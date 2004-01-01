В этом году объем господдержки Краснодарского края составит 6,9 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации региона. В прошлом году, по данным федерального Минсельхоза, для субсидирования сельского хозяйства Кубани было предусмотрено 6,7 млрд руб.



По словам вице-губернатора края Андрея Коробки, государственная поддержка в регионе будет осуществляться по 37 направлениям, средства направят на приоритетные отрасли АПК. Так, на садоводство будет выделено 472 млн руб., из которых 371 млн руб. пойдет на закладку 1,2 тыс. га новых садов. 430 млн руб. распределят на развитие виноградарства, отрасль рисоводства получит 126 млн руб. Кроме того, в этом году на Кубани впервые поддержат чаеводов — им выделят 25 млн руб. на восстановление заброшенных плантаций чая. Ранее господдержка чаеводства предоставлялась на уход за чайными плантациями по ставке 45 тыс. руб./га.



Сейчас в Краснодарском крае выращиванием и переработкой зеленого чайного листа занимаются пять компаний: «Дагомысчай», «Солохаульский чай», «Мацестинский чай», «Хоста чай», «Шапсугский чай», а также несколько малых предприятий, арендующих чайные плантации. В 2015 году производство чая составило 328 т.



С этого года регионам станет проще поддерживать нишевые производства сельхозпродукции благодаря переходу на «единую» субсидию. На федеральном уровне Минсельхоз сохранил крупные магистральные направления: инвестиционные кредиты, льготную схему кредитования, компенсацию прямых понесенных затрат (САРЕХ), несвязанную поддержку и финансирование федеральных целевых программ мелиорации сельскохозяйственных земель и развития сельских территорий. А 54 субсидии — закладку садов, поддержку оленеводства, льноводства и прочие — отдали регионам в виде единой субсидии. «Каждый регион получит средства единой суммой, и будет конфигурировать и распределять их, учитывая свои особенности. Это такая тонкая настройка господдержки, — рассказал «Агроинвестору» замминистра сельского хозяйства Игорь Кузин. — Из Москвы вы никогда не увидите множество мелких направлений. Если льноводство или оленеводство развивают в единичных регионах, какой смысл писать правила и выносить массу сложностей на федеральный уровень? Попытка учесть все нюансы регионов привела к тому, что появилось такое огромное количество субсидий, которыми стало невозможно управлять».



А вот погектарную поддержку в прежнем виде Краснодарский край в этом году не получит как и еще семь регионов с высокой рентабельностью растениеводства. В 2017 году аграрии Кубани могут рассчитывать на «несвязанную поддержку» в размере 156 млн руб. на производство семенного картофеля, семян овощей открытого грунта, кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы, на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства этих видов семян.



«В текущем году край во многом меняет подход предоставления поддержки: от компенсации затрат — к поддержке тех, кто занимается развитием, — цитирует пресс-служба губернатора региона Вениамина Кондратьева. — Важно помогать тем, кто сегодня стремится развиваться, не боится заходить в новые отрасли сельского хозяйства». По его словам, главный критерий для оказания господдержки — эффективность каждого конкретного сельхозпроизводителя. «Если умеете зарабатывать и возвращать — господдержка гарантирована», — отмечает он.



Также Кондратьев напомнил, что с этого года изменилась система льготного кредитования — аграрии могут получить деньги не более чем под 5% годовых, при этом субсидии будут напрямую поступать банкам. В регионе определены девять банков, которые могут выдавать льготные кредиты. Согласно плану льготного кредитования, опубликованному на сайте федерального Минсельхоза, в 2017 году для Краснодарского края предусмотрено около 1,26 млрд руб. субсидий по этому направлению. В том числе 910,2 млн руб. по краткосрочным кредитам и примерно 350 млн руб. по долгосрочным. К слову, регион получит на поддержку кредитования больше, чем ряд федеральных округов, так, для всего ДФО предусмотрено 728,3 млн руб. субсидий, для Сибири — 1,2 млрд руб., для Уральского округа — 812,4 млн руб.



В ближайшее время Кубань одной из первых начнет весенний сев. По данным Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края, яровыми агрокультрами планируется засеять более 1,8 млн га. В том числе более 850 тыс. га — яровыми зерновыми и зернобобовыми, 803 тыс. га — техническими агрокультурами, 42 тыс. га — картофелем и бахчевыми. В проведении весенних полевых работ будет задействовано 22 тыс. тракторов, 6,5 тыс. культиваторов, более 5 тыс. сеялок и посевных комплексов, а также сельхозавиация. Озимыми на Кубани засеяно около 1,6 млн га. По словам Кондратьева, задача агросектора региона в этом году — собрать урожай зерна не меньше, чем в 2016-м.



По данным Росстата, в прошлом году сельское хозяйство края выросло на 6,1%, в том числе растениеводство прибавило 7,7%, животноводство — 1,1%. Сбор зерна увеличился на 1,9% почти до 14 млн т — по этому показателю Кубань традиционно является лидером страны. Сбор сахарной свеклы здесь также самый большой, в прошлом году урожай агрокультуры превысил 9,9 млн т — плюс 38,4% по сравнению с показателем 2015-го.

