На компенсации ущерба от ЧС выделено 1,4 млрд рублей

Правительство России направит 1,4 млрд руб. на компенсацию ущерба аграриям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций в 2017 году. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, такое решение принято на заседании кабинета министров 14 декабря.



В ходе заседания глава Минсельхоза Александр Ткачев рассказал, что средства из федерального бюджета буду распределены аграриям 18 регионов. В их число вошли Башкирия, Чувашия, Бурятия, Ингушетия, Крым, Мордовия, Якутия, Тыва, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Кировская, Курская, Новгородская, Тюменская и Челябинская области, Забайкальский и Приморский края. Как заявил Ткачев, в результате ЧС в 2017 году произошла гибель сельхозкультур на общей площади 347,5 тыс. га.



При этом к середине сентября о ЧС объявляли 30 российских регионов, ранее подсчитал Национальный союз агростраховщиков (НСА). «По данным Минсельхоза, только в 16 регионах заявленный ущерб по прямым затратам составляет 3,3 млрд руб.», — говорилось в сообщении, распространенном в середине октября. В частности, Северная Осетия ранее вводила режим ЧС в связи с сильным шквалистым ветром, Чувашия и Калининградская область — из-за переувлажнения почвы. Из-за интенсивных дождей, паводка и подтопления возникали проблемы в Новосибирской, Оренбургской, Омской областях и Адыгее, от ливневых дождей пострадали сельхозугодья в Новгородской и Курской областях, наводнение нанесло ущерб сельхозпроизводителям в Ставропольском крае, а саранча — в Дагестане. В Чувашии убытки растениеводов оценивались в 500 млн руб., в Башкирии — в 426 млн руб., в Мордовии — в 338 млн руб., в Ставропольском крае — в 180−200 млн руб.



Из 30 регионов, объявивших ЧС в этом году, в 10 не было заключено ни одного договора страхования с господдержкой. Таким образом, в случае ЧС при отсутствии страхования посевов выплаты ложатся на плечи государства, отмечал НСА. Во многих других регионах число договоров значительно снизилось. Так, в Ставропольском крае в этом году количество договоров сократилось на 89% (с 99 до 11), в Приморском крае — на 85% (со 175 до 26), в Курской области — на 88% (с 16 до 2). В целом, по данным НСА, за девять месяцев 2017 года застрахованная площадь посевов в стране уменьшилась на 69%. Наибольшее падение произошло по кормовым (с 287,4 тыс. га до 49,2 тыс. га) и масличным (с 860,8 тыс. га до 153,9 тыс. га) агрокультурам. Охват страхованием посевов зерновых сократился на 62% (с 1,3 млн га до 497 тыс. га). В животноводстве сборы страховщиков снизились на 29% до 339 млн руб., при этом число заключенных с января по сентябрь договоров с животноводами увеличилось на 13%, с 229 до 259 договоров.



По данным Росстата, в 2017 году посевные площади в стране выросли до 80,2 млн га. Зерновые и зернобобовые агрокультуры заняли 47,9 млн га, из которых 1,4 млн га погибли или были переведены на корм, следует из оперативных данных Минсельхоза на 14 декабря. Посевы подсолнечника составили 7,9 млн га, из которых были «списаны» 87 тыс. га, посевы сахарной свеклы — 1,2 млн га, на 25 тыс. га из них урожай был утрачен. По картофелю погибшими признаны также 25 тыс. га посевов, по овощам — 24 тыс. га.



В 2016 году в связи с неблагоприятными погодными условиями (ливневые дожди, град, засуха, переувлажнение почвы и наводнение) режим ЧС вводился на территориях 17 регионов. В 11 из них, по результатам экспертной оценки, агрокультуры погибли на площади 279 тыс. га, ущерб был оценен в 2,1 млрд руб., говорится в Нацдокладе агроведомства за прошлый год. При этом из 11 пострадавших регионов лишь в двух — Приморском и Хабаровском краях — были аграрии, застраховавшие эти риски.

