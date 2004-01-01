Одно из интереснейших направлений селекции кукурузы — поиск гибридов, эффективно использующих влагу
Фото: Pixabay
Фото: Pixabay
Золотой початок: обзор основных проблем выращивания кукурузы
О том, на какие моменты необходимо обратить внимание при выращивании кукурузы и как избежать ошибок при возделывании этой культуры, «Агротехнике и технологиям» рассказали эксперты и участники рынкаИрина Фокша
Агротехника и технологии, январь 2017
Кукурузное направление по-прежнему остается привлекательным для российских аграриев. Однако сельхозпроизводитель сталкивается со множеством проблем при выращивании этой культуры. Засуха, сорняки, вредители, стихийные бедствия — далеко не полный список препятствий, которые встают на пути аграриев.
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