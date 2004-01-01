Площадь плодоносящих садов в 2017 году вновь снизилась

В 2017 году фактическая площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений составила 15,2 тыс. га, в том числе садов интенсивного типа — 11 тыс. га. Об этом говорится в Национальном докладе о результатах реализации агрогоспрограммы, подготовленном Минсельхозом. Этот результат на 44% больше планового показателя, установленного на уровне 10,6 тыс. га. «С 2013 по 2017 годы осуществлена закладка многолетних насаждений на площади 61,5 тыс. га. В 2017 году закладка многолетних насаждений проводилась в 61 субъекте», — говорится в докладе.



Таким образом, многолетние плодовые и ягодные насаждения в стране к концу года занимали 181 тыс. га, из которых 97 тыс. га приходилось на плодоносящие культуры. Несмотря на закладку новых садов, площади плодоносящих садов в прошлом году продолжили сокращаться, уменьшившись еще на 2,6 тыс. га до 97 тыс. га. По сравнению с 2014 годом снижение составило 10,7 тыс. га. Одновременно площадь неплодоносящих насаждений увеличились на 41% до 68,3 тыс. га, в том числе за последний год — на 10% или на 6,3 тыс. га.



Больше всего многолетних насаждений заложили в Краснодарском крае — почти 2 тыс. га, перевыполнив план на 65%, в Кабардино-Балкарии (1,8 тыс. га — 170% к плану), в Дагестане (1,3 тыс. га — 121%), Крыму (0,7 тыс. га — 139%) и Ингушетии (0,4 тыс. га — 181%). В то же время неблагоприятные погодные условия в 2017 году не позволили выполнить плановые показатели по закладке садов в Ставропольском крае. Из-за осадков и подтопления территории в регионе было заложено менее 0,5 тыс. га, что на 5,6% ниже плана. Также нехватка собственных средств у сельхозпроизводителей и рост цен на ГСМ и удобрения не позволили выполнить планы по закладке многолетних насаждений в Новосибирской и Костромской областях. В первой высадили 0,15 тыс. га — 89% от плана, во второй — 0,02 тыс. га, или 69%, говорится в докладе. К 2018 году, согласно прогнозу Минсельхоза, площадь плодоносящих насаждений впервые с 2014 года должны вырасти и составить 97,3 тыс. га.



Площадь плодоносящих насаждений уменьшается за счет выбытия старых садов и роста доли садов интенсивного типа, прокомментировал «Агроинвестору» президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. «Старых садов выкорчевывается ежегодно чуть больше, чем закладывается новых. Однако эти сады были брошены еще в 1990-х годах, поэтому их необходимо списывать и убирать. При этом площадь садов интенсивного типа существенно выросла», — сказал Муханин. В результате урожай яблок в промышленном секторе в последние несколько лет ежегодно прирастает примерно на 100 тыс. т, отметил он. По данным Минсельхоза, почти 74% всех плодовых и ягодных насаждений в стране приходится на яблони.



Площади плодоносящих виноградников в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах к концу прошлого года оказались на уровне целевого показателя госпрограммы — 66 тыс. га, в течение 2017-го увеличившись на 4,3 тыс. га. «В связи с благоприятными погодными условиями вступили в плодоношение виноградные насаждения на площади 100 га в Ростовской области, вместе с тем в связи с неблагоприятными погодными условиями в республике Ингушетия, отсутствием воды для полива все ранее заложенные виноградные насаждения погибли», — констатирует Минсельхоз. В целом площадь виноградников в течение 2017-го практически не изменилась и составила к концу года 87,8 тыс. га против 87,6 тыс. га на его начало. Как поясняет Минсельхоз, виноградарство является капиталоемкой отраслью, деньги, вложенные в закладку виноградников, минимум на четыре года отвлекаются из оборота. «В течение этого времени дополнительно требуется значительный объем финансовых ресурсов — на установку шпалеры и уход за молодыми насаждениями», — говорится в докладе. В течение прошлого года заложено 4,4 тыс. га новых виноградников, что на 12% меньше, чем в 2016-м.



Валовой сбор плодов и ягод во всех хозяйствах в 2017 году снизился на 11% до 2,94 млн т, следует из данных Росстата. Минсельхоз объясняет такую негативную динамику «неблагоприятными погодными условиями в период роста и развития многолетних насаждений», в том числе весенними заморозками, переувлажнением почвы в период формирования завязи, дождями и градом в период формирования плодов. В том числе валовой сбор яблок в промышленном секторе, согласно статистике аграрного ведомства, снизился до 710 тыс. т против 730 тыс. т в 2016-м. По словам Муханина, такая динамика связана с заморозками в центре страны в период цветения деревьев. «Однако в этом году цветение идет отлично, и мы рассчитываем, что урожай яблок будет более 800 тыс. т. Вполне возможно преодолеть планку и в 900 тыс. т», — сказал Муханин.



В частности Минсельхоз Крыма рассчитывает на «небывалый урожай» фруктов в республике. «Урожай косточковых в Крыму, по нашим прогнозам, в этом году превысит прошлогодний в два с половиной раза, — цитирует пресс-служба ведомства министра сельского хозяйства республики Андрея Рюмшина. — Из года в год площадь закладываемых садов увеличивается в среднем на 1 тыс. га. В прошлом году мы убрали 40 тыс. т яблок. В этом году планируем 110 тыс. т семечковых и яблок». По его словам, цветение и завязывание плодов в садах Крыма в прекрасном состоянии. Те сады, которые закладывались в 2015—2016 годах, входят в стадию плодоношения.



По подсчетам Минсельхоза, сейчас потребность населения в плодах и ягодах обеспечена собственным производством лишь на 24%, в том числе по яблокам — на 21%, косточковым плодам — на 46%, ягодам — на 72%. Для выхода на полное самообеспечение по фруктам площади садов должны вырасти на треть до 242 тыс. га. В том числе площади яблоневых садов должны увеличиться до 140 тыс. га, садов косточковых агрокультур — до 60 тыс. га, грушевых садов — до 24 тыс. га, ягодников — до 18 тыс. га. Госпрограмма развития сельского хозяйства с 2013 года предусматривает поддержку садоводства и виноградарства. По информации регионов, из федерального бюджета на закладку и уход за многолетними насаждениями в прошлом году по «единой» субсидии было перечислено 3,4 млрд руб. (в 2016-м — 2,2 млрд руб.).

