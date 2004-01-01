Минэнерго предложило переводить сельхозтехнику на газ

Министерство энергетики России предложило аграриям в целях экономии переходить на газомоторное топливо. «Для снижения затрат сельхозтоваропроизводителей на моторное топливо представляется целесообразным расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на сельскохозяйственной технике», — сообщил «Агроинвестору» представитель ведомства, отметив, что цена на природный газ более чем в 2,5 раза ниже, чем на автомобильный бензин.







Ранее руководство Минсельхоза выразило обеспокоенность ростом цен на топливо, используемое аграриями. Так, как заявлял в начале недели первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, рост цен на ГСМ является критическим и может негативно сказаться на проведении весенней посевной кампании. В среду на «правительственном часе» в Совете Федерации глава Минсельхоза Александр Ткачев рассказал, что цены на бензин за прошлый год выросли на 7%, летнее дизельное топливо подорожало на 18%, зимнее — на 14%. В связи с этим аграрное ведомство обратилось в Минэнерго с предложением зафиксировать цены на горюче-смазочные материалы. Однако Минэнерго ответило, что цены на нефтепродукты не подлежат госрегулированию, так как они не относятся к продукции естественных монополий. «Ценообразование складывается на основании конъюнктуры рынка, соотношения спроса и предложения, а также с учетом экспортной альтернативы», — сказал представитель министерства, предложив аграриям переходить на газ.







Некоторые производители предлагают сельхозтехнику на газомоторном топливе, например, такие модели тракторов есть у концерна «Тракторные заводы», однако подавляющая часть машин как в России, так и в во всем мире работает на дизельном топливе, говорит помощник президента ассоциации «Росспецмаш» Вячеслав Пронин. «В России спрос на газомоторную технику в сельском хозяйстве низкий, так как для нее не развита инфраструктура: газозаправочных станций за пределами городов не так много. А заправка комбайна в поле требует определенных технических решений, специального оборудования и т. д. », — прокомментировал «Агроинвестору» Пронин. Поэтому, по его словам, чтобы аграрии стали переходить на газ, государство должно сначала создать соответствующую инфраструктуру. «И тракторы, и комбайны можно переоборудовать для работы на газу. И крестьянам, конечно, будет выгоднее перейти на газ, так как он значительно дешевле и экологичнее, чем дизельное топливо, однако условий для этого пока нет», — констатировал Пронин.



Среди 160 членов Ассоциации производителей сельхозтехники Германии (VDMA Agricultural Machinery) нет производителей, выпускающих сельхозтехнику, работающую на газомоторном топливе, сообщил «Агроинвестору» координатор ассоциации по работе со странами Евразийского экономического союза Михаил Мизин. «Переход на газомоторное топливо — довольно сложный процесс. Кроме того, при переоборудовании техники для работы на газу происходит существенное падение крутящего момента, соответственно, техника теряет в мощности. Поэтому при переоборудовании техники, возможно, экономически аграрий и выиграет, однако в мощности потеряет», — заметил он. По его мнению, в условиях роста цен на традиционное топливо целесообразней двигаться в сторону субсидирования его стоимости для сельхозпроизводителей, а не перевода техники на газомоторное топливо.

