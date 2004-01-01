Золотой початок: обзор основных проблем выращивания кукурузы

О том, на какие моменты необходимо обратить внимание при выращивании кукурузы и как избежать ошибок при возделывании этой культуры, «Агротехнике и технологиям» рассказали эксперты и участники рынка