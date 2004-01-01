Все поголовье «Лаишевской» птицефабрики (Татарстан) будет уничтожено из-за выявленного генома птичьего гриппа, заявил сегодня главный ветинспектор Татарстана Алмаз Хисамутдинов. По его словам, диагноз был подтвержден Федеральным центром охраны здоровья животных во Владимире. На данный момент погибли 15 тыс. птиц, сегодня начато их уничтожение. После того, как будет введен карантин в Лаишевском районе республики, уничтожению подвергнется все поголовье фабрики — 447 тыс. кур. Хисамутдинов отметил, что карантин накладывается на 21 день, после чего еще три месяца будут действовать ограничения по перемещению продукции и живой птицы. По его словам, каким образом был занесен вирус на птицефабрику, пока не установлено. Рассматриваются несколько версий — через перелетных птиц, с кормами или случайно сотрудниками птицефабрики.



Сегодня же министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов на брифинге сообщил, что власти республики намерены поддержать предприятие и помочь восстановить производство. По его оценке, ущерб бизнесу составил около 100 млн руб. Известно, что птицефабрика не была застрахована.



Ранее СМИ региона сообщали, что, по их информации, около 250 тыс. яиц с зараженной птицефабрики было направлено в школьные и дошкольные учреждения. Только с 1 мая было реализовано около 1 млн яиц «Лаишевской».



В начале этого года Россельхознадзор отмечал ухудшение ситуации с птичьим гриппом в стране. По информации ведомства, угроза возникновения эпидемии птичьего гриппа сохраняется в Южном и Северокавказском округах. По оценке Россельхознадзора, на борьбу с птичьим гриппом в прошлом году было потрачено около 30 млрд руб.



Руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин не драматизирует ситуацию: в целом для отрасли, по его мнению, 447 тыс. кур — небольшая потеря. Он говорит, что в России в плане птичьего гриппа ситуация более спокойная, чем в ряде других стран, включая европейские.



Эксперт напоминает, что, как правило, разносчиками птичьего гриппа являются дикие птицы. И контролировать этот процесс, обеспечивая максимальный уровень биологической безопасности на предприятиях, должны не органы власти, а собственники и управленцы компаний. «Большой ошибкой со стороны собственников птицефабрики было не застраховать поголовье. Это говорит о безответственности руководителей. Страховка — очень важный элемент в деятельности любой животноводческой компании. Нельзя пренебрегать вопросами обеспечения биологической безопасности и экономить на страховании», — прокомментировал Юшин «Агроинвестору».



«Птицекомплекс «Лаишевский» расположен в 45 км от Казани. Поголовье кур-несушек на предприятии составляет 400 тыс. гээ, производство яйца достигает 130 млн штук в год, говорится на сайте компании. Она реализовывала яйцо под торговой маркой «Деревенька», а также продавала мясо птицы, субпродукты, яичный порошок и живых кур.

