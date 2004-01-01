Россельхознадзор ограничил экспорт предприятиям «Черкизово» и «Белгранкорма»

Россельхознадзор запретил поставки мяса в страны Евразийского экономического союза четырем российским предприятиям. Решение о введении ограничений принято в связи с выявленными нарушениями, говорится в сообщении ведомства. Среди попавших в список компаний — предприятия группы «Черкизово» и «Белгранкорма», входящих в топ-5 крупнейших российских производителей мяса птицы по итогам 2017 года.



Как следует из сообщения Россельхознадзора, запрет введен в отношении входящего в «Черкизово» предприятия «Лиско-Бройлер» (Воронежская область) в связи с «выявлением остатков, запрещенных и вредных веществ (кокцидиостатики, хинолоны) в субпродуктах птицы». В продукции белгородского ООО «Белгранкорм», в свою очередь, лаборатория Россельхознадзора обнаружила антибиотик доксициклин в фарше из мяса птицы. Кроме того, Россельхознадзор ограничил поставки в ЕАЭС воронежскому мясокомбинату «Бобровский» из-за обнаружения в продукции антибиотиков тетрациклиновой группы, а также челябинской «Уральской мясной компании» (выявление листерий в полуфабрикатах из мяса птицы). Одновременно Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля продукции еще 12 предприятий. В их число попали башкирский Мелеузовский молочно-консервный комбинат, Барнаульский молочный комбинат, а также молочный комбинат «Шадринский» группы Danone. Последний — за несоответствия жирно-кислотного состава в молоке.



Пресс-службы «Черкизово» и «Белгранкорма» на вопросы «Агроинвестора» не ответили, связаться с «Бобровским» и «Уральской мясной компанией» не удалось. Ранее Россельхознадзор уже вводил подобные ограничения в отношении продукции других предприятий. Так, в ноябре 2017-го ведомство лишило возможности поставлять на рынок ЕАЭС сыр «Ламбер», произведенный на Рубцовском молочном заводе группы PepsiCo в связи с повторным обнаружением антибиотиков тетрациклиновой группы. Однако PepsiCo тогда опровергла выдвинутые обвинения, заявив, что независимая оценка показала соответствие продукции всем нормам. Компания провела исследование сыра в трех независимых аккредитованных лабораториях, все они показали отсутствие антибиотиков в продукции завода.



Россельхознадзор отмечал, что запретить оборот продукции предприятий на территории России не может «в силу отсутствия соответствующих полномочий». При выявлении нарушений служба направляет в адрес соответствующих региональных ветеринарных служб письмо с просьбой обратить внимание на выпускаемую предприятиями продукцию.



По данным ФТС, в 2017 году Россия экспорт мяса и субпродуктов домашней птицы вырос на 38% до 155 тыс. т. В том числе 49,5 тыс. т отгружено в страны Евразийского экономического союза, преимущественно в Казахстан. За первые два месяца 2018 года экспорт вырос в 1,8 раза до 30 тыс. т, из которых 9,2 тыс. т пришлось на страны ЕАЭС. К 22 апреля, согласно оперативным данным Минсельхоза, без учета стран ЕАЭС экспорт мяса вырос на 39% до 67,3 тыс. т, в том числе мяса птицы — на 37% до 43 тыс. т. Как ранее говорил «Агроинвестору» руководитель направления стратегического маркетинга группы «Черкизово» (крупнейшего производителя мяса согласно рейтингу «Агроинвестора» по итогам 2016 года) Андрей Дальнов, для российских компаний наиболее перспективно развитие экспорта свиных и куриных субпродуктов и мяса бройлера. И если субпродукты поставляются в государства Дальнего Востока, то отечественное мясо бройлера наиболее востребовано в странах ближнего зарубежья. Это рынки, которые довольно близки к российскому по своей динамике и предпочтениям потребителей, уточнял Дальнов.



Кроме того, активно развивается экспорт халяльной продукции. Как рассказал в кулуарах KazanSummit руководитель Международного центра стандартизации и сертификации «Халяль» Айдар Газизов, в этой категории в первую очередь из России продается мясо птицы. При этом за последние два года объемы утроились. «В 2015 году [вывезено] 15 тыс. т мяса птицы, в 2016 году — 28 тыс. т, в 2017 году — около 50 тыс. т», — сказал Газизов агентству ТАСС. Он уточнил, что наиболее крупные отгрузки произвели компания «Ресурс», а также птицефабрики «Черкизово».

