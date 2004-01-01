НСА: грядущее похолодание может угрожать озимым культурам

Во второй декаде января на юге России ожидается резкое понижение температур, что ввиду отсутствия снежного покрова может представлять угрозу для озимых агрокультур. Как сообщает Национальный союз агростраховщиков (НСА), в период с 14 по 18 января на территории Черноземья и юга России, кроме Краснодарского края, существенных осадков, а значит и формирования снежного покрова, не прогнозируется. Вместе с тем на севере Ростовской области, в Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской, Калужской и Тульской областях ожидается понижение температур до -12°С, в Рязанской и Тамбовской областях — до -14°С, в Волгоградской области — до -16°С. «По прогнозу, все это будет происходить на фоне практически полного отсутствия снега», — отметил президент НСА Корней Биждов.



В настоящее время граница снежного покрова на европейской территории страны проходит по территориям Смоленской, Калужской, Тульской. Рязанской, Тамбовской и Волгоградской областей, что, как отмечает НСА, нехарактерно для начала января. Снежный покров в других регионах Центрального и Южного федеральных округов отсутствует. Тем не менее первая декада января не была критичной для развития озимых культур в Черноземье. Так, на территории Воронежской, Белгородской, Курской, Орловской и Брянской областей температурный фон в этот период был выше средних многолетних значений на 5−7°С, суточные колебания температур при этом находились в диапазоне от +5°С до -5°С. На территории Краснодарского края и в центральной и южной частях Ростовской области в начале января ночные температуры отмечались на уровне нулевых значений и небольших отрицательных (минус 1−2°С), дневные температуры достигали 10−12°С выше нуля в Краснодарском крае и +5−6°С в Ростовской области. «А вот аграриям Волгоградской области есть о чем беспокоиться: здесь в первой декаде января в правобережных районах ночные температуры доходили до -6 — -8°С, в Заволжье до -10 — -12°С, а в Палласовском районе морозы достигали -14°С на фоне отсутствия снежного покрова», — констатирует Биждов.



Тем не менее в целом на текущий момент состояние озимых агрокультур оценивается как хорошее, отмечает гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. В конце ноября Гидрометцентр сообщал, что в плохом состоянии находится 5% посевов (0,88 млн га), что несколько хуже, чем в 2016-м (0,52 млн га), однако лучше средних многолетних значений (1,34 млн га в 2012—2016 годах). Однако к настоящему времени состояние озимых по сравнению с концом ноября улучшилось. «В течение декабря часть посевов взошла — в основном, на юге страны. И сейчас их состояние оценивается как хорошее и удовлетворительное», — сказал Петриченко «Агроинвестору». Он также предположил, что грядущее похолодание не станет критичным для состояние озимых, к тому же в ряде регионов выпадение осадков вероятно.



В Ростовской области, где озимыми засеяно 2,5 млн га, к настоящему времени взошло 100% посевов зерновых агрокультур и, как сообщает пресс-служба регионального правительства, растения находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. «Начало осени было засушливым и вызывало серьезное беспокойство у наших селян, но теплая с осадками погода ноября-декабря и хорошее увлажнение пахотного слоя почвы значительно улучшили условия для формирования всходов озимых культур на самых поздних посевах», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский. В Волгоградской области, в которой озимые зерновые культуры занимают 1,4 млн га, состояние посевов на 95% площади оценивается как хорошее и удовлетворительное, рапортует комитет сельского хозяйства региона. В Самарской области, по данным местного Минсельхоза, озимые сейчас укрыты снежным покровом и в состоянии выдержать понижение температур. Так, по словам профессора Самарской государственной сельхозакадемии Василия Васина, в конце ноября в регионе сложились благоприятные условия для закалки растений, когда ночью наблюдается небольшой мороз, а днем стоит солнечная погода. В субботу в Самарской области ожидается похолодание до -19°С днем и до -24°С ночью, однако, уверен Васин, озимая пшеница, прошедшая закалку, способна выдерживать такие температуры.



Прогноз сева озимых культур под урожай 2018 года составлял 17,4 млн га, однако к 25 декабря было посеяно 17,1 млн га. Как сообщает Минсельхоз, проведение сева озимых было осложнено неблагоприятными погодно-климатическими условиями: в ряде районов Центрального, Приволжского, в Северо-Западного федеральных округов и на северо-востоке Западной Сибири условия для посевных работ во второй половине августа — в сентябре осложнялись из-за частых дождей, а в крайних южных районах Центрального и юго-восточных районах Приволжского федеральных округов — из-за дефицита влаги в почве. В ряде этих районов озимые зерновые культуры на 30−50% площадей были посеяны позже оптимальных, в отдельных юго-западных районах Северо-Западного федерального округа — позже предельно поздних сроков.

