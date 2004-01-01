Винодельня «Кубань-вино» (входит в холдинг «Ариант») запатентовала в Евразийском патентном ведомстве (его членами являются страны СНГ) способ производства молодых игристых вин, предусматривающий новую технологию обработки первичного сырья. Как рассказала «Агроинвестору» представитель компании, новация заключается в первичном брожении свежего виноградного сусла, что позволяет сохранить богатую палитру ароматов используемых сортов винограда.



Запатентованный способ предусматривает производство игристого вина непосредственно в сезон переработки винограда или в течение всего года из осветленного виноградного сусла, которое хранится в изотермических условиях в специальных резервуарах. Вино производится за одно брожение из свежего сусла, таким образом, обработка первичного сырья получается не столь консервативной, как в стандартных способах. Это помогает на 90% сохранить органолептические свойства свежего винограда, а также поверхностно-активные вещества, которые отвечают за аромат, утверждает представитель компании.



По этой технологии «Кубань-Вино» выпускает молодые игристые вина с 2008 года. В частности, вино белое «Рислинг. Шато Тамань» молодое брют, белое «Мускатное. Шато Тамань» молодое полусухое, в 2014 году линейку пополнило розовое полусухое вино «Красностоп. Шато Тамань».



Получение патента не является обязательным для российских производителей вина, как и получение товарного знака для обозначения границ географического объекта. «У каждого винодела есть свой секрет, но товарный знак нужен для выпуска вин защищенного наименования места происхождения (ЗНМП), а для остальных получение товарного знака, в принципе, необязательно. Однако вина ЗНМП в России пока не выпускаются, поэтому говорить о товарном знаке еще рано», — сказала «Агроинвестору» замгендиректора СРО «Винодельческий союз» Елена Липатова. По ее словам, лицензия на выпуск ЗНМП на текущий момент выдана только одна — небольшой компании «Сикора». Как говорится на сайте компании, имение «Сикора» располагает плодоносящими виноградниками площадью 20,57 га, расположенными между Анапой и Новороссийском. Другие члены союза в настоящее время только получают лицензии на вина защищенного географического указания и ЗНМП.



«Кубань-вино» создано в 1956 году. В 2003 году вошло в состав винного холдинга «Ариант», владеющего около 10 тыс. га виноградников на Таманcком полуострове и под Анапой. «Кубань-вино» имеет две производственные площадки в городе Темрюк и в станице Старотитаровская c общей производственной мощностью 10,6 тыс. дал/год. В 2016 году, по собственным данным компании, на рынок поступило 55 млн бутылок таманского вина под торговыми марками «Шато Тамань» (Chateau Tamagne) и «Кубань-вино».







По данным Минсельхоза Краснодарского края, за 11 месяцев 2016 года в регионе произведено 19,7 млн дал винодельческой продукции (в 2015 году — 21,6 млн дал). Объем производства сократился по всем видам продукции, кроме винных напитков. Одновременно производство винограда в крае по итогам года выросло на 30 тыс. т, до 211 тыс. т.



В целом в России по итогам 2015 года объем спроса на вина составил 86,5 млн дал, что на 4,6% меньше показателя 2014 года, на протяжении 2011−2015 годов показатель ежегодно снижался, говорится в обзоре BusinesStat. На игристые и газированные вина в общем объеме продаж приходится 22,2% (19,1 млн дал), еще 73,3% — это столовые вина (63,2 млн дал) и 4,5% — специальные вина (3,9 млн дал).

