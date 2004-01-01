Есть технология, которая неизбежно изменит мир — глобальный, корпоративный, личный. Любой, в том числе аграрный. Изменит так же, как когда-то его изменили пенициллин, телевидение, интернет, оптоволокно и смартфоны. Это блокчейн, о котором многие из вас что-то знают ну или наверняка слышали.



Чтобы продолжать, неизбежен теоретический экскурс. Подробно, что такое блокчейн, есть в онлайн-версии этого текста. Вкратце, блокчейн представляет собой распределенную систему хранения данных, позволяющую ее участникам записывать любую информацию, дополнять ее и обмениваться ей. Если перевести слово с английского на русский, — это «цепь блоков». Так оно и есть. Представьте себе цепочку вагонов — поезд. Вагоны — блоки информации, создаваемые разными пользователями и следующие строго друг за другом. Каждый новый блок информации (вагон) добавляется только в конец цепочки, и верифицируется вашей личной электронной подписью. Все блоки жестко связаны между собой, как вагоны в составе. Только каждый из новых блоков содержит «слепок» предыдущего, и каждый — внимание! — каждый раз верифицируется своей, новой, подписью. То есть подписи не повторяются. Вся цепочка данных (блоков) защищена от изменений извне: вы можете дополнить нужный блок, только создав новый, содержащий все предыдущие данные. Изменить его вы уже не можете, как и отозвать подпись. У каждого из пользователей цепочки (назовем ее сетью) есть копия всей базы данных — от начала и до конца. Закрытой базы данных со всякими там паролями и личными кабинетами больше нет. Все копии у всех пользователей одинаковы, одна не может отличаться от другой. В ходе постоянных синхронизаций и обновлений происходит верификационная проверка информации. Если вы явочным порядком вносите изменения в один из блоков (к примеру, меняете задним числом условие договора поставки), то все блоки, созданные после него, становятся недействительными. И программное обеспечение автоматически поправляет «ошибку», восстанавливая исходные данные у всех участников сети, в том числе и у вас.



Построенный на математических алгоритмах, базовый принцип блокчейн отвечает двум критериям: а) никто в сети никому другому не доверяет, и б) по этой причине невозможно менять, фальсифицировать или изымать ранее загруженные и подтвержденные подписями данные. Нет закрытых баз данных. Нет лицензий и разрешений на доступ. Нельзя заключить договор аренды земель, а потом сказать, что вы его не подписывали, подписывали совсем не то, или что у вас вообще есть заверенный нотариусом другой контракт. И документ, и ваша цифровая подпись лежат в блокчейне, причем в количестве абсолютно идентичных копий, каждая из который — не какая-то там скан- либо ксерокопия, а такой же подлинник, как ваша. Копий столько, сколько в цепочке IP участников. Даже свидетелей не нужно — все данные публичны и доступны онлайн.



Как только вы скачали программу, вы — равноправный участник цепочки. Здесь нет единого контролирующего центра. Есть программа и узлы, то есть компьютеры пользователей. А целостность всей системы поддерживается криптоалгоримом. Действиями управляете только вы и другие участники цепи. Блокчейн пишется так, что его нельзя изменить задним числом, даже поставить одну цифру или запятую. Он есть на личном компьютере каждого участника цепи, причем у каждого из тысячи / сотни тысяч / миллиона участников — абсолютно одинаковый и актуальный в данную секунду файл с одинаковыми блоками информации. Все ваши отношения — прямые и без посредников. Без нотариусов, регистраторов, лицензирующих и разрешительных органов. Вы и только вы (а равно и все участники сети) являетесь владельцами информации. Как на рынках нефти, пшеницы и других биржевых товаров нет единого регулятора, определяющего цены сделок — их формирует сам рынок — так и в блокчейн нет центра, направляющего потоки информации.



В блокчейн можно будет загружать и вести любые финансовые и юридические транзакции. Бухгалтерский и материальный учет. Подписывать договора и заключать сделки. Платить и инвестировать. Продавать и страховать. Приобретать пакеты акций и целые бизнесы. И даже, не побоюсь политических аналогий, избирать губернаторов, парламент и президента.



Технологии, на который строится блокчейн, резко удешевляют и упрощают хранение и обслуживание огромных баз данных. Я уже не говорю про глобальные финансовые сервисы — Swift, Visa или Mastercard, огромным центрам обработки данных (ЦОДам), которых мы все с вами платим: любую систему нужно содержать. Но даже на уровне агрохолдинга нужно уже сейчас думать об экономии. Если вы занимаетесь точным земледелием или просто завели электронные технологические карты и повесили по датчику на каждую единицу техники. Как и где вы будете накапливать и хранить копящиеся терабайты данных через 5−10−15 лет?



