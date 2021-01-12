Перевозки выходят в легальное поле. Как выполняется меморандум о противодействии перегрузам на автотранспорте

Shutterstock

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В сентябре 2020 года крупнейшие экспортеры зерна и масличных, владельцы терминалов и элеваторов приняли меморандум, предполагающий борьбу с перегрузами автотранспорта при перевозках этой продукции. Документ должен способствовать обелению рынка. Первые положительные результаты уже есть, однако нарушения все еще продолжаются. Со стороны же контролирующих ведомств тоже могут быть злоупотребления. О правах и обязанностях участников рынка в рамках борьбы с перегрузами расскажет автор этой статьи



Меморандум о противодействии нарушению весогабаритных норм при грузовых автомобильных перевозках был разработан Ассоциацией добросовестных участников рынка АПК совместно с Федеральной налоговой службой России. Новые правила, согласно которым морские и речные терминалы, а также элеваторные комплексы не будут принимать автомобильный транспорт с превышением весогабаритных норм более чем на 2%, действуют с 15 сентября 2020 года. Целевая аудитория меморандума — компании и индивидуальные предприниматели, которые участвуют в транспортировке продукции растениеводства и животноводства грузовым автомобильным транспортом: заказчики перевозки, грузополучатели (в том числе зерновые терминалы (порты), элеваторы, переработчики) и отправители, перевозчики и экспедиторы.