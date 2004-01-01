Ростовская область приступила к яровому севу с опозданием на месяц

Ростовская область с опозданием на месяц приступила к севу яровых агрокультур. Как говорится в сообщении правительства региона, засеяны первые 55 тыс. га, что составляет 2,7% от плана. «Погодные условия в этом году не благоприятствовали раннему старту полевых работ, и в частности — посевной кампании, поэтому весенний сев в ряде хозяйств южных районов области начался в конце марта и сейчас охватил уже 15 районов области», — сообщил донской министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский.



В прошлом году к этой дате в Ростовской области было засеяно уже 290 тыс. га, следует из оперативных данных Минсельхоза России. Как сообщает телеканал «Дон-ТР», в 2017-м аграрии начали посевную уже в начале марта и к первым числам апреля некоторые хозяйства уже завершили сев. В этом году в Ростовской области яровыми планируется засеять 1,9 млн га, в том числе более 900 тыс. га займут зерновые и зернобобовые агрокультуры, 852 тыс. га — технические, 70 тыс. га — картофель и овощи. Под озимые агрокультуры в регионе отведено 2,5 млн га. По данным донского Минсельхозпрода, взошло 100% озимых зерновых и 95% технических агрокультур.



О начале посевной кампании также сообщили представители Приморского края. По словам замдиректора краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия Алексея Тарана, на 11,7 тыс. га посеяны пшеница и овес, в ряде районов «перешли на овощные культуры, в большинстве своем это лук». Как сообщает администрация региона, в этом году планируется посеять около 485 тыс. га, из которых 290 тыс. га займет соя, 41 тыс. га — кукуруза. В полях накоплено достаточно влаги, и установившаяся солнечная погода также позволяет не снижать темпы работы, рассказал Таран.



Посевная кампания стартовала и в Хабаровском крае, как сообщило Министерство сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий, посеяно 653 га ранних зерновых. «В этом году под посевную отведено почти 85 тыс. га. Приоритет отдан зерновым и бобовым культурам», — рассказал первый замминистра Александр Зебрев. Работы начались и в республике Адыгея, яровые заняли первую 1 тыс. га из запланированных 113 тыс. га.



В целом по стране к яровому севу приступили 14 регионов страны, следует из данных федерального Минсельхоза. В прошлом году к этому времени посевные работы велись в 27 регионах, в том числе в девяти областях Центрального федерального округа. В этом году Центр посевную кампанию еще не начал. В среднем темпы сева отстают от прошлогодних примерно вдвое. К 9 апреля он проведен на площади 713 тыс. га или 1,3% к прогнозу, в то время как в 2017-м к этой дате было 1,5 млн га. Лидирует Краснодарский край, где яровые занимают уже 289 тыс. га или 14% от прогнозной площади, за ним следует Крым — 164 тыс. га (50% от прогноза) и Ставропольский край — 150 тыс. га (15% к плану). В конце прошлой недели власти Краснодарского края отчитались о завершении сева яровой пшеницы, в финальной стадии находится сев ярового ячменя. В целом по стране яровые зерновые и зернобобовые посеяны на 444 тыс. га или 1,4% от прогноза. В Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области проводится сев сахарной свеклы, ей заняли 121,5 тыс. га или 10,2% к прогнозу (в 2017-м — 177,8 тыс. га). Также сельхозпредприятия Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также Приморского края начали сажать картофель (3,8 тыс. га) и сеять ранние овощи (15,5 тыс. га).



Как отметил глава Минсельхоза Александр Ткачев на встрече с президентом Владимиром Путиным в понедельник, весенние полевые работы выполняются в полном объеме. «Мы наращиваем объемы площадей под сев, уже более 80 млн га, это 200 тысяч плюсом к прошлому году. Мы увеличили объем сева: ячмень, лен, рапс, соя очень важна, овощи. Будем ждать достаточно приличного урожая на будущий год; 25% озимого поля посеяны с удобрением, продолжаем работать в этой части», — рассказал Ткачев. По его словам, «при хорошей погоде» урожай зерна превысит 100 млн т. Ранее директор департамента экономики Минсельхоза Анатолий Куценко говорил о потенциальном сборе в 110−115 млн т, «если не будет катаклизмов».



Яровые агрокультуры в этом году планируется посеять на 53,4 млн га, что на 52 тыс. га больше, чем в прошлом году. В частности, должны увеличиться площади под соей, рапсом, ячменем, зернобобовыми и льном, при сокращении сева подсолнечника, сахарной свеклы, гречихи и пшеницы, планирует аграрное ведомство. Площадь под озимыми уменьшилась на 260 тыс. га до 17,1 млн га, к концу марта 7,8% или 1,3 млн га из них находились в плохом состоянии. По данным Национального союза зернопроизводителей (НСЗ), риски ухудшения состояния озимых посевов сохраняются и в апреле. Так, на полях ЦФО и ПФО в начале месяца вблизи лесных полос оставался достаточно мощный снежный покров, значительная толщина снега и практически нулевые температуры на глубине узла кущения и поверхности почвы могли спровоцировать нарастание «дыхания» растений под снегом, что создает риск для развития болезней и гибели озимых. «Кроме того, с учетом хорошей влагообеспеченности почвы, на ровных полях могут образовываться «блюдца», где растения будут затоплены водой. В этих местах также может происходить выпадение растений», — сказал «Агроинвестору» президент НСЗ Павел Скурихин. Союз прогнозирует объем валового сбора зерна в пределах 100−110 млн т в 2018 году — на 19−25% ниже, чем рекордный урожай 2017-го.

