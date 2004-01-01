Минсельхоз хочет создать реестр экспортеров

Минсельхоз выступает за формирование единого реестра экспортеров, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев. «Нам нужен единый реестр экспортеров, и каждое предприятие должно иметь сертификат здоровья — документ, который подтверждает, что продукция, приходящая на экспорт, качественная, экологически чистая и отвечающая всем стандартам», — цитирует главу агроведомства ТАСС. По мнению Ткачева, формирование такого реестра должно быть частью комплекса мер по развитию сельхозэкспорта.



К 2024 году объемы вывоза продовольствия должны составлять порядка $45 млрд, «это практически в два с половиной раза больше, чем на текущий год», отметил министр. «Мы собираемся продавать не только традиционно зерно, растительное масло, рыбу, но и говорим сегодня о кондитерских изделиях, о сахаре, мясной и молочной продукции. Прежде всего, мы должны сделать уклон в сторону переработки, экспортировать не сырье, а готовую продукцию», — подчеркнул он.



«В подходе государства к развитию АПК произошел серьезный сдвиг: показатели по вывозу сельхозпродукции наконец-то устанавливаются в денежном выражении, а не в тоннах, — прокомментировал «Агроинвестору» директор Центра компетенций в АПК КПМГ в России и СНГ Илья Строкин. — Это подразумевает поиск путей по увеличению добавленной стоимости экспорта, ведь планка федеральным правительством поставлена амбициозная».



Перспективы экспорта, по словам эксперта, напрямую зависят от целевых рынков сбыта с точки зрения как потребительского спроса, так и наличия тарифных и нетарифных барьеров для российской продукции. Хороший потенциал имеет, например, масложировая продукция в Индии и Китае, продукция органического земледелия в ЕС, зерновые на Ближнем Востоке и в Северной Африке, считает он.



С точки зрения системной конкурентоспособности российской продукции Россия в перспективе сможет стать заметным экспортером не только сельхозсырья, но и продуктов с добавленной стоимостью, уверен Строкин. Но для этого нужно решать проблемы с логистикой, позиционировать и продвигать продукцию на целевых рынках, самим инвестировать в цепь добавленной стоимости за рубежом. «В свою очередь производители должны иметь долгосрочные планы и ресурсы для развития экспорта, что мы сейчас наблюдаем в ограниченном количестве случаев, — говорит он. — Государство стимулирует развитие вывоза, предоставляет инструменты его поддержки, но они зачастую наталкиваются на низкую конкурентоспособность отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью на внешних рынках, нежелание экспортеров инвестировать в модернизацию производства в угоду целевому внешнему потребителю». Хотя, добавляет эксперт, редкие исключения все же есть, например, в кондитерской отрасли.



Сейчас почти весь российский продовольственный экспорт — это сырье, констатирует начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. По итогам 2017 года всего три товарные позиции — зерно (36% экспорта по стоимости), рыба в не переработанном виде (17%) и растительные масла (13%) — сформировали две трети всего вывоза. У этих продуктов есть хорошие перспективы дальнейшего увеличения объемов поставок за рубеж. «Но, например, для «рывка» в экспорте масла требуется развивать экспортные пути из Поволжья с использованием внутреннего речного транспорта, — думает эксперт. — Иначе, продукция упирается в потолок конкурентоспособности».



Основа мировой торговли продовольствием пока еще сырье, напоминает Снитко, — это приблизительно 66% от всего объема глобального экспорта. А это значит, что структура вывоза продовольствия из России довольно сбалансирована. Тем не менее, отечественные производители могут и будут продавать за рубеж отдельные продукты с добавленной стоимостью, полагает она: постепенно растет экспорт сахара, бутилированного масла и продукции его переработки, кондитерских изделий.



Некоторые виды продовольствия хотя и экспортируются в натуральном выражении в небольших объемах, уже показывают неплохую динамику. Так, по данным ФТС, вывоз экстрактов и концентратов кофе с 2013 года вырос в 1,4 раза до 23,7 тыс. т ($154 млн). Во столько же раз расширились поставки за рубеж российского мороженого — с 12,8 тыс. т в 2013-м до 18,5 тыс. т на $47,3 млн в 2017-м, в четыре раза увеличился экспорт приготовленных или консервированных томатов — до 5,61 тыс. т ($5,4 млн), в 3,9 раза — вывоз меда — до 1,96 тыс. т на $5,9 млн. Торговля мясными продуктами всех видов выросла в 3,4 раза — со 65,8 тыс. т ($86,8 млн) в 2013-м до 229 тыс. т ($307 млн) в прошлом году.

