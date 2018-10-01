Первый за полвека хлопок убирают на Ставрополье

Ставропольские аграрии приступили к сбору первого за полвека урожая хлопка. Как говорится в сообщении пресс-службы администрации края, уборочные работы проводятся в Изобильненском, Нефтекумском и Ипатовском районах на площади более 200 га. Ожидаемый уровень урожайности — 20-25 ц/га.



На Ставрополье хлопок выращивался до 1964 года: в советское время из 350 тыс. га промышленных посевов хлопчатника на юге России до 120 тыс. га приходилось на Ставропольский край. В предвоенные годы регион производил около 60 тыс. т хлопка-сырца. Сегодня, по оценке региональных властей, потенциал площадей, пригодных для культивирования хлопчатника на Ставрополье, составляет не менее 200 тыс. га. Под руководством главы Ставропольского края Владимира Владимирова в регионе разработан краевой инвестпроект «Возрождение хлопководства на территории Ставропольского края», для его реализации в край приглашены специалисты из Узбекистана.



«Спрос на хлопковое волокно постоянно растет. В настоящее время, по оценкам специалистов, потребность России в хлопковом волокне составляет минимум 400-500 тыс. т в год, при том, что сейчас в нашей стране используется исключительно импортное сырье», — говорится в сообщении администрации Ставрополья. Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) оценивает годовую потребность российских хлопкопрядильных фабрик значительно ниже, на уровне 60 тыс. т хлопковолокна. «Сейчас предприятия действительно используют полностью импортное сырье. В основном оно идет из Казахстана, Таджикистана, Киргизии, немного из Узбекистана. Также увеличил объемы производства Азербайджан, и российские трейдеры уже ведут переговоры с азербайджанской стороной о наращивании поставок из этой страны», — рассказала «Агроинвестору» ответственный секретарь комитета по хлопку Союзлегпрома Анна Орозова.



По данным Росстата, в 2017 году валовой сбор хлопка в России составил лишь 73 т, в том числе 45 т было произведено фермерскими хозяйствами, 27 т — сельхозорганизациями. Выращиванием хлопчатника в прошлом году, согласно официальной статистике, занимались два региона — Волгоградская и Астраханская области. «Волгоградская, Астраханская области и Ставропольский край наиболее приближены к климатическим условиям Средней Азии», — поясняет Орозова. Средняя урожайность хлопка-сырца, согласно подсчетам Росстата, в прошлом году равнялась 39 ц/га в Астраханской области и 21,1 ц/га — в Волгоградской.



Как говорил на Всероссийском агрономическом совещании в начале года директор департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев, в этом году в Астраханской и Волгоградской областях посевы хлопка будут расширены до 1 тыс. га. «У нас есть возможность — двести с лишним тысяч гектаров площадей, которые подходят для выращивания хлопка. Поэтому эту работу будем продолжать и совершенствовать», — заявил чиновник, отметив, что в Средней Азии ведется активное строительство перерабатывающих комбинатов, и «через три года хлопка из этих регионов мы не получим». По оценке ведомства, при условии восстановления имеющихся и строительстве новых мелиоративных систем максимальная площадь возделывания хлопчатника может составить 120 тыс. га в Ставропольском крае, 47 тыс. га — в Астраханской области, 34 тыс. га — в Калмыкии, по 10 тыс. га — в Волгоградской области и республике Крым.

