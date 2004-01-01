21 регион перевыполнил план озимого сева

Согласно оперативным данным Минсельхоза, сев озимых агрокультур к 27 ноября проведен на площади 17,1 млн га, что составляет 98,4% к прогнозной площади. Это на 212 тыс. га меньше, чем годом ранее.



В частности, на 271 тыс. га меньше засеяно озимых в Поволжье, где работы были закончены уже к началу ноября, — 4,3 млн га против 4,6 млн га в 2016-м. План сева здесь выполнен лишь на 90,5%. Также на 70 тыс. га до 3,8 млн га сократились площади под озимыми в центральных регионах, работы проведены на 99,7% к прогнозу. Завершается сев озимых на Северном Кавказе — сейчас в округе засеяно 2,2 млн га из запланированных 2,3 млн га.



При этом в Южном федеральном округе, на который приходится более трети всех площадей под озимыми в стране, сев уже на 220 тыс. га превосходит прошлый год и на 283 тыс. га — план. К 27 ноября в округе было засеяно 6,3 млн га. Превышение прогнозных значений зафиксировано во всех входящих в ЮФО регионах, за исключением Крыма, где озимые заняли 99,3% от планового показателя (442 тыс. га). В Ростовской же области план превышен на 9,3% (2,5 млн га вместо 2,3 млн т), в Калмыкии — на 7,2% (187 тыс. га), в Адыгее — на 3,7% (102 тыс. га), в Краснодарском крае — на 3,2% (1,6 млн га), в Волгоградской области — на 0,7% (1,4 млн га).



В целом по стране плановые показатели по посевным площадям озимых агрокультур превышены в 21 регионе. Среди лидеров — Чечня (126 тыс. га, +26%), Курганская (28 тыс. га, +24%), Смоленская (53 тыс. га, +19%), Белгородская (416 тыс. га, +11%) и Ульяновская (287 тыс. га, +11%) области. Еще четыре региона полностью выполнили прогнозные значения — Ставропольский край (почти 2 млн га), Пензенская (322 тыс. га), Рязанская (297 тыс. га) и Омская (15 тыс. га) области. Самый высокий недосев — в Новгородской области (23% к плану), в Карачаево-Черкесии (53%), где, по данным регионального Минсельхоза, сев еще продолжается, а также в Иркутской области (57%).



В этом году посеять озимые под урожай 2018 года планировалось на 17,4 млн га. Как ранее прогнозировал федеральный Минсельхоз, 87% посевов придется на пшеницу, которая займет 15,1 млн га. Рожь будет посеяна на 1,5 млн га (8,7% от всей площади озимого сева), ячмень — на 600 тыс. га (3,3%), тритикале — на 300 тыс. га (1,3%). По данным Гидрометцентра России, в конце ноября условия для начала зимовки озимых агрокультур на европейской части страны «в основном удовлетворительные», на Урале и Западной Сибири — «преимущественно удовлетворительные». На юге Южного и в большинстве районов Северо-Кавказского федеральных округов, согласно оценке метеорологов, в дневные часы может наблюдаться слабая вегетация озимых агрокультур.



Сев озимых в основном выполнен в оптимальные сроки, что создает хорошую основу для урожая следующего года, отмечает президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин. По его мнению, при благоприятных погодных условиях вполне реально достичь прошлогодних уровней валового сбора. В то же время на урожае может сказаться падение цен на зерно на внутреннем рынке, совпавшее по времени с осенними посевными работами. «Кроме того, слабое финансовое состояние сельхозпредприятий из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры может серьезно отразиться на качестве проведения весенних полевых работ, в том числе на яровом севе и подкормке озимых посевов», — предупреждает он.



Рассчитывать на такой же высокий урожай, как в нынешнем году, не следует, в свою очередь полагает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Посевная кампания предполагает финансовые вложения, а из-за резкого падения выручки у аграриев элементарно не хватит денег, чтобы отсеяться на уровне прошлого сезона», — уверен он. Следствием снижения доходов может стать сокращение посевов агрокультур с низкой маржинальностью. По мнению эксперта, роста площадей можно ожидать только под просом и кукурузой, где спрос пока удерживается на приемлемом уровне.

