Сельхозпроизводство упало на 2,5% в октябре

Производство продукции сельского хозяйства в октябре 2017-го снизилось на 2,5% по сравнению с октябрем прошлого года до 733,8 млрд руб., сообщает Росстат. В предыдущие два месяца АПК демонстрировал положительную динамику, в том числе в августе рост составил 5,1% в годовом выражении, а в сентябре — 8,5%, что стало максимальным увеличением за последние три года.







По сравнению с сентябрем в октябре выпуск сельхозпродукции снизился на 35,3%. За январь-октябрь, согласно данным Росстата, было произведено продукции АПК на общую сумму 4,8 трлн руб., что на 2,9% больше соответствующего периода 2016-го. Кроме октября в этом году сельхозпроизводство уже сокращалось в июне и июле — на 1,3% и на 2,7%, что стало первым падением показателя начиная с июля 2015 года.



К 1 ноября во всех хозяйствах было намолочено 135,3 млн т зерна в первоначально оприходованном весе, что на 15,2 млн т или на 13% больше, чем к ноябрю 2016-го. В то же время сбор подсолнечника снизился по сравнению с аналогичной датой 2016-го на 21% до 8,2 млн т, сахарной свеклы — на 1,2% до 40 млн т. Картофеля накопано на 5,2% меньше (28,8 млн т), производство овощей сократилось на 3,1% (14,6 млн т). Под урожай будущего года озимые на зерно в сельхозорганизациях к 1 ноября были посеяны на 11 млн га, что на 2,2% меньше, чем в предыдущем году. Зябь вспахана на 16,3 млн га против 17,3 млн га на эту же дату в 2016-м.



Производство скота и птицы на убой в прошлом месяце увеличилось в годовом выражении на 6,6% до 1,4 млн т, по итогам 10 месяцев рост составил 4,8%. В том числе выпуск продукции птицеводства за январь-октябрь в сельхозорганизациях вырос на 7,9% до 5 млн т, свиней — на 6,5% до 3 млн т, КРС — на 0,9% до 744 тыс. т. В то же время поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях к концу октября оказалось на 0,6% меньше показателя годом ранее, аналогичное снижение зафиксировано и по всем хозяйствам. Поголовье свиней в стране к 1 ноября выросло на 4,1%, овец и коз — снизилось на 2,1%.



Производство молока в прошлом месяце увеличилось на 1,7% к аналогичному периоду 2016-го, до 2,4 млн т. С начала года во всех хозяйствах, по расчетам Росстата, валовой надой составил 26,7 млн т, что на 0,8% больше января-сентября прошлого года. Производство яиц повысилось на 3,9% до 3,8 млрд штук, а за 10 месяцев месяцев — на 3,1% до 37,7 млрд штук.



Ранее Минэкономразвития констатировало, что АПК стал главным драйвером российской экономики в сентябре, и прогнозировало, что выпуск сельхозпродукции покажет положительную динамику и в октябре. «Оперативные данные Минсельхоза России позволяют ожидать продолжения роста выпуска сельскохозяйственной продукции в октябре», — говорилось в обзоре «Картина экономики», опубликованном 30 октября. Свой прогноз министерство обосновывало тем, что сбор зерна в первые три недели октября «продолжил увеличиваться», «производство сахарной свеклы растет опережающими темпами», а «отставание в сборе картофеля и других овощей постепенно сокращается».



В целом по итогам года, согласно прогнозу Минэкономразвития, рост сельского хозяйства составит 1,2% «на фоне высокой базы прошлого года и сложившихся в начале года природно-климатических условий». «При этом темпы роста могут несколько снизиться из-за возможных финансово-экономических рисков, а также недостаточности и неустойчивости собственной прибыли сельхозорганизаций», — отмечалось в прогнозе министерства на 2018−2020 годы. Согласно базовому сценарию Минэкономразвития, к 2020 году сельхозпроизводство увеличится на 5,4% к уровню 2016-го.



Минсельхоз, в свою очередь, в 2017 году ожидает роста АПК на уровне 2,5−3% «за счет рекордного урожая зерновых и сохранения позитивной динамики в животноводстве», заявлял глава аграрного ведомства Александр Ткачев на совещании по вопросам развития сельского хозяйства 13 октября. Президент Владимир Путин тогда отмечал, что сельское хозяйство демонстрирует устойчивую, качественную положительную динамику и сегодня является «одним из локомотивов развития экономики страны». В прошлом году производство сельхозпродукции прибавило 4,8%, средний темп роста в 2014—2016 годах составил 3,6%. Действующая госпрограмма развития сельского хозяйства предусматривает увеличение АПК в 2017—2018 годах на 1,7% ежегодно, в 2019-м — на 1,8%, в 2020-м — на 2,1%.

