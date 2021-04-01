Преимущественное право. Кто может первым выкупить имущество при банкротстве сельхозпредприятий и КФХ

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В 2021 году российская экономика может столкнуться с валовым ростом числа банкротств в самых различных отраслях, и АПК не является исключением. Кто имеет преимущественное право на приобретение имущества агропроизводителей, как им воспользоваться в деле о банкротстве и защитить свои интересы в судебном споре, расскажет автор этой статьи

В действующем законодательстве содержится целый ряд норм, направленных на обеспечение сохранения функционального назначения имущества сельхозорганизаций, используемого для производства или переработки продукции АПК, что в целом направлено на развитие отрасли. К их числу относятся и нормы законодательства о банкротстве, регламентирующие особый порядок реализации имущества агропредприятий и КФХ и наделяющие определенный круг лиц правом преимущественного приобретения их собственности в случае банкротства.



Имущественный комплекс разорившегося аграрного производства изначально должен реализовываться как предприятие. В случае отсутствия спроса все имущество СХП или КФХ, используемое в выпуске, хранении, переработке, реализации сельскохозяйственной продукции, продается единым лотом. При этом закон о банкротстве закрепляет право преимущественно приобретения таких активов. Его наличие означает возможность покупки обанкротившегося предприятия по его рыночной цене, но в приоритетном порядке, то есть независимо от наличия иных претендентов на приобретение имущества, если только они не обладают аналогичным преимущественным правом.



В то же время возможность реализации такого права является существенным риском для других лиц, заинтересованных в покупке имущества банкрота. Его обязательно нужно учитывать, планируя участие в торгах в деле о банкротстве.



У кого приоритет

В соответствии с действующим законодательством первичным преимущественным правом приобретения имущественного комплекса сельскохозяйственной организации обладают лица, занимающиеся производством и/или переработкой аграрной продукции и владеющие земельными участками, непосредственно прилегающими к земле должника. Считается, что это дает иным лицам, ведущим деятельность в сфере сельского хозяйства, дополнительные стимулы для развития и расширения бизнеса путем приобретения прилегающих земельных наделов, а также производственно-технологического комплекса должника. Вторичное преимущественное право покупки принадлежит СХП и КФХ, расположенным в той же местности, где расположен банкрот, а также соответствующему региону или муниципальному образованию.



Однако для того, чтобы в первоочередном порядке претендовать на приобретение имущества агропредприятия-банкрота, недостаточно просто владеть сельхозземлей. Необходимо использовать ее по целевому назначению. Это, а также наличие или отсутствие у претендента статуса сельхозорганизации, как правило, определяется судами по состоянию на момент торгов, публикации сведений об оспариваемых торгах и начала их проведения. Важно отметить, что в соответствии с законом о банкротстве под сельскохозяйственными организациями понимаются юридические лица, основными видами деятельности которых являются выпуск и/или переработка продукции АПК, выручка от реализации которой составляет не менее чем 50% общей суммы выручки. Однако данное определение имеет значение исключительно для целей применения в деле о банкротстве специальных правил банкротства агропредприятий и не применяется к лицам, имеющим первоначальное преимущественное право приобретения имущества СХП.







Согласно же закону о развитии сельского хозяйства, сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются лица, осуществляющие производство продукции АПК (включая органическую), ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем , утверждаемым правительством России, и реализацию при условии, что в общем доходе от продажи товаров (работ, услуг) доля данной продукции составляет не менее чем 70% за календарный год. В соответствии с правовой позицией, сформированной в рамках дела о банкротстве ООО «СХП „Крепь”», к лицу, имеющему первоначальное преимущественное право, не могут предъявляться менее строгие требования для его квалификации в качестве сельхозтоваропроизводителя.







Таким образом, аграрии, владеющие земельными участками, граничащими с землей банкрота, имеют преимущественное право покупки имущества должника по цене, определенной на торгах, только при условии, что доля их выручки от реализации агропродукции составляет не менее 70% от общей выручки и при этом они обладают статусом сельхозпроизводителей на момент торгов.



