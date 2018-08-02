Минсельхоз поддержит развитие заготовки и переработки дикоросов

В Минсельхозе состоялось первое установочное заседание межведомственной рабочей группы по выработке механизмов развития заготовки и переработки дикорастущих плодов, ягод, грибов, орехов и другого дикорастущего сырья. На совещании обсудили ситуацию в отрасли, а также «дорожную карту» по поддержке предприятий заготовки, переработки и хранения дикоросов, сообщила пресс-служба агроведомства.



По словам замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут, в свете стратегических целей увеличения экспорта и продвижения российской сельхозпродукции на мировом рынке, Минсельхоз уделяет особое внимание дикорастущему сырью, экспорт которого к 2024 году может быть увеличен в несколько раз. Именно поэтому по согласованию с главой агроведомства Дмитрием Патрушевым было принято решение о создании межведомственной группы по развитию отрасли.



По экспертной оценке, существующий эксплуатационный запас дикорастущего сырья в стране достигает 8,5 млн т в год, однако сейчас он используется не более чем на 6%. Между тем, спрос на экологически чистую и уникальную продукцию в мире растет. Для достижения кратного увеличения сбора и переработки дикоросов необходимо совершенствование нормативно-правовой базы, уточнение классификации продукции, порядка использования и аренды лесов. Изменения позволят предприятиям отрасли воспользоваться всеми действующими мерами господдержки, в том числе льготным кредитованием, в результате инвестиционная привлекательность сектора увеличится, считает Минсельхоз.



По данным советника председателя исполкома Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (МАСС) Владимира Аксенова, только в Сибири годовые эксплуатационные запасы дикоросов составляют около 1,2 млн т. «У нас более 80% российских запасов кедрового ореха, 50% черники и других ягод. И в отличие от европейской части страны в Сибири гораздо лучше экология, — цитирует его газета «Честное слово». — Однако используется менее 5% запасов сибирского дикорастущего сырья. Лучший уровень в Томской области — 15%, у большей части регионов и 2−3% не наберется».



При этом на сибирские дикоросы отмечается высокий спрос. По информации МАСС, кедровый орех покупают Китай и Пакистан, грибы — Италия, Австрия и Германия, чай из сибирской чаги экспортируют в Польшу, Южную Корею и Индию. По словам врио председателя исполкома МАСС Геннадия Гусельникова, экспортный потенциал дикоросов составляет около $1 млрд в год. При этом дикоросы являются хорошим дополнительным источником доходов сельских жителей. К примеру, в Томской области за летний сезон они имеют возможность заработать 70−150 тыс. руб., сдавая грибы и ягоды. По мнению Гусельникова, на федеральном уровне тормозом для развития отрасли в первую очередь является нормативно-правовое регулирование. Также важна поддержка экспорта: санитарно-эпидемиологические нормы и различные подходы к оценке качества сырья в зарубежных странах существенно осложняют вывоз дикоросов, добавляет Аксенов.



Исполком МАСС уверен, что сейчас самое время для создания всесибирского консорциума из заготовителей и переработчиков дикоросов, в основе которого должен быть принцип разделения труда заготовки и переработки дикоросов. Если гарантировать сельскому населению безотказный забор грибов, ягод и ореха, то оно само активизируется, полагают инициаторы. Далее, с развитием консорциума в каждом регионе будет производиться не только сбор, но и переработка, как первичная, так и глубокая. «Рынок дикоросов очень волатильный. То непогода, то вредители, а крупному бизнесу, особенно для выхода на экспорт, нужна стабильность. Консорциум обеспечит стабильность закупа дикоросов у населения и поставок продукции из других регионов», — сказал Гусельников газете «Честное слово».



Между тем, на Лесном форуме, который состоялся 30 июля в Петрозаводске, руководитель Ассоциации участников развития отрасли пищевых недревесных и лекарственных лесных ресурсов «Дикоросы» Александр Деев заявил о необходимости разработки российского бренда и знака качества для отрасли сбора и переработки дикоросов. В качестве примера он предложил название Wild. По его мнению, всем представителям отрасли, работающим с дикоросами, стоит объединиться в кооператив, число членов которого может достигнуть одного миллиона человек. Собранную в лесах продукцию необходимо сертифицировать и повышать ее закупочную стоимость, считает Деев. А это позволит выплачивать сборщикам дикорастущего сырья более существенное вознаграждение, что тоже будет способствовать развитию отрасли.

