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Аналитика
События года. Январь. Сельхозпроизводство снизилось впервые с 2012 года
Агроинвестор
2 декабря 2019
В начале года Росстат традиционно подвел предварительные итоги развития сельского хозяйства и впервые с 2012-го зафиксировал снижение индекса производства в отрасли
журнал «Агроинвестор»
декабрь 2019
Фото: Легион-Медиа

Он ушел в минус на 0,6% после роста на 3,1% в 2017-м. Основной причиной стала высокая база и уменьшение урожаев ряда основных агрокультур. Один только валовой сбор зерна сократился с рекордных 135,5 млн т в 2017 году до 113,3 млн т в 2018-м. А именно зерновые вносят основной вклад в динамику растениеводческого сектора. На этом фоне ему не помог даже максимальный в истории урожай масличных — 18,8 млн т. В целом производство растениеводческой продукции сократилось на 2,4% в сопоставимых ценах. Кроме того, вдвое — до 1,3% — замедлился рост животноводства. Драйвером сектора, как и годом ранее, стало свиноводство, тогда как производство мяса птицы почти не выросло, прибавив лишь 0,7%. Зато сохранился позитивный тренд в производстве молока, хотя его объемы увеличились лишь на 1,5% до 30,6 млн т — то есть еще даже не вернулись к значению 2012 года (31,2 млн т).

Минсельхоз и Минэкономразвития в официальных прогнозах рассчитывали на рост сельского хозяйства, хотя и небольшой — в пределах 1-1,1%. Правда, еще осенью 2018-го министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что динамика может оказаться отрицательной из-за плохого урожая. В январе — сентябре прошлого года сельхозпроизводство сократилось на 3,3%. На этом фоне ВВП по итогам трех кварталов 2018 года прибавил только 1,3% вместо ожидаемых 1,8%. Агросектор напрямую не называли тормозом экономики, но и о том, что в предыдущие кризисные годы он был драйвером (поскольку в то время иногда только сельское хозяйство демонстрировало позитивную динамику), как-то сразу забыли. Глава агроведомства Дмитрий Патрушев настаивал, что отрасль все-таки сможет прибавить 1%. «У нас увеличилось за последний год производство крупного рогатого скота на 2,5% — мы смогли переломить четырехлетний негативный тренд в этой сфере, растет производство молока, мы который год подряд собираем серьезные урожаи», — пояснял он.

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Итоговые результаты развития отрасли, которые Росстат традиционно подводит в августе-сентябре, оказались позитивнее предварительных из-за корректировок показателей. Улучшение результатов на бумаге стало обычной практикой, причем далеко не всегда понятно — на основании чего это происходит и действительно ли такого рода уточнения могут дать прибавку до 0,5 п. п. Росстат пересчитал всю динамику за 2018 год, прибавив 0,1-0,5% в каждом месяце. В результате годовое снижение производства сельхозпродукции оказалось всего лишь на уровне 0,2%. В том числе растениеводство сократилось на 1,5%, животноводство выросло на 1,1%.

Впрочем, все эти данные в любом случае крайне неоднозначны. Во-первых, потому, что Росстат учитывает производство в личных подсобных хозяйствах, а Всероссийская сельхозперепись 2016 года наглядно показала, как досчеты могут отличаться от реальной картины. Ну или более-менее приближенной к действительности — потому что обследовать все ЛПХ в стране и проанализировать результаты их работы крайне затруднительно. Во-вторых, стоит учесть, что тот же Росстат этим летом оценил размер теневого сектора экономики, правда, пока только за 2014-2017 годы, и пришел к выводу, что в секторе сельского хозяйства, охоты и рыболовства формируется 1,4% неучтенного ВВП России. По этому показателю отрасль отстала только от сферы операций с недвижимостью. В частности, здесь подразумевается неформальное производство — легальное, но нигде не зарегистрированное. Например, продажа овощей и фруктов, выращенных на даче, а также производство домашними хозяйствами продукции для собственного потребления. То есть, по большому счету, по-прежнему точно неизвестно, сколько и какой сельхозпродукции у нас производится и продается.

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