Другие возможности

В практике встречается множество споров относительно того, возникает ли преимущественное право приобретения имущества должника, фактически занимавшегося аграрной деятельностью при том, что в деле о банкротстве не применялись правила о банкротстве сельскохозяйственных организаций. Подходы судов к разрешению данного вопроса до сих пор противоречивы. Чаще всего они исходят из того, что первоочередное право покупки активов банкрота возникает только тогда, когда производство по его делу ведется по особым правилам, установленным законом о банкротстве для сельскохозяйственных организаций и КФХ. Это правило зачастую применяется даже в том случае, если специальные нормы проведения дела о банкротстве лица, осуществляющего деятельность в области сельского хозяйства, были использованы судом уже после того, как имущество было реализовано на торгах.



Однако в судебной практике встречается и иной подход. В одном из дел Верховным Судом РФ была подтверждена возможность применения по аналогии положений закона о банкротстве сельхозорганизаций, предусматривающих преимущественное право смежного землепользователя на приобретение земельного участка должника, в отношении реализации принадлежащих физлицу земель. Несмотря на то, что в деле о банкротстве данного лица не применялись правила банкротства КФХ, судом были принято во внимание фактическое использование должником земельного участка для выращивания зерновых и зернобобовых культур, а также принципы сохранения его целевого назначения.



Таким образом, лицам, заинтересованным в приобретении имущества, которое фактически используется в аграрной деятельности, следует внимательно изучать наличие оснований для применения в деле правил банкротства сельхозорганизаций или КФХ, а также учитывать, каким образом имущество использовалось на практике, извлекались ли должником доходы от реализации продукции АПК.



Как защитить свое право

Для обеспечения реализации преимущественного права приобретения имущества банкрота арбитражный управляющий направляет персональные уведомления о продаже имущества должника лицам, которые занимаются сельским хозяйством и находятся по соседству от банкротящегося предприятия, а также публикует информацию о торгах в местном печатном СМИ. После их проведения арбитражный управляющий обязан предложить смежным землепользователям выкупить имущественный комплекс должника по цене, сформированной на этих торгах. Таким образом, лица, имеющие преимущественное право приобретения, не лишены возможности участвовать в торгах в общем порядке, однако, даже участвуя в них, они могут воспользоваться их результатом. Для этого необходимо направить арбитражному управляющему уведомление о намерении воспользоваться правом первоочередной покупки по цене, которая определена на торгах.



Если об этом заявили несколько лиц, имущество сельскохозяйственной организации продается лицу, заявление которого поступило первым. В случае же, если права субъекта, считающего себя обладателем преимущественного права (например, он не был извещен о торгах) были нарушены, он может воспользоваться специальным способом защиты — предъявить иск о переводе на себя прав и обязанностей стороны по сделке.







Оспаривание торгов или признание недействительным договора, заключенного по результатам торгов, для защиты обладателя преимущественного права не требуется при условии, что в ходе их проведения не было допущено существенных процедурных нарушений. Однако нельзя будет воспользоваться иском о переводе прав в случае, если имущество приобретено лицом, также обладающим правом первоочередной покупки.



Ранее некоторые суды ошибочно полагали, что требование о переводе прав и обязанностей по такому договору не подлежит рассмотрению процедуре банкротства, поскольку его сторонами являются лица, не участвующие в деле (покупатель и лицо, обладающее преимущественным правом). Но сложившаяся сейчас судебная практика однозначна — иск о переводе прав и обязанностей по заключенному по результатам торгов договору предъявляется только в деле о банкротстве СХП или КФХ.



Необходимо учитывать, что риск предъявления требований о переводе прав и обязанностей может сохраняться в течение длительного периода времени. Ведь трехмесячный срок для этого исчисляется с момента, когда лицо узнает о нарушении своего преимущественного права, при этом законодательно установлен особый порядок извещения таких лиц о проведении торгов.



Лицам, заинтересованным в приобретении имущества сельскохозяйственной организации или крестьянского (фермерского) хозяйства, следует в обязательном порядке осуществлять полную проверку приобретаемого актива, в том числе на предмет наличия лиц, обладающих преимущественным правом его покупки, запрашивать необходимую информацию у арбитражного управляющего и проверять наличие соответствующих условий в положении о реализации имущества банкрота.



Автор — ведущий юрист «Пепеляев Групп». Статья написана специально для «Агроинвестора».

