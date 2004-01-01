Саранча выявлена на пятой части обследованных полей

К концу апреля саранча выявлена на 22% из обследованных по стране 306 тыс. га полей, или на 66 тыс. га, сообщает Россельхозцентр. Обработка против вредителя проведена на 153 га на Северном Кавказе.



В Южном федеральном округе мониторинг стадных саранчовых проведен на 115 тыс. га, на 18 тыс. га из них обнаружено заселение кубышками вредителя (твердые оболочки, в которых содержатся яйца насекомых). Еще на 2 тыс. га зафиксированы кубышки нестадных саранчовых, на 4 тыс. га — личинки. В Северо-Кавказском федеральном округе обследование на наличие стадных саранчовых проведено на 131 тыс. га, из которых 39 тыс. га оказались заселены кубышками. Еще на 1 тыс. га обнаружены кубышки нестадных видов, на 0,8 тыс. га — их личинки.



В том числе в Ставропольском крае саранча выявлена в 16 районах, сообщает Минсельхоз региона. К началу марта весеннее контрольное обследование показало наличие зимующего вредителя на 38% исследованных площадей (22 тыс. га). Максимальная плотность кубышек — 6,2 экз./кв. м — зафиксирована в Нефтекумском районе. В трех районах края к 4 мая произошло отрождение личинок мароккской саранчи, в том числе на границах с Калмыкией и Дагестаном. В трех районах Калмыкии, в свою очередь, в связи с массовым появлением личинок введен режим повышенной готовности. К началу мая специалисты Россельхозцентра обнаружили отрождение личинок мароккской саранчи на 60 га. «К середине мая прогнозируется достижение личинками второго возраста, а, следовательно, возможности миграции по территориям юга России, в том числе Ростовской области», — говорится в сообщении ростовского филиала Россельхозцентра.



В Астраханской области вредитель обнаружен на 8 тыс. га из 40 тыс. га обследованных полей. «По сравнению с 2017 годом площадь, оккупированная вредителем, увеличилась вдвое. При этом плотность заселения кубышек азиатской саранчи увеличилась в пять раз», — сообщает астраханское аграрное ведомство. Оно отмечает, что из-за холодной погоды весной отрождение саранчовых вредителей произойдет несколько позднее: появление первых особей ожидается в середине мая.



«В 2018 году против саранчовых вредителей в целом по России прогнозируется обработать 841,1 тыс. га, в том числе на федеральных землях обработки инсектицидами прогнозируются на 106,24 тыс. га», — сообщает Россельхозцентр. В частности, в Дагестане, где в прошлом году вводился режим чрезвычайной ситуации из-за распространения саранчи, финансирование мероприятий по борьбе с насекомым в этом году планируется увеличить втрое, до 20 млн руб., сообщал ранее Минсельхоз республики. В Калмыкии из республиканского бюджета планируется выделить 15 млн руб., что в два раза больше уровня 2017-го.



По данным Минсельхоза России, в 2017 году саранчой в стране было заселено почти 2 млн га, из них 768 тыс. га было обработано. Больше всего полей вредители поразили в Сибирском федеральном округе (734 тыс. га, из них 144 тыс. га было обработано), в Северо-Кавказском округе (469 тыс. га и 303 тыс. га соответственно) и на Юге (248 тыс. га и 112 тыс. га). В Поволжье и на Урале в прошлом году саранча заселяла примерно по 230 тыс. га, из которых было обработано 1 тыс. га и 7 тыс. га.



В результате распространения саранчи Россия может «попасть в мировой скандал», если в этом году не будут предприняты должные меры по борьбе с ней, ранее предупреждал глава департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев. «У нас футбол будет проходить [Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских регионах с 14 июня по 15 июля]. Весь мир приедет к нам на территорию. Футбольные поля зеленые, саранча любит, где зелени много. Как бы не прилетела на место, где в футбол играть будут. Знаете, насколько это ответственно? И позорно будет», — отмечал он на Всероссийском агрономическом совещании. В этой связи Чекмарев потребовал от руководителей аграрных ведомств регионов особо внимательно отнестись в этом году к вредителю, чтобы «не опозориться перед всем мировым сообществом».

