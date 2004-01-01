В Сергиево-Посадском районе Московской области снят режим чрезвычайной ситуации, введенный после обнаружения вируса птичьего гриппа на племенном птицеводческом заводе «Смена». Как говорится в сообщении районной администрации, режим локальной ЧС по-прежнему действует лишь на самом предприятии, где содержалось промышленное стадо кросса «Смена», в других птецеводческих хозяйствах района проводятся профилактические мероприятия.



Птичий грипп был обнаружен на «Смене» 3 марта. По данным Россельхознадзора, к 13 марта все поголовье в 218 тыс. птиц было уничтожено. 6 марта вирус также был выявлен на птицефабрике «Орловское» в Щелковском районе Московской области, где содержалось 228 тыс. птиц. Согласно сообщению ГУ МЧС по Московской области, на этой птицефабрике к 18 марта уничтожено 191 тыс. кур, или 84% всего стада. Предприятие также лишилось 731 тыс. яиц и более 14 т готовой продукции. Как сообщила в понедельник администрация Щелковского района, к настоящему времени очаг вируса ликвидирован, сотрудники ветеринарных служб продолжают дезинфекцию предприятия, в целях безопасности решено пока не отменять карантин на территории муниципалитета.



Всего на территории Московской области в марте было выявлено 10 очагов птичьего гриппа, сообщили «Интерфаксу» в Россельхознадзоре. Кроме «Смены» и «Орловского» вирус был обнаружен в нескольких личных подсобных хозяйствах в Орехово-Зуевском и Можайском районах, где уничтожено 212 птиц. «В Можайском районе <… > ветеринарными инспекторами установлен факт приобретения птицы в месте несанкционированной торговли. Приехала машина, предположительно, с ростовского региона реализовывать птицу, частники нахватали ее и произошел падеж», — рассказал главный государственный ветеринарный инспектор Подмосковья Максим Ереза. Кроме того, штамм подтвердился в Павлово-Посадском районе при исследовании патологического материала птицы, купленной на стихийном рынке, а также в Пушкинском районе. Как сообщает подмосковное ГУ МЧС, на предприятиях «Генофонд», где содержатся чистые линии отечественных пород птицы, СГЦ «Загорское ЭПХ ВНИТИП» и «Новые технологии» вирус не выявлен.



По оценке подмосковного Минсельхозпрода, ущерб областных предприятий от гриппа птиц может составить до 500 млн руб. Как говорил ранее «Агроинвестору» вице-президент Международной программы развития птицеводства (IPDP) Альберт Давлеев, на племенных фермах «Смены» в Сергиево-Посадском районе содержится единственный российский бройлерный кросс «Смена». Предприятие нацелено на продажу своей продукции другим птицеводческим хозяйствам России, как промышленным, так и фермерским и личным, поэтому существовал риск распространения эпизоотии при условии недостаточных карантинных мероприятий. Кроме того, по словам Давлеева, нанесен ущерб покупателям российской генетики — кроссов «Смена»: уничтожение птицы на племзаводе будет компенсироваться импортом из других стран, из зон, свободных от гриппа птиц.



По данным Росстата, к концу 2016 года поголовье птицы в стране составляло 552,8 млн — на 1% больше, чем к концу 2015-го. Производство птицы на убой в живом весе во всех хозяйствах в прошлом году достигло 6,16 млн т, что на 2,1% больше уровня 2015 года, в сельхозорганизациях производство выросло на 2,4% до 5,66 млн т. Выпуск яиц в прошлом году в целом увеличился на 2,2% до 43,53 млрд штук, в том числе в сельхозпредприятиях — на 3,1% до 34,44 млрд штук.

