Дмитрий Медведев поручил создать единую систему прослеживаемости продовольствия

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручения по вопросу создания единой системы обеспечения безопасности и прослеживаемости продуктов питания. Как сообщает пресс-служба правительства, к 24 января 2019 года должен быть представлен план по унификации и обеспечения совместимости государственных информационных систем, находящихся в ведении Минпромторга, Роспотребнадзора и Россельхознадзора. А до 22 апреля 2019 года должна быть «обеспечена совместимость информационных систем, используемых в целях прослеживаемости сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», а также «унифицированы требования к объемам и перечню сведений, подлежащих хранению, обработке и передаче».



Таким образом планируется создать единую систему прослеживаемости сельхозпродукции и продовольствия «от поля до прилавка», говорится в сообщении Минсельхоза. По словам вице-премьера Алексея Гордеева, единая система, с одной стороны, позволит «радикально повысить эффективность госконтроля производимой продукции», с другой — обеспечит дополнительные условия для развития честной конкуренции. Минэкономразвития до 18 декабря поручено подготовить законодательные изменения, предусматривающие проведение проверок на основании данных систем прослеживаемости продуктов питания. А Минсельхозу и Минпромторгу — до 20 декабря подготовить предложения по усилению ответственности за нарушение техрегламентов для пищевых продуктов. Одним из видов наказания, согласно сообщению правительства, должно стать изъятие оборудования, используемого для производства.



При этом правительство признало нецелесообразной передачу Россельхознадзору полномочий Роспотребнадзора в сфере обеспечения безопасности пищевых продуктов, сообщается на сайте правительства. Сейчас функции контроля разделены между двумя службами: Россельхознадзор контролирует сырье, Роспотребнадзор — готовую продукцию. На объединении этих функций в руках Россельхознадзора настаивал Минсельхоз. Так, как рассказывал в марте тогдашний министр сельского хозяйства Александр Ткачев, ведомство готовит пакет законодательных инициатив, чтобы Россельхознадзор получил контроль и за пищевой продукцией, а также «возможность проведения внезапных, внеплановых проверок». По оценке Минсельхоза, такое решение привело бы к снижению доли фальсификата на рынке.



Правительство приняло решения по итогам совещания у премьер-министра 31 октября. На нем глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев рассказал, что с 1 июля в России функционирует система ветсертификации «Меркурий», в которой за четыре месяца было оформлено более 400 млн сертификатов. Как отмечает пресс-служба аграрного ведомства, посредством этой системы осуществляется прослеживаемость всех подконтрольных товаров, за исключением ряда наименований готовой продукции, в первую очередь молочной.



Минсельхоз выступает за включение в «Меркурий» и этой категории. Совместная проверка Россельхознадзора, Роспотребнадзора и Роскачества показала, что от 20% до 62% продаваемой молочной продукции не соответствует установленным показателям. «По молоку — 20%, по маслу — 36%, по творогу — 62%. И от 8% до 12% — фальсификат, в котором заявленные компоненты заменены на более дешевые», — говорится в сообщении Минсельхоза.



В свою очередь Минпромторг поддерживает введение для готовых молочных продуктов системы цифровой маркировки. Ее оператором должен стать Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, учрежден USM Holdings Алишера Усманова, «Ростехом» и «Элвис-плюс групп» Александра Галицкого), который уже занимается маркировкой шуб, табака и лекарств. Первоначально добровольный эксперимент по маркировке молочной продукции предполагалось начать с 1 сентября 2018 года, однако до сих пор соответствующее постановление правительства не принято. В эксперименте выразили готовность принять участие компании Danone, «Карат» и «Галактика». При этом в середине октября Патрушев заявил, что Минсельхоз «рассматривает возможность возврата к идее включить такую продукцию в систему электронной ветсертификации».



На вопрос о том, возможно ли интегрировать систему маркировки молочной продукции с существующими системами прослеживаемости товаров, в том числе с «Меркурием», в ЦРПТ не ответили. В то же время представитель центра отметил, что «система масштабируется и позволяет быстро подключать к ней новые товарные группы». «Она унифицирована и удобна для бизнеса, успешно работает в таких сложных с точки зрения скоростей и технологий отраслях, как табак, лекарства и обувь. Ее можно в короткие сроки и с минимальной адаптацией бизнес-процессов внедрить в любые товарные группы, в том числе в молочную продукцию», — сказал «Агроинвестору» представитель ЦРПТ.

