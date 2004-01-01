Похоже, человечество очень близко подошло к тому, чтобы «выйти из употребления». Люди веками мечтали об «умных машинах», которые облегчат им жизнь. И вот мечты стали реальностью: робототехника и автоматика внедрены во все привычные для нас сферы деятельности — они и в повседневном быту, и на производстве, и в сельском хозяйстве. Причем скорость, с которой роботы внедряются в нашу жизнь, поражает. Цифры говорят сами за себя: если в 2010 году в мире насчитывалось около 20 компаний, занимающихся разработками беспилотников для АПК, то сейчас количество таких стартапов перевалило за 1000.



По прогнозам ученых, уже совсем скоро уровень автоматизации может дойти до того, что знание агротехнологий не понадобится вовсе — дроны фактически заменят агрономов. Чтобы вырастить какую-либо культуру, надо будет всего лишь обзавестись необходимым приложением и научиться нажимать на нужные кнопки. Следующим этапом, вероятно, станет создание искусственного интеллекта, который самостоятельно будет принимать решения о том, что и как выращивать.



Насколько такая автономность роботов опасна, вопрос философский. Но в любом случае отменить роботизацию невозможно — прогресс давно взял человечество в заложники. Конкурентная борьба вынуждает производителей постоянно повышать экономическую эффективность производства, которую нельзя представить без роботизации и внедрения IT-технологий. С другой стороны, такой сценарий развития вполне устраивает капитал: никаких тебе проблем с человеческим фактором. И ведь действительно: операция, которую агроном будет выполнять в течение дня, дрон способен выполнить всего за час. Да что там дроны! По словам аграриев, установка обычной системы видеонаблюдения в коровниках способствует повышению надоев на 30%, а случаи хищения снижаются на треть.



Однако, к несчастью управленцев, исключить человеческий фактор в сельском хозяйстве получится еще очень нескоро. Автоматизация производства — дело довольно дорогостоящее, а использование дронов так вообще связано с целым рядом проблем. Помимо того, что приобретение этих умных машин большинству сельхозпроизводителей не по карману, БПЛА еще необходимо регистрировать, а полеты согласовывать (они должны осуществляться по строго согласованному маршруту). Также немаловажным является вопрос о том, нарушают ли дроны границы частной собственности (случаев, когда граждане метким выстрелом сбивали назойливо кружившие над их домами «НЛО», накопилось уже немало). Но главное — управление беспилотником требует серьезного обучения. Причем одной только сноровки, чтобы научиться управлять дроном, недостаточно, необходимо еще и грамотно анализировать полученную от него информацию. А этими знаниями сегодня мало кто обладает. Так что восстание машин в России, похоже, откладывается.

