«Агроинвестор»



По мнению министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, сельское хозяйство России «достигло огромного успеха», который еще 10-15 лет назад во многом казался невыполнимой задачей. Особенно хорошие результаты в 2019 году получило растениеводство, констатировал он недавно на «правительственном часе» в Госдуме. Урожай текущего года полностью обеспечит внутренние потребности страны и также позволит реализовать внешнеторговый потенциал, говорил глава ведомства. Так, по его словам, прогнозируемый объем производства зерна (120 млн т) «значительно превышает индикатор соответствующей госпрограммы». Урожай пшеницы может вырасти до 78 млн т. При этом впервые с 2012 года в валовом сборе выявлена пшеница первого, наивысшего класса, подчеркнул он.