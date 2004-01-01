 «Белый сад» инвестирует 2,5 млрд рублей в производство яблок — Агроинвестор
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Инвестиции
«Белый сад» инвестирует 2,5 млрд рублей в производство яблок
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
январь 2018
Компания заложит еще 400 гектаров садов и построит плодохранилище
В 2017 году в России было заложено около 10 тысяч гектаров садов
Фото: Pixabay

Белгородская компания «Белый сад» намерена заложить в Белгородской области 400 га яблоневых садов интенсивного типа, сейчас у нее есть 100 га. Как сообщил «Агроинвестору» гендиректор компании Андрей Штыб, высадка на 400 га земель, которые взяты в долгосрочную аренду, намечена на апрель 2018 года.

Первые 100 га «Белый сад» заложил в 2017 году, из них 95 га заняли яблони, 5 га — вишня. Расширять площадь планируется за счет яблонь. «Климатическая зона, в которой расположена Белгородская область, благоприятна для производства именно яблок. Они здесь выращиваются очень долго, и в регионе накоплен большой опыт», — пояснил Штыб. Планируется собирать не менее 40 т с гектара, выйти на такой показатель предполагается на четвертый год.

Инвестиции в проект составят 2,5 млрд руб., в том числе 1 млрд руб. пойдет непосредственно на закладку садов, еще 1,5 млрд руб. — на возведение фруктохранилища. «Начало строительства хранилища запланировано на 2018 год. Согласно нашей производственной программе, его ввод будет поэтапным в соответствии с ростом сборов, с достижением объема в 24 тыс. т единовременного хранения к 2021 году», — рассказал Штыб. Он отметил, что с учетом урожайности не менее 40 т/га хранилище будет способно вместить фактически весь получаемый урожай.

По данным kartoteka.ru, «Белый сад» зарегистрирован в феврале 2015 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — выращивание семечковых и косточковых культур. Первоначально компания входила в холдинг «Белая птица», однако, как следует из выписки ЕГРЮЛ, летом 2016 года 100-процентным владельцем компании стала Ольга Цветкова. Штыб подтвердил, что сейчас «Белый сад» не аффилирован с «Белой птицей». «Учредитель сменился, и сейчас мы не входим в группу компаний «Белая птица», у нас отдельное юрлицо», — подчеркнул он.

Всего в России в 2017 году было заложено более 10 тыс. га садов, сообщил «Агроинвестору» президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. «План на прошлый год составлял 10,6 тыс. га, по предварительным данным, он выполнен», — отметил он. Урожай яблок в 2017 году оценивается примерно в 700 тыс. т, что немного ниже уровня 2016 года (730 тыс. т). «Это связано исключительно с погодными аномалиями: в прошлом году в Центре страны были заморозки во время цветения, что негативно сказалось на урожае в ряде регионов», — пояснил Муханин.

Как сообщал глава Минсельхоза Александр Ткачев, выступая в Совете Федерации 17 января, для достижения самообеспечения России нужно произвести порядка 1,5 млн т яблок. «Перспективы у этой отрасли очень большие. Мы каждый год закладываем порядка 15 тыс. га — это хорошие темпы», — сказал министр. По данным аналитического центра «АБ-Центр», в 2012—2016 годах самообеспеченность яблоками промышленного производства в стране находилась на уровне 37,1%, а совокупная обеспеченность с учетом сборов в хозяйствах населения — 60,1%. При этом в России всего девять регионов-доноров, где объем промышленного урожая яблок превышает объем потребления. Кроме того, рынок характеризуется большим числом участников — на долю крупнейших десяти компаний-производителей приходится лишь 13,6% площадей промышленных яблоневых садов, на долю топ-100 — 42,8%. По словам Муханина, самые большие интенсивные сады — у «Сада-Гиганта» (более 2,5 тыс. га) и у «Садов Придонья» (согласно собственным данным холдинга, их совокупная площадь превышает 7 тыс. га в шести филиалах). Сейчас крупный садоводческий проект развивает компания «Южные земли» (принадлежит «АФГ Националь» и Volga Group) — по словам представителя Volga Group, совокупная площадь садов может составить до 3,5 тыс. га.

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