Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) объявило о выведении в 2016 году новых сортов сахарной свеклы, не уступающих зарубежным аналогам. Как говорится в сообщении пресс-службы агентства, испытания в шести российских регионах прошли 12 гибридов агрокультуры, из которых девять — отечественные.



«Современные гибриды отечественной селекции, такие как Рамоза, Конкурс, Смена, РМС 127, по комплексу хозяйственно-ценных признаков конкурентоспособны с лучшими зарубежными аналогами», — объявил директор Всероссийского НИИ сахарной свеклы Игорь Апасов. Так, по интегральному показателю — сбору сахара с 1 га гибриды отечественной селекции уступили зарубежным аналогам в среднем 0,1 т/га или 1,2%. В то же время по урожайности отечественные гибриды уступили зарубежным аналогам до 10%. По словам Апасова, при доработке существующих гибридов, в первую очередь по выровненности корнеплодов, Россия сможет существенно снизить зависимость от импорта зарубежных семян.



Сейчас Россия находится на первом месте в мире по площади посевов сахарной свеклы. При этом, по данным ФАНО, около 97% засевается семенами зарубежной селекции. Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев в конце 2016-го оценивал долю импортных семян сахарной свеклы в 70%. Согласно оценке Россельхозцентра, ежегодная потребность российских аграриев в семенах сахарной свеклы составляет около 4 тыс. т, объем зарубежных закупок ведомство оценивает в 90%. По словам доктора сельскохозяйственных наук, профессора, члена-корреспондента РАСХН Анатолия Корниенко, сложившуюся ситуацию можно назвать критической. «Россия с конца XIX века полностью обеспечивала себя семенами этой агрокультуры, а сегодня практически полностью зависит от импорта», — акцентирует он.



«Импортные семена уже доказали свою эффективность и к ним все привыкли, а в растениеводстве производители очень чувствительны ко всему новому. К тому же на сегодняшний день число отечественных гибридов ограничено, в то время как у отдельных зарубежных компаний их число доходит до 50», — сказал «Агроинвестору» председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин.



Еще одна проблема отечественной селекции — отсутствие должного продвижения ее результатов. «Вся отечественная селекция по сахарной свекле сегодня базируется на государственных фундаментальных достижениях. А чтобы продать, нужно заниматься рекламой, так как потребитель, возможно, даже и не знает, что есть какой-то сорт. Также должно быть сопровождение. Поэтому сегодня критически необходимо, чтобы государство сделало шаг вперед и поддержало создание частного семеноводческого бизнеса, и тогда сочетание имеющихся достижений и капитала даст нам хороший урожай», — отметил Бодин.



Опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители критикуют российские сорта и гибриды сахарной свеклы за невысокое качество, называя низкую цену почти единственным их достоинством. По словам заместителя гендиректора «Продимекс Холдинга» Вадима Ерыженского, компания ежегодно закладывает опыты с участием отечественных гибридов сахарной свеклы, на основании которых принимаются решения о рекомендации для включения в тендер. «Пока достойных альтернатив нет, — категоричен он. — Используем гибриды зарубежной селекции, подработанные в России».



«Продимекс» пробовал выращивать такие российские гибриды как Финал, Смена, Каскад, РМС 60, РО 117, РМС 120, РМС 121. Для активного использования они оказались непригодны. «Корнеплоды не выровнены, всхожесть семян низкая, и в условиях производства плохая стрессоустойчивость», — комментирует результаты эксперимента топ-менеджер. Урожайность российских семян в среднем на 20−30% ниже, чем импортных, сахаристость на 10−15% меньше. При этом цена отечественных составляет 3,5−4 тыс. руб. за п. е., иностранных — 6−6,5 тыс. руб. При норме высева 1,3 п. е./га затраты при работе с российскими семенами составляют 4,5−5 тыс. руб. на гектар, с импортными — 7,8−8,5 тыс. руб. В целом, при стоимости продукции в 2,5 тыс. руб./т и урожайности 370 ц/га выручка достигает 92,5 тыс. руб./га, подсчитывает топ-менеджер. При средней разнице в урожайности между российскими и импортными гибридами около 20% недополученная выручка будет около 18,5 тыс. руб./га, подсчитывает Ерыженский.



Холдинг «Агросила» (Татарстан) тоже использует только импортные семена сахарной свеклы. «Урожайность российских гибридов на испытательных участках уступает импортным на 30−60 ц/га. Кроме того, российские склонны к цветушности, то есть образованию на растении цветоносных побегов в первый, а не второй год жизни, что снижает качество сырья», — отмечает главный агроном компании Ростям Хабибрахманов.



В условиях практически полной зависимости свеклосахарной отрасли от поставок импортных семян сами сельхозпроизводители стали задумываться о решении проблемы. Так, «Продимекс» совместно с ФАНО и Минсельхозом прорабатывает проект создания отечественных гибридов сахарной свеклы на условиях государственно-частного партнерства. «Результаты планируем увидеть через пять-шесть лет, — уточняет Ерыженский. — Параллельно мы участвуем в работе по испытанию и улучшению существующих отечественных гибридов».