Информацию в блокчейн нет смысла подделывать, выше сказано, почему. Ее невозможно взломать, и незачем ломать: все программное обеспечение — полностью открытое. Если вы загрузите в блокчейн-программу платежку на комбикорм, то комбикорм вы получите даже от контрагента, которого в глаза не видели, и денег не потеряете. Так как вся цепочка транзакций с этим товаром и деньгами хранится во всех компьютерах сети, а каждая новая транзакция подтверждается историей предыдущих.



Блокчейн невозможно остановить — уж очень это явная и привлекательная для бизнеса возможность удешевить свои ресурсы и одновременно ускорить обмен данными, продуктами и услугами. Как-то Дмитрий Медведев, отдавая должное блокчейн как одной из технологий недалекого будущего, беспокоился, что эта «автономная от государства саморегулируемая система начинает жить по своим неписаным законам […]. Здесь очень часто заканчиваются пределы права». И предлагал правоведам подумать «о новых эффективных решениях» по созданию «новой отрасли права», учитывающей перспективные реалии. Но блокчейн, чтобы войти в практику, не нуждается в правовой регламентации: просто пишется программа, и ее скачивают миллионы людей, как недавно были написаны iOS для айфонов и Android — для продуктов Samsung. Только с блокчейн все проще — программы будут делать частные пользователи, а не корпорации. Законодательная регламентация, конечно, нужна, в первую очередь — для действий, в которых участвуют госорганы. Государству предстоит не преследовать блокчейн (хотя попытки обязательно будут), а рано или поздно самому встроиться в процесс, законодательно признать совершаемые в сети операции. Другого пути просто нет.



Блокчейн создает информационные системы баз данных, независимые от государства. Ведь, если подумать, его могущество и влияние во многом строится на контроле над информацией (экономической, правовой и другой) и базами данных, в которые она «упакована». По мере распространения блокчейн контроль над базами будет уходить из-под контроля чиновников. А это уже история о том, как новые технологии дают шанс формирования новых ценностей и новой степени личной, общественной и предпринимательской свобод, защищенности собственности.



Блокчейн — это упразднение государства и контрактных правоотношений в нынешнем виде, их полная переупаковка. Это возможность быстро и просто принимать решения на уровне «человек — человек», а в нашем случае — на уровне «бизнес — бизнес» или «государство — бизнес». Представьте себе, что в общедоступных цепочках данных — не только ваши контракты, но и, скажем, базы Росреестра, Росземкадастра, Росстата… Монополии на информацию нет ни у кого! Или вот нужно вам нужно продать элеватор. Продали с помощью блокчейн — не нужны нотариус и Росреестр. Перевели деньги за сырье — не требуется банк. Купили через блокчейн импортное оборудование для молочной фермы — не нужна таможня. Приобрели у производителя сто тракторов — не думаете о ГИБДД. Построили теплицу — не болит голова о тех-, потреб-, пож- и прочих надзорах. А бумажек, виз и печатей вообще в глаза не видите. Вы только представьте: свобода регистрации любых сделок и прав — от покупки земель до подключения газа! Все операции регистрируются в сети, а их достоверность подтверждается всей сетью.



Неизменные и верифицированные данные, прозрачность правоотношений, быстрота и удобство сервиса, фактически уведомительный порядок всех действий — пока агробизнес может об этом только мечтать. Но новая реальность ближе, чем кажется. Как прогнозирует J’son & Partners Consulting, первые кандидаты на внедрение блокчейна — финансовая сфера, телеком, транспорт, промышленность и АПК. В прошлом году в развитие стартапов и технологий блокчейн по всему миру был проинвестирован первый миллиард долларов. Через пять лет, предполагают аналитики международной консалтинг-компании Gartner, будет оказано услуг на основе блокчейн на $22 млрд.



Когда блокчейн подключат крупные банки, то потеряют смысл разговоры об отлучении России от Swift. Блокчейн построен так, что отключение в нем невозможно ни физически, ни технически. Кстати, банки понимают все перспективы блокчейн. В России создание блокчейн-платформ с прошлого года тестируют Сбербанк, банки Тинькофф, Открытие, Альфа и платежная система Qiwi. Технические решения на основе блокчейн разрабатывает ЦБ. Есть первые тестовые транзакции.



Вы можете посмеяться надо мной как над фантазером, но блокчейн — не фантазия. Такая же не фантазия, как BigData и биткоин, уже приходящие в нашу жизнь. Просто пока традиционный уклад может их игнорировать. Но наступит момент, когда на основе новых информтехнологий создадут потребительские сервисы. Тогда эти и другие технологии войдут в повседневную жизнь критической массы людей, хозяйств и компаний даже с самым консервативным менталитетом. И тогда они победят. Это будущее, и не столь далекое, как кажется. Оно может быть совсем не таким, как описано в заметке. Но мир ускоряется. Прежним и привычным он не будет уже никогда. Во всяком случае, для тех обществ и государств, кто хочет и может жить в XXI веке.

