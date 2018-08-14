Вступили в силу новые правила по содержанию антибиотиков в сырье

C 14 августа вступило в силу решение коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о предельно допустимых остатках ветеринарных лекарств в непереработанной продукции животного происхождения. Решение было принято в феврале, в нем устанавливается перечень из 72 веществ и их максимально возможное содержание в сырье: мясе, сыром молоке, яйцах и т. д. До сегодняшнего дня такие уровни были установлены техрегламентом Таможенного союза лишь для шести групп препаратов.



Теперь государственные надзорные органы ЕАЭС и производители должны контролировать продукцию по новым нормам. В то же время перечень не обязывает проводить производственный контроль на наличие всех включенных в него ветеринарных лекарственных средств, заверяет пресс-служба ЕЭК. «Предпринимателям предоставляется возможность реализовывать подход, основанный на оценке рисков. Это значит, что при закупке сырья, например мяса, получая информацию от поставщика о применявшихся антибиотиках, переработчик, если сочтет это необходимым, может проверить продукцию на наличие остатков именно этих антибиотиков», — уведомила ЕЭК. Там добавили, что документ дает право предпринимателям использовать любые методы исследований.



Тем не менее расширение перечня может создать трудности для производителей пищевых продуктов, отмечает замруководителя исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации (НМА) Максим Синельников. Однако пока многие переработчики работают в прежнем режиме. «Контроль норм, установленных в документе, осуществить невозможно, нет экспресс-тестов по целому ряду препаратов. Поэтому единственное, что сейчас мясопереработчики наверняка будут делать, это обращаться к своим поставщикам сырья с просьбой представить информацию [по использованным ветпрепаратам]", — сказал «Агроинвестору» Синельников.



Ранее отраслевые союзы, в том числе НМА, «Союзмолоко» и Ассоциация компания розничной торговли, обратились в ЕЭК с просьбой отложить введение норм о допустимых остатках лекарств в непереработанной продукции животного происхождения. Как рассказывала «Агроинвестору» врио директора Федерального научного центра пищевых систем Оксана Кузнецова, для ряда показателей методов выявления не существует, и их разработка и внедрение займет более двух лет. Поэтому, по ее мнению, решение о расширении контроля необходимо было разбить на несколько этапов, сначала введя его только для тех веществ, по которым есть ГОСТированный метод измерения.



Призыв отложить вступление в силу новых норм поддержал и Россельхознадзор. Как говорила «Агроинвестору» представитель ведомства Юлия Мелано, документ новый и не до конца проработанный. Со своей стороны ведомство также направляло письмо в ЕЭК с просьбой пересмотреть, отменить либо перенести сроки для доработки документа. По мнению Россельхознадзора, решение коллегии противоречит техрегламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», который не допускает наличие остатков лекарственных препаратов в продовольственном сырье. Кроме того, ЕЭК разрешает свободное обращение запрещенных к применению антибактериальных средств нитрофураны и метронидазол.



Решение коллегии ЕЭК № 28 «О максимально допустимых уровнях остатков ветеринарных средств» было принято 13 февраля 2018 года. В соответствии с ним, уровень остатков ветпрепаратов контролируется изготовителем (поставщиком) непереработанной пищевой продукции животного происхождения, при проведении производственного контроля на перерабатывающих предприятиях, а также при осуществлении госконтроля. В сопроводительных документах на непереработанную продукцию животного происхождения должны быть перечислены ветпрепараты, дата их применения и подтверждение сроков их выведения из организма животного.



С 14 августа государства ЕАЭС смогут применять меры ограничительного характера в отношении непереработанной животноводческой продукции в том случае, если антибиотики выявлены в количествах, превышающих допустимые уровни, уведомляет пресс-служба ЕЭК. В ближайшее время комиссия намерена также проработать вопрос о максимально допустимых уровнях антибиотиков и других лекарственных веществ не только в сырье, но и переработанной продукции животного происхождения.

