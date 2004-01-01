Минсельхоз: недосев озимых составил 600 тысяч гектаров

Яровой сев в будущем году придется увеличить, так как в ходе осенней посевной кампании было не засеяно около 600 тыс. га озимых агрокультур. Об этом рассказал директор департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев на Всероссийском аграрном совещании, сообщает «Финмаркет». «При проведении весенней посевной необходимо ориентироваться на расширение площадей сева зернобобовых, рапса, сои, а также кормовых культур. Это продиктовано задачами по увеличению производства продукции животноводства и обеспечению отрасли кормами для животных», — отметил Чекмарев.



Согласно оперативным данным Минсельхоза, к 15 декабря сев озимых проведен на 17,1 млн га, что составляет 98,4% от прогнозной площади. В 2016 году озимые заняли 17,4 млн га, примерно такую же площадь предполагалось засеять и в 2017 году, указано на сайте аграрного ведомства. Однако если в Южном федеральном округе план оказался превышен на 283 тыс. га или на 4,7%, то в Приволжье недосев составил 453 тыс. га, еще 59 тыс. га — в Сибири. Как ранее прогнозировал федеральный Минсельхоз, 87% посевов озимых придется на пшеницу, 8,7% — на рожь, 3,3% — ячмень, 1,3% — на тритикале.



Прогноз агроведомства на 2018 год предполагает сбор 110,6 млн т зерна, на 2019 год — 110 млн т, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы министерства. Как отметил Чекмарев, аграрии должны ориентироваться на то, чтобы урожай держался на уровне не ниже 100 млн т. «Необходимо посевные площади под зерном сохранить, чтобы уровень в 100 млн т держать в производстве», — проинструктировал он. По оценке главы Минсельхоза Александра Ткачева, в этом году урожай зерна должен составить рекордные 130,5 млн т в чистом весе (в 2016-м — 120,7 млн т) и «есть все основания полагать, что в следующем году мы сохраним заданную траекторию развития».



Увеличение показателей озимого сева на Юге страны объясняется более благоприятной ценовой конъюнктурой, сложившейся в этом году в южных регионах, ориентированных на экспорт, поясняет президент Национального союза зернопроизводителей (НСЗ) Павел Скурихин. В то же время в регионах центральной части страны и Поволжья, где ценовая ситуация значительно хуже, отмечается уменьшение озимого клина. «НСЗ оценивает урожай текущего года в зачетном весе на уровне 130 млн т, что даже при прогнозируемом рекордном экспорте 44−45 млн т зерновых в текущем сельскохозяйственном сезоне создает условия для увеличения переходящих остатков на следующий сельхозгод до 10 млн т зерна. Это крайне негативно влияет на ценовые показатели на внутреннем зерновом рынке», — прокомментировал Скурихин «Агроинвестору». По его мнению, из-за того, что затягивается введение мер поддержки ценовой ситуации, в том числе при помощи интервенций, аграрии могут скорректировать севообороты. «При технической возможности сельхозпроизводители могут вместо массово производимой пшеницы увеличивать долю таких агрокультур как кукуруза, зернобобовые, ячмень, соя, которые востребованы как внутри страны, так и за рубежом», — предупредил Скурихин.



По данным Росстата, в ноябре сельхозорганизациями было реализовано 6,9 млн т зерновых и зернобобовых агрокультур, что на 5% выше прошлогоднего показателя. В том числе продажи пшеницы выросли на 18% до 4,8 млн т. Остаток зерновых и зернобобовых агрокультур в сельхозорганизациях в ноябре увеличился на 17% по сравнению с ноябрем 2016-го, в том числе оставалось нереализованным 19,1 млн т пшеницы, что на 23% больше соответствующего прошлогоднего показателя. Как сообщает аналитическая компания «ПроЗерно», пшеница 3-го и 4-го классов к 8 декабря стоила на 19% дешевле аналогичного периода прошлого года, 5-го класса — на 25%.



Сев сахарной свеклы нужно сокращать

В то же время посевные площади под сахарной свеклой в 2018 году необходимо оптимизировать, констатировал Чекмарев. Суммарно они не должны превышать 1 млн га, что обеспечит валовой сбор на уровне не выше 45 млн т. «Это позволит не допустить перепроизводства свекловичного сахара и удерживать цены на приемлемом для производителей уровне», — пояснил глава департамента.



К сокращению посевных площадей под сахарной свеклой представители Минсельхоза призывали и в преддверии посевной кампании 2017 года, однако сделать это не получилось. По данным Росстата, в этом году они увеличились на 91 тыс. га до 1,2 млн га. В результате к 15 декабря накопано 51,2 млн т, из этого объема к 11 декабря было переработано 38,5 млн т корнеплодов, выработано 5,4 млн т сахара, что на 10,7% выше уровня 2016-го, сообщает Союзроссахар. По данным Минсельхоза, оптовая цена на сахар к 13 декабря составляла 25,48 руб./кг, что на 25% ниже показателя на начало года.

