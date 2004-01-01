Статья опубликована в журнале «Агротехника и технологии» №1 (59) январь-февраль 2017
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Кукурузное направление по-прежнему остается привлекательным для российских аграриев. Однако сельхозпроизводитель сталкивается со множеством проблем при выращивании этой культуры. Засуха, сорняки, вредители, стихийные бедствия — далеко не полный список препятствий, которые встают на пути аграриев.