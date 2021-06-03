Органик union. Тенденции развития органического сельского хозяйства в ЕАЭС

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Спрос потребителей на органик-продукты с каждым годом растет во всем мире. Однако темпы развития такого производства в Евразийском экономическом союзе остаются не самыми высокими: доля задействованных в органическом сельском хозяйстве площадей не превышает 1% от общей пашни. Замедляет приход в отрасль новых игроков отсутствие единого законодательства. Что может изменить ситуацию, расскажут авторы этой статьи

В мире наблюдается устойчивый динамичный рост рынка органической продукции. Согласно опубликованным в этом году данным Научно-исследовательского института органического сельского хозяйства (FiBL), глобальный рынок в 2019 году вырос по сравнению с 2018-м на 10% и достиг отметки в €106 млрд. В органическом производстве сейчас задействовано около 1,5% мировых сельхозугодий, в 2019-м их площадь увеличилась на 1,1 млн га и составила 72,3 млн га. В 187 странах насчитывается около 3 млн производителей такой продукции.



Рост производства стимулирует спрос



Основные площади органического земледелия расположены в Австралии (35,7 млн га, или 50% от общей площади в мире), Европе (16,5 млн га, или 23%) и Латинской Америке (8,3 млн га, или 12%). Самая высокая доля занятых органикой сельхозугодий — в Лихтенштейне (41%) и Австрии (26,1%), а наибольшее количество зарегистрированных производителей органической продукции сосредоточено в Индии (1,36 млн), Уганде (210 тыс.) и Эфиопии (204 тыс.).



Этот сегмент мирового сельского хозяйства отличается постоянным ростом производства наряду с положительной динамикой потребления и объемов мировой торговли — как в натуральном, так и в стоимостном выражении. При этом эксперты отмечают увеличение по всем товарным позициям без исключения. Также следует сказать о тенденции повышения объемов производства как сырья, так и готовых изделий в органическом секторе, то есть увеличивается степень товарной диверсификации. Причина этого — глобальный тренд на здоровое питание и рост количества сертифицированных производителей.







Согласно данным FiBL, в 2019 году крупнейшими рынками органики стали США, Германия и Франция, на долю которых приходится 64% продаж такой продукции. А, например, сертифицированная под органику земельная площадь на Украине, в условиях близости к рынку ЕС, увеличилась за год в 1,5 раза до 468 тыс. га. Активнее всех покупают органическую продукцию датчане и швейцарцы — €344 и €338 на человека в год соответственно. Дания также лидирует по доле органики в общем объеме рынка продуктов питания — 12,1%.



Поскольку премиальные рынки сбыта органической продукции в Европе и США не обеспечены собственным производством, активно развивается международная торговля. Этому способствуют заключение межгосударственных соглашений об эквивалентности систем контроля органического производства, прямая аккредитация организаций по сертификации в третьих странах либо привлечение тех из них, которые аккредитованы в странах-импортерах.



Динамика развития органического сельхозпроизводства в Евразийском экономическом союзе несколько отстает от мировых показателей, однако положительная динамика тоже прослеживается и будет усиливаться ввиду принятия специального законодательства во всех странах союза. Так, площадь органических сельхозугодий в ЕАЭС уже составляет более 1 млн га, в том числе в России — 674 тыс. га. Но пока что это лишь менее 1% всех сельхозземель, а значит, есть широкие перспективы для роста.



Еще одна особенность органического сельского хозяйства в странах ЕАЭС — сырьевой характер выпускаемой продукции. Производители союза поставляют в европейские страны органические зерновые, масличные и бобовые культуры, дикоросы преимущественно для дальнейшей их переработки. Однако эта тенденция характерна для данного этапа развития сектора, и в последующем, по мере формирования внутреннего рынка и культуры потребления, все чаще будут появляться переработчики, готовые производить продукты с добавленной стоимостью. Сами производители органики ЕАЭС отмечают значительный потенциал для развития в союзе такого производства за счет большого количества неиспользуемых сельхозземель, свободных от пестицидов и агрохимикатов.



Нужно продумать режим инспектирования органик-производств Михаил Лащенов, руководитель агрофирмы «Хрустали» (Калужская область) Наше хозяйство занимается органическим птицеводством (у нас есть бройлер, индейка, утки, гуси и перепелки) уже семь лет. С учетом того, что рынок продуктов питания перенасыщен неорганической продукцией, а спрос на органику растет, считаю ее производство перспективным направлением.

Но следует помнить, что органическое производство обходится в два раза дороже, чем обычное. Мы взяли за основу французскую технологию выращивания птицы. Так, породы здесь подходят медленнорастущие, откорм занимает 90 дней (для сравнения — обычный бройлер до убоя растет 45 дней). Рацион тщательно подобран, насыщен микро- и макроэлементами, которые формируют определенный вкус мяса. Мы даже даем птице кисломолочные продукты, поэтому само мясо пахнет сливками. Вместо антибиотиков применяем хвойный экстракт и масло орегано. С учетом того, что в стране почти нет органических кормов, мы изготавливаем их сами.

