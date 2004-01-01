До конца года в Ярославской области запустят оптово-распределительный центр

Финансово-строительная группа ОССК совместно с разработчиком и интегратором комплексных решений в АПК компанией «Интерагро» начали строительство оптово-распределительного центра (ОРЦ) в Ярославской области. Под создание нового предприятия выделен участок в 36 га на территории промышленного парка «Новоселки». Комплекс возводится по программе создания сети из 16 ОРЦ в российских регионах. Кроме Ярославской области в первой очереди проекта будут построены еще три агрокластера в Тамбовской и Орловской областях, а также в Крыму. Основным инвестором выступит компания ОССК, которая на первом этапе вложит в проект 12,3 млрд руб. Совокупный объем инвестиций может превысить 100 млрд руб. Полностью реализовать проект планируется до конца 2018 года.



Территория, где будет построен ОРЦ, находится в 4−5 км от железнодорожной станции, в 15 км от аэропорта Туношна и непосредственно примыкает к федеральной автотрассе Ярославль-Кострома. Кроме того, в планах восстановление неиспользуемой сейчас железнодорожной ветки, которая примыкает к участку. По мнению участников проекта, близость к объектам транспортной инфраструктуры позволит за относительно небольшие сроки выстроить эффективную логистическую сеть.



В Ярославской области планируется возвести складские мощности, обеспечивающие долговременное (до 9−10 месяцев) хранение плодоовощной продукции, мяса и мясных продуктов, молока и молочной продукции, рыбы и морепродуктов. Для организации мощностей по сортировке, калибровке, мойке, упаковке, подработке, заморозке, дозреванию, переработке сельскохозяйственной продукции предусмотрена площадь до 10 тыс. кв. м. Будет построено овощехранилище на 36 тыс. т, хранилище фруктов на 6 тыс. т, цех по обработке мяса и молока по 6 тыс. т каждый, а также цех по обработке морепродуктов объемом 1,8 тыс. т.



По словам первого замгендиректора ОССК Юрия Бондаренко, около 20% всей производимой в ОРЦ продукции будет доставляться в соседние регионы. Еще 20% составят государственные заказы, а большая часть — примерно 60% продукции — будет распределяться внутри Ярославской области.



Разработкой проекта ОРЦ, поставкой оборудования, техническим надзором и консультированием заказчика занимается компания «Интерагро». В частности на предприятии будет установлена климатическая система для хранения овощей, комплексные линии для доработки и упаковки овощей и фруктов, а также периферийное оборудование — системы очистки воды, воздуха, оборудование для склада. Инвестиции в технологическое вооружение нового ОРЦ составят 500 млн руб.



По данным Минсельхоза, в течение двух последних лет в России было введено в эксплуатацию четыре оптово-распределительных центра общей мощностью свыше 200 тыс. т единовременного хранения. Сумма субсидий из федерального бюджета по этим проектам превысила 2,5 млрд руб. До 2020 года запланирован ввод объектов еще на 1,6 млн т, что позволит увеличить имеющиеся мощности на 23%. По словам главы аграрного ведомства Александра Ткачева, для сельхозпроизводителей страны важно не только произвести, но и сохранить и реализовать полученный урожай. Особенно это актуально для небольших хозяйств, которым сложно найти покупателей, организовать поставки в другие регионы страны или на экспорт. Поэтому создание сети ОРЦ является одним из государственных приоритетов, говорил ранее Ткачев.



Финансово-строительная группа ОССК работает с 1995 года и входит в число крупных строительных компаний Москвы. Имеет опыт реализации проектов государственного и межгосударственного значения. Компания занимается жилищным строительством, строительством торговых центров, административных и банковских зданий «под ключ». Среди ключевых направлений деятельности «Интерагро» — оптово-распределительные центры, плодоовощехранилища, линии по доработке и переработке овощей и фруктов, грибоводческие комплексы.

