«Сад-Гигант» сократил чистую прибыль в 2,6 раза

«Сад-Гигант», владеющий самым большим интенсивным садом в России, в 2017 году сократил чистую прибыль в 2,6 раза до 400 млн руб., следует из бухгалтерской отчетности компании, опубликованной Центром раскрытия корпоративной информации. Выручка снизилась на треть до 2 млрд руб. против 3 млрд руб. годом ранее.



Наибольшее падение продемонстрировала выручка от реализации яблок — на 37% до 1,7 млрд руб. Продажи тепличной продукции уменьшились на 13% до 25 млн руб. В то же время выручка от реализации груш продемонстрировала рост на 31% до 41 млн руб., слив — на 6% до 107 млн руб., персиков — на 2% до 21 млн руб.



В пояснительной записке к отчету отмечается, что площадь многолетних насаждений в 2017 году составила 2,1 тыс. га, что практически соответствует предыдущему году. Из них 1,7 тыс. га занимали яблони, 213 га — сливы, 113 га — черешня, 38 га — груши и 20 га — персик. Валовой сбор плодов и ягод составил 77,9 тыс. т, что на 22% ниже, чем в 2016-м. В том числе урожай яблок сократился на 21 тыс. т до 73,2 тыс. т, из общего объема 61% составил 1-й сорт, 16% — 2-й и 5% — 3-й. Урожайность яблок в плодоносящих садах снизилась на 12,7 ц/га до 42,9 ц/га. При этом производственная себестоимость 1 кг яблок выросла на 27% до 12,25 руб./кг при снижении средней цены реализации на 1% до 30,45 руб./кг. Таким образом, рентабельность продаж яблок упала до 28% с 41% в 2016-м.



Снижение рентабельности в прошлом году наблюдалось далеко не у всех производителей плодов, прокомментировал «Агроинвестору» президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. «В отличие от центра, где были заморозки во время цветения, на юге страны погода в 2017 году была благоприятной», — сказал он. При этом эксперт напомнил, что у «Сада-Гиганта» сменилось руководство. В 2015 году скончался Александр Кладь, много лет занимавший пост гендиректора «Сада-Гиганта», по данным kartoteka.ru, на его место был назначен Игорь Махонин. В январе 2017-го временно исполняющим обязанности гендиректора стала Галина Маркова, в мае — Леонид Рыков. Тем не менее, заметил Муханин, «Сад-Гигант» по-прежнему остается крупнейшим по площади интенсивным садом в России.



По данным Росстата, в 2017 году производство плодов и ягод в российских сельхозорганизациях составило 732 тыс. т, что на 52 тыс. т меньше, чем в 2016-м. В том числе урожай яблок Ассоциация садоводов России оценивает примерно в 700 тыс. т — из-за неблагоприятных погодных условий в центральной зоне произошло снижение к 2016-му на 5%. В результате цены увеличились: на конец февраля яблоки в опте стоили от 49 руб./кг до 60 руб./кг. «Это хорошая цена, так как себестоимость производства составляет около 25 руб.», — ранее говорил Муханин «Агроинвестору». По данным ассоциации, садоводство сейчас является самой инвестиционно привлекательной отраслью сельского хозяйства, рентабельность сектора доходит до 150−250%. Как сообщал глава Минсельхоза Александр Ткачев, для достижения самообеспечения России нужно производить около 1,5 млн т яблок.



ОАО «Сад-Гигант» располагается в Славянском районе Краснодарского края, основные направления деятельности — производство и реализация плодов семечковых и косточковых культур. В группу компаний «Сад-Гигант» также входит компания «Сад-Гигант Ингушетия», реализующая проект по выращиванию плодов в Ингушетии. Последние 10 лет «Сад-Гигант» выращивает фрукты по интенсивной технологии, позволяющей получить первый урожай на второй год после посадки, а с четвертого года производство достигает 50 т/га, указано на сайте производителя. Компания имеет современные фруктохранилища емкостью 30 тыс. т, а также четыре калибровочные линии, позволяющие упаковывать и отгружать до 400 т продукции ежедневно. Фрукты поставляются в 44 региона страны. В марте «Коммерсантъ» сообщал о заключении «Садом-Гигантом» соглашения о стратегическом партнерстве с Х5 Retail Group, по которому ритейлер планирует в 2018 году закупить у производителя более 25 тыс. т яблок. Это обеспечит около 10% годового оборота яблок во всех торговых сетях X5.

