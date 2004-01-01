Новосибирская область начала вывозить зерно на экспорт

Первые три поезда-экспресса с зерном отправлены из Новосибирской области в Новороссийск, сообщила пресс-служба правительства региона. По ее данным, за первые дни нового года на экспорт из области отгружено более 20 тыс. т пшеницы 4-го класса. К отправке готовится четвертый зерновой экспресс.



Перевозка осуществляется по нулевому тарифу в рамках постановления правительства № 1595 от 20 декабря, вводящего субсидии на вывоз зерна из 13 регионов. Как рассказал врио министра сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин, всего отправлено около 250 вагонов, еще столько же находятся под погрузкой. «Предполагается, что поезд будет курсировать из Новосибирска в Новороссийск и обратно в бесперебойным режиме до июля 2018 года. Зерно аграриев Новосибирской области планируют экспортировать в Азербайджан, Иран, Китай, Монголию и Турцию», — сообщает пресс-служба областного правительства.



Перевозку зерна осуществляет «ОЗК-Юг» (входит в «Объединенную зерновую компанию»). По словам Пронькина, компания предлагает аграриям цену в 6,3 тыс. руб. без НДС за тонну пшеницы 4-го класса — на 1 тыс. руб./т больше средней рыночной цены по Сибири. По данным Национального союза зернопроизводителей, к 29 декабря пшеница четвертого класса в Сибирском федеральном округе стоила в среднем 4,8−6 тыс. руб./т, что примерно на 40% ниже уровня начала 2017 года.



Между тем, согласно поданным РЖД заявкам на предоставление субсидий, к 9 января из Новосибирской области было отправлено 52 тыс. т пшеницы по льготному тарифу, размер субсидий составляет 57,4 млн руб., сообщает Минсельхоз России. Еще 35 тыс. т пшеницы к этой дате было вывезено из Омской области (39,3 млн руб.), 3 тыс. т — из Оренбургской (субсидии 3,1 млн руб.), а из Тамбовской области отправлено 9 тыс. т кукурузы (субсидии 5,8 млн руб.). В целом к 9 января по льготному тарифу перевезено 100 тыс. т зерна, в связи с чем РЖД поданы заявки на предоставлении субсидий в 105 млн руб.



Согласно материалам Минсельхоза, лимит объемов зерна к вывозу из Новосибирской области по льготному тарифу составляет 66 тыс. т. В то же время представитель ОЗК сообщала «Агроинвестору» в ноябре, что в Новосибирской области планируется закупить 200 тыс. т, сроки заключения первых контрактов были намечены на вторую-третью недели декабря. Всего в рамках постановления № 1595 предполагается вывезти на экспорт по льготному тарифу 3,1 млн т зерна, в том числе 751 тыс. т — из Саратовской области, 347 тыс. т — из Оренбургской, 341 тыс. т — из Тамбовской, 320 тыс. т — из Курганской, 270 тыс. т — из Самарской, 200 тыс. т — из Воронежской, 180 тыс. т — из Ульяновской, 170 тыс. т — из Пензенской, 150 тыс. т — из Липецкой, 140 тыс. т — из Курской, 100 тыс. т — из Орловской и 71 тыс. т — из Омской областей.



Перевозка зерна по льготному тарифу является дополнительным фактором для внутренних региональных рынков, однако говорить о его влиянии пока рано, отмечает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «Сейчас только начальный период, но когда зерно пойдет из разных регионов, я думаю, мы увидим реакцию на рынке, хотя зачастую он больше реагирует на информацию, чем на факт. Тем не менее, субсидии для ряда регионов, безусловно, являются их внутренним позитивом, так как там у аграриев появилась возможность сбыта по несколько более высоким ценам», — сказал Корбут.



Согласно предварительным данным Росстата, урожай зерновых и зернобобовых агрокультур в 2017 году в России вырос на 11% до рекордных 134,1 млн т, валовой сбор пшеницы увеличился на 17% до 85,8 млн т. В том числе в Новосибирской области урожай пшеницы вырос на 21% до 1,9 млн т. В начале ноября законодательное собрание Новосибирской области приняло обращение к главе Минсельхоза Александру Ткачеву о необходимости помочь аграриям реализовать рекордный урожай зерна. После этого регион посетил Джамбулат Хатуов, который сообщил, что из Сибири планируется ежемесячно отправлять не менее 50 тыс. т зерна.

