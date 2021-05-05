Против шерсти. Почему в России не развивается шерстяное овцеводство

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Поголовье овец в стране постепенно увеличивается, но вот шерстяной сегмент постепенно сужается, уступая место мясному. Производство шерсти зачастую малорентабельно или даже убыточно. Переработка хоть и приносит небольшую прибыль, однако работать именно с российской шерстью трудно — она либо дешевая, но низкого качества, либо отборная, но дорогая. Пока проработанных решений для отладки цепочки производитель — переработчик — покупатель нет, а актуальная господдержка едва позволяет предприятиям не разоряться



По информации Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства (ВНИИОК) — филиала Северо-Кавказского федерального научного аграрного центра, за последние 20 лет поголовье овец в России увеличилось в 1,5 раза и к 2019 году составило 22,6 млн голов. При этом в структуре овцеводческих хозяйств сокращается удельный вес крупных сельхозпредприятий и увеличивается доля ЛПХ и КФХ. Соответственно, основными производителями шерсти в стране сейчас являются как раз последние, что объективно ведет к снижению уровня селекционно-племенной работы в овцеводстве, отмечает замдиректора по научной работе ВНИИОК, ведущий научный сотрудник отдела овцеводства и козоводства, кандидат сельскохозяйственных наук Светлана Шумаенко. Так, 42% поголовья овец сосредоточено в хозяйствах населения, более 40% — в КФХ, а на сельхозорганизации приходится лишь 18%, сообщает она.