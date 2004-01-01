Центробанк: По итогам года инфляция не превысит 3%

Центробанк ожидает, что по итогам года инфляция в России не превысит 3%, а в первом полугодии 2018-го, по мере того как влияние временных факторов будет исчерпано, несколько повысится. Тем не менее, она останется вблизи целевого значения в 4%. Об этом говорится в ноябрьском информационно-аналитическом комментарии ЦБ «Динамика потребительских цен», подготовленном по итогам октября.



В прошлом месяце годовая инфляция замедлилась с сентябрьских 3% до 2,7%, что ниже прогноза Банка России. Изначально целью на этот год был уровень в 4%, в сентябре регулятор уменьшил показатель до 3,5−3,8%, в октябре — до 3,2%. В конце прошлой недели глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что в конце года инфляция может составить 2,5−2,7%. Прогноз Минэкономразвития предполагал уровень инфляции в 3,2% к концу 2017-го, однако ранее глава ведомства Максим Орешкин сообщил, что сейчас видится диапазон в 2,5−2,8%.







Отклонение от прогноза в сторону уменьшения в основном связано с существенным увеличением предложения сельхозпродукции и смещением сроков сбора урожая, уточняют аналитики ЦБ. Так, например, в октябре в условиях рекордного урожая на 12,2% к аналогичному периоду 2016-го снизились цены на крупу и бобовые, подсолнечное масло (на 9,1%) и плодоовощную продукцию (на 2,2%). В целом цены на продовольственные товары показали наименьший прирост за год — 1,6%.



Также на фоне дорожающей нефти существенный вклад в снижение инфляции внесло укрепление рубля. В прошлом году ЦБ прогнозировал инфляцию, исходя из консервативной оценки стоимости нефти, — $40/баррель и соответствующего ей курса национальной валюты. Однако средняя цена на нефть марки Urals в период с ноября 2016 года по октябрь 2017-го сложилась на уровне около $51 за баррель. Рубль за это время укрепился со средних 64,31 руб./$1 В ноябре прошлого года до 57,7 руб./$1 В октябре 2017-го.



На прошлой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе пресс-конференции заявил, что Россия вошла в число стран с цивилизованным уровнем инфляции, и это одно из важнейших достижений российских властей за последние годы. «Невозможно планировать нормальный рост экономики в условиях гиперинфляции, сколько бы ни говорили на эту тему — давайте денег напечатаем, качнем их в промышленность, сельское хозяйство, — все съест инфляция», — цитирует его РИА «Новости».



Консалтинговая компания «А8 Практика» оценивает общую инфляцию в этом году на уровне 3−3,2%, а продовольственную — в 1,8−2%. По словам партнера компании Андрея Тихомирова, на рынке есть те, кто выигрывает от низкого уровня инфляции и те, кто несет потери. «Нынешний уровень инфляции негативно влияет на экономический рост и дестимулирует как потребительский, так и инвестиционный спрос, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Более того, низкая инфляция никак не сказалась на доходах населения, которые продолжают сокращаться четвертый год подряд». Покупательная способность населения тоже фактически не увеличивается, несмотря на невысокую динамику роста цен.



Низкая инфляция — это вызов для рынка, причем абсолютно новый, уверена начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «В этой ситуации повышать цены все сложнее, спрос растет очень слабо, при этом издержки у некоторых производителей будут увеличиваться опережающими темпами, что давит на рентабельность, — считает она. — Работа по повышению производительности труда, эффективности инвестиций и управлению издержками сейчас будет актуальна как никогда». По оценке центра, инфляция на конец 2017-го составит 3,1%, а в ближайшие годы будет ниже целевого уровня. Продовольственный вклад в условиях роста мировых цен на некоторые товары может быть чуть выше, но это не окажет сильного влияния на разгон цен, поскольку страна значительно сократила зависимость от импорта продовольствия и для некоторых рынков характерно перепроизводство, добавляет эксперт.

