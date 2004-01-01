Состояние озимых хуже, чем в прошлом году

Состояние посевов озимых агрокультур сейчас хуже, чем в 2016 году, сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, 5% площадей в плохом состоянии (разреженные и невзошедшие агрокультуры). В прошлом году их доля составляла 3%. Однако нынешнее состояние озимых лучше средних многолетних значений. «За последние пять лет в среднем по стране чуть больше 8% посевных площадей характеризуется плохим состоянием», — цитирует Вильфанда ТАСС.



По данным Гидрометцентра, осенью 2017 года выпало недостаточно осадков для повторения отличных показателей 2016 года. Только во второй половине октября — начале ноября их количества оказалось достаточным, чтобы проводить посевную. Однако для вегетации растений необходимо, чтобы влаги хватало и в более глубоких слоях почвы. «[Ситуация] может исправиться, если будут обильные осадки в виде снега, а потом медленная фильтрация этого снега в почву», — отметил Вильфанд.



В то же время гендиректор «ПроЗерно» Владимир Петриченко отмечает, что пятипроцентная доля посевов в плохом состоянии является хорошим показателем. «5% при среднем многолетнем значении 8,2% — это очень неплохой результат. Да, в прошлом году этот процент был меньше, но 2016-й был аномально идеальным, поэтому с ним сравнивать не совсем правильно», — прокомментировал он «Агроинвестору». Кроме того, по словам эксперта, в этих 5% значительная часть приходится на южные регионы, где посевы еще могут взойти. «Это еще не значит, что они окончательно потеряны: растения могут взойти и в декабре, и в январе, и в феврале», — добавил Петриченко.



Аналитический центр «СовЭкон», в свою очередь, считает, что уровень почвенных влагозапасов сейчас не вызывает опасений. «Состояние посевов озимых в большинстве регионов лучше среднего либо на среднем уровне», — говорится в сообщении центра. Исходя из этого аналитики «СовЭкона» дали первый предварительный прогноз урожая в 2018 году, который, по их оценке, составит 128,2 млн т зерна, в том числе 76,7 млн т пшеницы. Таким образом, сбор зерна и пшеницы может оказаться вторым по объему после рекорда 2017 года. «Оценка основана на ожидании того, что погодные условия будут складываться близко к последним годам, и будет корректироваться в ближайшие месяцы», — уточняют эксперты «СовЭкона».



Владимир Петриченко пока не дает прогнозов по урожаю на 2018 год, однако отмечает, что озимый клин, как и в прошлом году, довольно большой и существенно превышает показатели и 2015-го, и 2014 года. «Кроме того, по сравнению с прошлым годом в объеме озимого клина несколько выросла доля Южного федерального округа, что является важным фактором с учетом его урожайности», — сказал Петриченко.



По данным Минсельхоза, к 27 ноября озимые посеяны на 17,1 млн га, что на 212 тыс. га меньше уровня 2016-го на эту дату. По оценке «СовЭкона», итоговая площадь сева составит 17,4−17,7 млн га против прошлогодних 17,8 млн га. Как сообщает Гидрометцентр, в европейской части страны вегетация прекратилась в начале третьей декады октября на большинстве полей, лишь на крайнем юге Центрального и юго-западе Приволжского округов в отдельные дни в ноябре был возможен слабый рост озимых культур в дневные часы. На Юге страны вегетация продолжалась в первой и второй декадах ноября, в отдельных хозяйствах продолжался сев озимых агрокультур. «В начале третьей декады при похолодании вегетация озимых на большинстве полей прекратилась», — говорится в сообщении метеорологической службы.



Сев озимых в основном выполнен в оптимальные сроки, что создает хорошую основу для урожая следующего года, ранее говорил «Агроинвестору» президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин. По его мнению, при благоприятных погодных условиях вполне реально достичь прошлогодних уровней валового сбора. Правда, на качестве весенних работ может негативно сказаться слабое финансовое состояние слельхозпредприятий из-за падения цен в результате рекордного урожая в этом сезоне.

