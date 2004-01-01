Начиная с 1990-х Израиль начал демонстрировать небывалые показатели экономического роста, буквально на глазах превращаясь в «хай-тек-государство». Если раньше эта маленькая страна экспортировала в основном цитрусовые, то сегодня львиная доля ВВП приходится на инновационные технологии. Эксперты наперебой заговорили об «израильском чуде» — технологических теплицах (или так называемых инкубаторах), научных организациях, в которых решены все бюрократические вопросы, благодаря чему изобретатели могут, не отвлекаясь на посторонние дела, трудиться над своими разработками.



Конечно, в Израиле и до этого было немало исследовательских центров. Однако только с появлением технологических теплиц в стране научились не только быстро и эффективно внедрять технологии и реагировать на потребности рынка в инновациях, но и готовить высококачественных специалистов. И это едва ли не самое важное, ведь в эру высоких технологий кадры действительно решают все. А в сельском хозяйстве (особенно если речь идет об агрономах) — тем более. Большинство отечественных аграрных вузов дают агрономам хорошую базу, но без опыта работы и знания новейших технологий ее явно недостаточно. Аграриям необходимо постоянно интересоваться прорывными решениями и быть в курсе достижений науки, а это делают далеко не все. Руководители хозяйств признаются, что особенно неповоротливы агрономы со стажем, которые считают, что уже достигли просветления, и которых крайне сложно заставить осваивать что-то новое.



Напротив, в Израиле прекрасно налажено взаимодействие ученых, фермеров и частных компаний. Это означает, что израильские аграрии готовы изучать новейшие разработки и внедрять их у себя в хозяйствах, ученые — совершенствовать их, получая от хозяйств отклики, а частные компании — выполнять роль связующего звена, спонсируя научную работу. В этой связке важна роль каждой стороны. Однако специалисты уверены, что даже наличие хорошей научной и финансовой базы окажется бессильным в случае пассивности аграриев.



В связи с этим возникает вопрос: а можно ли перенести израильский опыт на нашу почву? Будут ли российские аграрии рисковать ради внедрения новых технологий? И готова ли наука идти навстречу запросам хозяйств?

