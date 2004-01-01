Минсельхоз разрабатывает предложения по ограничению ввоза в Россию импортных виноматериалов. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко на открытии выставки «Продэкспо», передает «Интерфакс». Громыко объяснил инициативу ведомства необходимостью обеспечения безопасности винодельческой продукции. «Зачастую под этими поставками виноматериалов, а не готового вина, заходит всевозможная продукция, которая трансформируется на просторах нашей страны в продукцию неизвестного происхождения», — пояснил замминистра.



«Мы также вводим порядок, чтобы производители вина обязательно указывали страну происхождения винограда. Потребители должны иметь более полную информацию и сравнивать качество продукта», — добавил он.



По данным Росстата, импорт виноматериалов в 2015 году составил 20 млн дал или 35% от общего объема отечественного рынка, столько же составил ввоз виноградного вина (26% от общего объема отечественного рынка). Основными поставщиками в 2015 году являлись Испания (32,5%), Украина (16,6%), Италия (14,5%) и Франция (7,8%).



В 2015 году площадь виноградных насаждений в России составляла 85,1 тыс. га, из которых 25,4 тыс. га располагались в Краснодарском крае, 22,6 тыс. га — Дагестане, 21,6 тыс. га — в Крыму. Виноградарством в России занимаются около 500 сельхозорганизаций, валовой сбор винограда в 2015 году составил 475,2 тыс. т, в том числе технических сортов — 369,4 тыс. т, что на 47,4 тыс. т меньше показателя предыдущего года. В 2015 году Россия импортировала 253,5 тыс. т винограда, в том числе 232,9 тыс. т свежего и 20,6 тыс. т сушеного. Основным поставщиком винограда являлась Турция, также его ввозили Молдавия, Чили, Узбекистан, Перу.



«Спрос населения на виноград столовых сортов не удовлетворяется в полном объеме отечественной продукцией, при этом срок хранения собираемого винограда невелик, что обуславливает потребность в импорте», — отмечается в Концепции развития виноградарства и виноделия до 2025 года, разработанной Минсельхозом. К 2025 году, согласно базовому сценарию концепции, площади виноградных насаждений предполагается довести до 125 тыс. га, обеспеченность внутреннего рынка отечественными виноматериалами должна составить 84% или 47,5 млн дал.



Минсельхоз выступал с предложением ограничить импорт иностранных виноматериалов еще в 2015 году. Летом 2016-го глава ведомства Александр Ткачев говорил об увеличении пошлины на ввоз виноматериалов или полного его запрета через пять-семь лет. Отечественные виноделы в ответ предупредили, что без импортных виноматериалов могут закрыться более половины отечественных винодельческих предприятий.

