40% сельхозпродукции теряется на разных этапах производства

Одна треть всей пищевой продукции в мире на сумму $940 млрд руб. в год теряется или идет в отходы. Цифровизация агропромышленного комплекса позволяет снизить эти потери и уменьшить число голодающих людей, которых сейчас насчитывается около 795 млн. Об этом на бизнес-завтраке «Эффективные подходы к управлению агробизнесом», организованном компанией SAS, рассказал директор департамента развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Минсельхоза Игорь Козубенко.



При правильном походе к ведению бизнеса, внедрении всех необходимых технологий на всех этапах производственного цикла можно сохранить до 40% продукции, отметил он. Так, например, усовершенствование мониторинга сельхозземель позволит сократить потери на 3%, выбор более качественных семян — на 4%, технологический прорыв в производстве зерна и его хранении — на 15%.



По оценке аналитического центра агроведомства, возможный дополнительных доход сельхозпроизводителей с неиспользуемой сейчас пашни составляет 223,8 млрд руб. в год. «Кроме того, мы могли бы ежегодно дополнительно получать 13,5 млрд руб. налогов в бюджеты разных уровней, — отметил Козубенко. — Это тот наш потенциал, который при правильном эффективном подходе введения неиспользуемых земель с правильным научно-обоснованными севооборотами, продуманной логистикой, мы сможем реализовать».



Минсельхоз разрабатывает государственные информационные системы (ГИС), которые помогут как сельхозпроизводителям в ведении их бизнеса, так и самому государству в контроле за эффективностью производства. Так, создание системы мониторинга земель сельхозназначения, уже принесло свои плоды. «Работа информационной системы в Ставропольском крае показала нам, что в регионе используется на 251 тыс. га пашни больше, чем следует из данных Росстата, — рассказывает Козубенко. — Только за сентябрь в крае с помощью этой ГИС было выявлено 189 пожаров, а из 32 ставропольских хозяйств, объявленных ФНС банкротами, четыре предприятия продолжают работать».







В помощь бизнесу и организациям, занимающимся селекцией и семеноводством, было запущено еще одно решение — система отслеживания семенного материала. Она, по словам Игоря Козубенко, сделана на блокчейне и позволяет проследить весь путь семени — от момента его «рождения» до продажи со всеми сертификатами. «Система уже показала, что доля «серого» семенного материала составляет почти 40%, что приводит к снижению качества и количества собираемого урожая, — говорит чиновник. — В то же время проведенные исследования говорят о том, что урожайность агрокультур можно увеличить на 20−30% за счет использования качественных сертифицированных сортов семян, а развитие селекции позволит нарастить сбор с гектара еще на 15−20%".



По словам Козубенко, влияние инновационных технологий на эффективность агропроизводства можно хорошо отследить на примере зерновой отрасли. Если в 1978 году в России было собрано 127 млн т зерна с 78 млн га при средней урожайности 15,9 ц/га, то в 2017-м площади сократились до 47 млн га, а урожай и сбор с гектара выросли соответственно до 136,7 млн т (в бункерном весе) и 29,2 ц/га. «С 1978-го по 1990 год в России был этап развития машинного труда и механизации, с 1990-го по 2008-й — началось внедрение тех или иных систем точного земледелия (GPS, роботов, датчиков, сенсоров), зарубежного опыта, а с 2008-го аграрии стали активно осваивать различные беспилотные летательные аппараты, дистанционное зондирование земли, дроны, искусственный интеллект, Big Data и прочее», — рассказывает Козубенко. По его мнению, в перспективе ближайших 10 лет за счет использования методов цифровизации вполне реально поднять урожайность зерновых агрокультур еще на 30−40%.



По данным Центра прогнозирования и мониторинга научно-технического развития АПК в области точного сельского хозяйства, автоматизации и роботизации, элементы точного земледелия в России внедряют в 28 регионах. Безусловным лидером является Липецкая область, где уже 812 хозяйств освоили новые технологии. На втором месте — Орловская область (108 сельхозпредприятий), а замыкает тройку — Самарская область (75). Как отметил Игорь Козубенко, малоактивными в этом направлении остаются регионы юга страны.

