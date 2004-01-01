Расходы на сельское хозяйство станут приоритетными при планировании бюджета Нижегородской области на следующий год. На поддержку отрасли должно быть выделено дополнительно 4 млрд руб. из областного бюджета, и эти средства будут изысканы, пообещала заместитель председателя Законодательного собрания региона Ольга Щетинина в ходе заседания, посвященного развитию АПК, сообщает областное Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.



По словам вице-губернатора, первого зампреда правительства Нижегородской области Евгения Люлина, в сложных экономических условиях нельзя допустить снижения господдержки отрасли, тем более что она и так невысока относительно уровня ряда зарубежных стран. В 2016 году АПК региона получил 3,4 млрд руб., в том числе 1,8 млрд руб. из областного бюджета и 1,6 млрд руб. из федерального, привел данные глава регионального агроведомства Алексей Морозов.



В этом году, по информации федерального Минсельхоза на 29 июня, для области предусмотрено около 2 млрд руб., в том числе 1,37 млрд руб. из федерального бюджета. Самая большая статья расходов — почти 1,48 млрд руб. — развитие отраслей АПК. В частности, 452,7 млн руб. должно быть направлено на оказание несвязанной поддержки в растениеводстве, 594,4 млн руб. — на повышение молочной продуктивности, 429,4 млн руб. — на «единую» субсидию, следует из справочника о мерах господдержки.



Ранее в ходе выездного заседания комитета по АПК нижегородского Заксобрания совладелец холдинга «АФГ Националь» Дмитрий Аржанов отметил, что если на поддержку приоритетных отраслей агросектора региона в течение трех лет ежегодно будет выделяться 2,8 млрд руб., то это позволит привлечь 26 млрд руб. инвестиций, создать более 5 тыс. рабочих мест на селе и пополнить бюджеты всех уровней на сумму свыше 9 млрд руб. за пять лет. При этом частично покрывать текущие затраты сельхозпроизводителей при помощи погектарных субсидий недостаточно, ключевыми мерами поддержки должны стать компенсация части капитальных затрат и субсидируемое кредитование, считает он.



По словам Аржанова, основываясь на собственном опыте, компания предложила на рассмотрение депутатам стратегию развития регионального АПК, предусматривающую определение приоритетных направлений сельхозпроизводства с учетом климатических и социально-экономических условий. В отличие от Краснодарского края в Нижегородской области нельзя получить высоких урожаев зерна, зато здесь можно эффективно выращивать картофель и овощи. «Мы доказали это своим примером, став за два года крупнейшим производителем в регионе и одним из лидеров в России», — подчеркнул Аржанов. Кроме того, в регионе есть перспективы для развития молочного животноводства, свеклосахарной отрасли, выращивания технических агрокультур, добавляет он.



«АФГ Националь» возделывает картофель и овощи открытого грунта в Нижегородской области с 2015 года. За это время холдинг инвестировал в развитие овощеводческого направления более 3 млрд руб. Сейчас компания производит 18% столового картофеля и более 90% столовой моркови от общего объема сбора этих агрокультур в регионе. В этом году холдинг в два раза увеличил посевы по сравнению с прошлым годом — с 2,76 тыс. га до почти 5,4 тыс. га. В том числе 933 га занято столовым картофелем, 500 га — семенным, 250 га — морковью. Кроме севооборотных озимой пшеницы и ярового ячменя в этом году компания впервые будет выращивать в регионе сою, овес, горох, гречиху и чечевицу, также 14 га выделено для экспериментальной посадки сахарной свеклы. Общий земельный банк агрохолдинга в Нижегородской области составляет 10,6 тыс. га. В планах инвесторов — дальнейшее расширение производства картофеля и овощей до 200 тыс. т в год.



В целом за три года Аржанов и его партнеры вложили в сельское хозяйство Нижегородской области более 7 млрд руб., из них 3,6 млрд руб. — в приобретение Сергачского сахарного завода и его модернизацию, еще 500 млн руб. — в ягодный проект. Компания «Рассвет» будет выращивать на 50 га 700 т земляники, голубики, малины и ежевики. «Мы видим большие перспективы в создании ягодного кластера с возможностью его расширения до 500 га. Из них компания «Рассвет» готова освоить не менее 250 га, остальной объем могут занять местные фермеры и кооперативы», — говорит Аржанов.

