Правительство готовит для экспортеров внезапные проверки

В российском законодательстве должна быть предусмотрена возможность проведения внезапных проверок предприятий-экспортеров сельхозпродукции. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании, посвященном контролю качества продукции АПК. По его словам, должна быть создана открытая прозрачная система ветеринарного контроля качества как внутри страны, так и извне.



«Ветеринарные службы тех стран, куда мы поставляем сельхозпродукцию, регулярно посещают Россию. Это нормальная практика, мы тоже следим за качеством импорта, который поступает в нашу страну», — пояснил Медведев. Кроме того, необходимо усилить контроль над производством сельхозпродукции, чтобы минимизировать риск распространения болезней, а также создать систему контроля качества «от поля до прилавка», указал глава правительства. Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев для решения этой задачи предлагал организовать в лице Россельхознадзора единый контролирующий орган, который бы отвечал за все этапы производства и реализации продуктов питания.



Наконец, необходимо законодательно урегулировать систему аттестации российских предприятий-экспортеров. Премьер-министр напомнил, что при экспорте товаров нужно выполнять ветеринарные требования страны-импортера. «Включение предприятия в реестр экспортеров означает, что его продукция производится с их учетом. Такая практика применяется в Европейском союзе, Америке, Австралии, Японии, в общем, практически в большинстве развитых экономик», — отметил Медведев. Он подчеркнул, что этот реестр не должен превратиться в новый административный барьер, тем не менее, определенные квалификационные возможности с этим реестром должны быть связаны.



В конце апреля в пользу создания единого реестра экспортеров выступил глава Минсельхоза Александр Ткачев. «Каждое предприятие должно иметь сертификат здоровья — документ, который подтверждает, что продукция, приходящая на экспорт, качественная, экологически чистая и отвечающая всем стандартам», — говорил министр (цитата по ТАСС). По его словам, формирование такого реестра должно быть частью комплекса мер по развитию сельхозэкспорта, уклон в котором будет делаться в сторону переработки. «Мы собираемся продавать не только традиционно зерно, растительное масло, рыбу, но и говорим сегодня о кондитерских изделиях, о сахаре, мясной и молочной продукции», — отмечал Ткачев. Пока же, по данным ФТС, на готовую продукцию приходится 18% всей стоимости экспорта продукции АПК. При этом главными покупателями российский товаров в этой категории в прошлом году были Казахстан (23% от общего объема экспорта готовой продукции), Белоруссия (15%), Турция (7%), Украина (6%) и Азербайджан (5%).



Согласно прогнозу Ткачева, к 2024 году экспорт продукции АПК должен составлять порядка $45 млрд — практически в два с половиной раза больше, чем в 2017-м. Однако развиваться экспорту более быстрыми темпами не дают экономические, бюрократические и маркетинговые барьеры, прокомментировал «Агроинвестору» партнер компании «А8 Практика» Андрей Тихомиров. Так, бюрократические препятствия проявляются в сложностях с получением лицензий, разрешений и сертификатов на экспортируемую продукцию в зарубежных странах. Кроме них экспорт сдерживают экономические факторы: компаниям необходимо вкладывать средства в развитие мощностей по глубокой переработке, в организацию логистики, разработку брендов и продвижение товаров на новые рынки. Маркетинговые барьеры связаны с возможностью компаний создать продукт, который будет интересен новым покупателям, а также разработать концепцию его позиционирования на внешних рынках.



Также существуют и административные препятствия для определенных видов российской продовольственной продукции, продолжает Тихомиров. В качестве примера он привел Китай, который сохраняет ограничения на ввоз некоторых видов товаров из России (например, свинины). В данном случае решить проблемы можно только на уровне правительств двух стран, уверен аналитик.



По данным ФТС, объем экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) по итогам 2017 года вырос на $3,6 млрд до $20,7 млрд. Главная статья агроэкспорта — зерно и продукция мукомольно-крупяной промышленности, доля которой в общем экспортном объеме выросла в прошлом году до 37,5% с 34,3% в 2016-м. На втором месте — готовая продукция (17,8%), на третьем — рыба и моллюски (16,8%), на четвертом — продукция масложировой промышленности (13,1%). В первом квартале 2018-го экспорт продукции АПК (без учета стран ЕАЭС) увеличился до $4,7 млрд, из которых $1,7 млрд пришлось на пшеницу. Основными покупателями продукции российского АПК являются страны дальнего зарубежья, на которые в 2017 году приходилось 76,7% всей стоимости экспорта в этой категории ($15,9 млрд), говорится в подготовленном Минсельхозом Нацдокладе о результатах реализации агрогоспрограммы в прошлом году. Лидерами среди всех стран-импортеров данной группы товаров стали Египет с объемом вывоза $1,8 млрд, Турция ($1,8 млрд), Китай ($1,8 млрд), Южная Корея ($1,5 млрд), Казахстан ($1,4 млрд) и Белоруссия ($1 млрд).

