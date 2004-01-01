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Поддержка АПК Нижегородской области увеличится на 4 млрд рублей
В следующем году расходы на отрасль станут приоритетными для регионального бюджетаТатьяна Кулистикова
Агроинвестор, июль 2017
Расходы на сельское хозяйство станут приоритетными при планировании бюджета Нижегородской области на следующий год. На поддержку отрасли должно быть выделено дополнительно 4 млрд руб. из областного бюджета, и эти средства будут изысканы, пообещала заместитель председателя Законодательного собрания региона Ольга Щетинина в ходе заседания, посвященного развитию АПК, сообщает областное Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.
По словам вице-губернатора, первого зампреда правительства Нижегородской области Евгения Люлина, в сложных экономических условиях нельзя допустить снижения господдержки отрасли, тем более что она и так невысока относительно уровня ряда зарубежных стран. В 2016 году АПК региона получил 3,4 млрд руб., в том числе 1,8 млрд руб. из областного бюджета и 1,6 млрд руб. из федерального, привел данные глава регионального агроведомства Алексей Морозов.
В этом году, по информации федерального Минсельхоза на 29 июня, для области предусмотрено около 2 млрд руб., в том числе 1,37 млрд руб. из федерального бюджета. Самая большая статья расходов — почти 1,48 млрд руб. — развитие отраслей АПК. В частности, 452,7 млн руб. должно быть направлено на оказание несвязанной поддержки в растениеводстве, 594,4 млн руб. — на повышение молочной продуктивности, 429,4 млн руб. — на «единую» субсидию, следует из справочника о мерах господдержки.
Ранее в ходе выездного заседания комитета по АПК нижегородского Заксобрания совладелец холдинга «АФГ Националь» Дмитрий Аржанов отметил, что если на поддержку приоритетных отраслей агросектора региона в течение трех лет ежегодно будет выделяться 2,8 млрд руб., то это позволит привлечь 26 млрд руб. инвестиций, создать более 5 тыс. рабочих мест на селе и пополнить бюджеты всех уровней на сумму свыше 9 млрд руб. за пять лет. При этом частично покрывать текущие затраты сельхозпроизводителей при помощи погектарных субсидий недостаточно, ключевыми мерами поддержки должны стать компенсация части капитальных затрат и субсидируемое кредитование, считает он.
По словам Аржанова, основываясь на собственном опыте, компания предложила на рассмотрение депутатам стратегию развития регионального АПК, предусматривающую определение приоритетных направлений сельхозпроизводства с учетом климатических и социально-экономических условий. В отличие от Краснодарского края в Нижегородской области нельзя получить высоких урожаев зерна, зато здесь можно эффективно выращивать картофель и овощи. «Мы доказали это своим примером, став за два года крупнейшим производителем в регионе и одним из лидеров в России», — подчеркнул Аржанов. Кроме того, в регионе есть перспективы для развития молочного животноводства, свеклосахарной отрасли, выращивания технических агрокультур, добавляет он.
«АФГ Националь» возделывает картофель и овощи открытого грунта в Нижегородской области с 2015 года. За это время холдинг инвестировал в развитие овощеводческого направления более 3 млрд руб. Сейчас компания производит 18% столового картофеля и более 90% столовой моркови от общего объема сбора этих агрокультур в регионе. В этом году холдинг в два раза увеличил посевы по сравнению с прошлым годом — с 2,76 тыс. га до почти 5,4 тыс. га. В том числе 933 га занято столовым картофелем, 500 га — семенным, 250 га — морковью. Кроме севооборотных озимой пшеницы и ярового ячменя в этом году компания впервые будет выращивать в регионе сою, овес, горох, гречиху и чечевицу, также 14 га выделено для экспериментальной посадки сахарной свеклы. Общий земельный банк агрохолдинга в Нижегородской области составляет 10,6 тыс. га. В планах инвесторов — дальнейшее расширение производства картофеля и овощей до 200 тыс. т в год.
В целом за три года Аржанов и его партнеры вложили в сельское хозяйство Нижегородской области более 7 млрд руб., из них 3,6 млрд руб. — в приобретение Сергачского сахарного завода и его модернизацию, еще 500 млн руб. — в ягодный проект. Компания «Рассвет» будет выращивать на 50 га 700 т земляники, голубики, малины и ежевики. «Мы видим большие перспективы в создании ягодного кластера с возможностью его расширения до 500 га. Из них компания «Рассвет» готова освоить не менее 250 га, остальной объем могут занять местные фермеры и кооперативы», — говорит Аржанов.
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