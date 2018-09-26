 Минсельхоз предложил восстановить единую ветслужбу страны — Агроинвестор
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Рынки
Минсельхоз предложил восстановить единую ветслужбу страны
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
26 сентября 2018
Ведомство считает, что передача надзора на федеральный уровень позволит скоординировать борьбу с заболеваниями животных
Одна из главных претензий к региональным ветеринарным службам — отсутствие независимости при принятии решений
Фото: М. Стулов

Минсельхоз подготовил изменения в закон «О ветеринарии» и ряд других законов, предусматривающий «изъятие всех полномочий по осуществлению государственного ветеринарного надзора на федеральный уровень». Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В соответствии с ним вводится понятие федерального государственного ветеринарного надзора, который будет осуществляться уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. При этом предусмотрена возможность делегирования части их полномочий властям регионов.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, проведенная в 2004 году административная реформа привела к раздробленности ветеринарной системы. В результате были образованы ветеринарные службы регионов, что привело к отсутствию должного контроля организации и проведения противоэпизоотических мероприятий и невозможности применения скоординированных мер по предотвращению распространения болезней животных на всей территории страны, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В документе министерство ссылается на мониторинг, проведенный Россельхознадзором. Он показал, что региональные ветслужбы совмещают функции госнадзора и оказания платных ветеринарных услуг, а это негативно сказывается на объективности результатов контрольно-надзорной деятельности.

Кроме того, Минсельхоз указал на отсутствие централизованного контроля и единого регулирования ветслужб, отсутствие единообразия в нормативно-правовых актах регионов и финансировании деятельности ветслужб, что ведет к «разобщенности государственных ветеринарных служб». Наконец, в ряде регионов ветслужбы входят в состав иных органов исполнительной власти, в связи с чем «не располагают независимостью в том объеме, который необходим для решения задач в области ветеринарии, и принятие особо важных решений, несущих экономические последствия для регионов, затягивается».

Предложение о передаче надзорных функций на федеральный уровень исходит не от Минсельхоза, а прежде всего от бизнеса и экспертов, заявил «Агроинвестору» президент Мясного союза России Мушег Мамиконян. «Текущая ситуация показала, что современные вопросы с заболеваниями животных могут быть решены только на федеральном уровне, так как региональные ветеринарные службы — это подыгрывание своим бизнес-структурам, замалчивание фактов ветеринарных и санитарных проблем, влияние региональных властей на надзорные органы. Доказательство этому — распространение африканской чумы свиней, которое демонстрирует, что существующая система эту проблему решить не может», — сказал Мамиконян.

На фоне возросшего уровня угроз от разрастающихся эпизоотий и невозможности региональных властей контролировать эту ситуацию решение о возврате ветеринарного контроля на федеральный уровень необходимо было принять гораздо раньше, заметил президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. «Ситуацию запустили настолько, что у меня есть такое подозрение, что даже и этих полномочий федеральному органу может не хватить», — предположил Давлеев. Он подтвердил, что промышленный сектор поддержал это решение, и сейчас вопрос лишь в том, как Россельхознадзор распорядится этими полномочиями и хватит ли у него профессионализма. «Производители рассчитывают, что Россельхознадзор сможет взять под контроль распространение ветеринарных угроз, в том числе в частных подворьях и дикой фауне, а также транспортировку животноводческих грузов по территории России. Первым шагом стало внедрение системы «Меркурий», и укрепление позиций Россельхознадзора в части надзора позволит, надеюсь, на национальном уровне создать систему реагирования на угрозы и сделать эту реакцию более качественной — как по времени, так и эффективности», — добавил эксперт.

О разработке поправок по расширению полномочий Россельхознадзора Минсельхоз сообщал еще весной этого года. «Минсельхозом России ведется работа над пакетом соответствующих законодательных инициатив: это и контроль за пищевой продукцией, и возможность проведения внезапных, внеплановых проверок, и контроль за региональными ветслужбами», — говорил на итоговой коллегии Россельхознадзора в марте тогдашний министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Он отмечал, что Минсельхоз убеждает другие ведомства в необходимости принятия таких решений.

В 2004 году государственная ветеринарная служба России была разделена на общефедеральную — Россельхознадзор (подчиняется Минсельхозу) и 83 ветеринарных службы регионов (подчиняются губернаторам). В функции Россельхознадзора входит проверка импортных и экспортных товаров, а также определение степени ветеринарного надзора внутри страны в случаях, определенных приказами Минсельхоза. Ветеринарные службы субъектов занимаются выдачей ветеринарных сопроводительных документов, установлением карантина и ограничений на ввоз или вывоз животноводческой продукции с территории региона. Однако на практике, как ранее заявлял президент «Мираторга» Виктор Линник, «профессионально ветеринарные органы регионов могут делать только одно — собирать деньги за справки, реальной биологической безопасности они не гарантируют».

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