Саранчовые вредители выявлены в России на территории 741 тыс. га из обследованных 3,67 млн га. Как сообщает Россельхозцентр, по данным на 8 июня половина зараженных площадей — 340 тыс. га — расположена на территории Северо-Кавказского федерального округа, в том числе 274 тыс. га приходится на Ставрополье. Сейчас в трех районах края действует режим чрезвычайной ситуации.



По данным ставропольского Минсельхоза, в границах режима ЧС экономический порог вредоносности превышен в 20 раз, всего же насекомыми заселены поля в 16 районах, общую площадь заражения ведомство оценивает в 355 тыс. га. В защитных мероприятиях по предотвращению распространения саранчи на Ставрополье задействованы 22 авиаборта и 120 единиц наземной техники, ежедневные обработки ведутся на 10−15 тыс. га. По данным Россельхозцентра, к 8 июня обработано 203 тыс. га.



Режим ЧС также введен в Дагестане, где личинки мароккской и азиатской саранчи к 8 июня были выявлены на 46 тыс. га пастбищ и сенокосов. К 13 июня площадь увеличилась до 51,7 тыс. га, из которых обработано лишь 15 тыс. га. «Поврежденность травостоя составляет 10−15%. Средняя численность личинок саранчовых вредителей 70 экз./кв. м. <…> По состоянию на 13 июня наблюдается понижение температуры воздуха, частые ливневые осадки сдерживают развитие саранчовых вредителей», — говорится в сообщении Россельхозцентра. По данным ведомства, в республике работает три авиаборта и пять единиц наземной техники, также в Дагестан отправлены два опрыскивателя «Гард».



Еще 190 тыс. га площадей, зараженных саранчовыми вредителями, приходятся на Сибирский федеральный округ. В том числе 67 тыс. га — в Алтайском крае, 20 тыс. га — в Иркутской области, 18 тыс. га — в Бурятии, по 15 тыс. га — в Хакасии и Забайкальском крае. Как сообщила порталу Zabmedia.ru руководитель филиала Россельхозцентра в Забайкальском крае Марина Овчинникова, здесь также будет решаться вопрос о введении режима ЧС. По ее словам, основной причиной распространения саранчи являются погодные условия, вторая причина — большое количество заброшенных земель. «У муниципальной власти на обработку заброшенных земель денег нет, но, думаю, мы найдем способ решить эту проблему», — сказала она.



В 2016 году, по данным Россельхозцентра, заселение саранчовыми всех видов отмечалось на площади 2,1 млн га, в том числе выше экономического порога вредоносности — на 637 тыс. га. В июне на Северном Кавказе саранча «встала на крыло» и воздушными массами была перенесена на значительные расстояния, вплоть до Черноморского побережья Краснодарского края и курортов Красный поляны. Ранее центр мониторинга МЧС России «Антистихия» опубликовал прогноз, в соответствии с которым в 2017 году нашествие саранчи ожидается на территории 15 российских регионов. Самая высокая плотность популяции в этом году ожидается на юге России (Калмыкия, Краснодарский край и Астраханская область), Северном Кавказе (Ставропольский край, Дагестан и Кабардино-Балкария), в Поволжье (Башкирия и Оренбургская область), на Урале (Челябинская область) и в Сибири (Алтайский и Забайкальский края, Алтай, Бурятия, Хакасия, южные районы Иркутской области).

