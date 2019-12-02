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Аналитика
Растениеводы с рекордами, но без высокой маржи. Рентабельность отрасли в уходящем году опять снизится
Алена Белая
Агроинвестор
2 декабря 2019
Для производителей растениеводческой продукции 2019 год сложился неплохо в плане производственных показателей: благоприятная погода позволила улучшить как количественные, так и качественные характеристики урожаев. Но вот ценовая конъюнктура оставляет желать лучшего. Доходность зерновых и масличных может сократиться, а выращивание сахарной свеклы и вовсе грозит убытками
журнал «Агроинвестор»
декабрь 2019
Фото: Pixabay


По мнению министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, сельское хозяйство России «достигло огромного успеха», который еще 10-15 лет назад во многом казался невыполнимой задачей. Особенно хорошие результаты в 2019 году получило растениеводство, констатировал он недавно на «правительственном часе» в Госдуме. Урожай текущего года полностью обеспечит внутренние потребности страны и также позволит реализовать внешнеторговый потенциал, говорил глава ведомства. Так, по его словам, прогнозируемый объем производства зерна (120 млн т) «значительно превышает индикатор соответствующей госпрограммы». Урожай пшеницы может вырасти до 78 млн т. При этом впервые с 2012 года в валовом сборе выявлена пшеница первого, наивысшего класса, подчеркнул он. 

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