Очевидно, что в России также не хватает нормативной базы, регламентов, от которых стоило бы отталкиваться производителям органической продукции, а зарубежные нормы предстоит еще адаптировать, для птицеводства это особенно актуально. После же закрепления требований по конкретным направлениям производства мяса и сертифицирования нужно будет продумать механизм инспектирования. Мало кто будет добровольно постоянно соблюдать все правила органического производства, если будет знать, что за этим никто не следит.

Стоит сказать, что общее с другими странами (в частности ЕАЭС) правовое поле становится особенно важным для экспорта. Дорогостоящая российская органическая продукция находит своих потребителей с определенным уровнем достатка внутри страны, но экспортное направление видится куда более перспективным. Так, в Китае, странах Персидского залива стоимость органического бройлера может достигать 600-1000 руб./кг, а внутри страны он продается лишь по 300 руб./кг.​

Вопросы регулирования



Сравнительно невысокие объемы и темпы роста органического производства в государствах-членах ЕАЭС стали следствием отсутствия нормативно-правового регулирования данной сферы. Если Армения законодательно урегулировала органическое сельское хозяйство еще в 2008 году, то, например, в Казахстане соответствующий закон был принят лишь спустя семь лет — в 2015-м, в Беларуси и Киргизии — 2019-м, а в России вступил в силу с 1 января 2020 года.



Законодательно органическое сельское хозяйство регулируется в 103 странах мира, и число государств, имеющих законодательство в области органического агропроизводства, продолжает расти. Основные принципы организации органического сельского хозяйства зафиксированы в стандарте Кодекса Алиментариус «Руководство по производству, переработке, маркировке и продаже органической пищевой продукции» (GL 32-1999), разработанном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для гармонизации требований к органической продукции на международном уровне, содействия развитию производства и международной торговле.







Стандарты органического производства, принятые на национальном уровне участниками евразийского интеграционного объединения, также учитывают основные нормативные положения международного стандарта Кодекса Алиментариус. При этом для целей международного признания важно подтверждение соответствия национальных стандартов общим целям и требованиям органических стандартов (Common Objectives and Requirements of Organic Standards — COROS), по итогам которого они при соответствии общим принципам органического сельского хозяйства включаются в семейство стандартов Международной федерации движений за органическое сельское хозяйство (IFOAM).







В рамках создания в странах ЕАЭС системы органического производства, соответствующей международным требованиям, в настоящее время положения межгосударственного стандарта СНГ ГОСТ 33980–2016 «Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации» рассматриваются для включения в семейство стандартов IFOAM. В этой связи особое значение приобретает применение в странах ЕАЭС международного опыта по формированию требований к органическому сельскому хозяйству и организации последующего контроля соблюдения производителями таких требований. Это существенно облегчит доступ органики, произведенной в союзе, на премиальные международные рынки.



Места на рынке органической продукции хватит всем Анна Морозова, глава фермы «Никола-Ленивец» ​(Калужская область) Мы придерживаемся европейского регламента европейского кодекса органического сельского хозяйства. В целом в Европе пока намного больше общедоступных документов и норм, на которые можно ориентироваться, чем в России. И актуальность появления единого законодательства растет с каждым годом, ведь намного больше людей все чаще задумываются над тем, чем мы питаемся, здоровый ли образ жизни ведем. Гармонизированное правовое поле, общее для всего ЕАЭС, безусловно, поддержит органическое сельское хозяйство, будет мотивировать участников рынка начинать новые проекты. И места хватит всем — потребители, раз попробовавшие настоящую органик-продукцию, стремятся и впредь по возможности приобретать именно ее. Она отличается по вкусу, а благодаря более активной просветительской деятельности население начинает узнавать и о том, насколько такая продукция полезна.

Российский закон об органическом производстве стал первым шагом к регулированию отрасли. Но вопросов пока много. Одной из проблем является то, что нашу сертификацию мало где в мире признают. Мы сейчас как раз проходим российскую сертификацию, а после планируем подать и на европейскую. Хорошо, что европейские инспекторы не просто придирчиво оценивают хозяйства, но и помогают советами, рассказывают, где, что и как именно можно улучшить.

Что предстоит сделать



В рамках работы по дальнейшему расширению и росту сектора органического производства государств-членов ЕАЭС в первую очередь необходимо выработать экономические стимулы для привлечения большего количества организаций, фермеров, хозяйств и переработчиков в категорию «органические». В контексте евразийского интеграционного проекта таким стимулирующим фактором является общий рынок союза и свободное обращение на нем органики, а также возможность экспорта такой продукции на рынки торгово-экономических партнеров ЕАЭС, создание условий для расширения поставок в Евросоюз, на Ближний Восток и в Китай. Особое значение имеет формирование у потребителей стран союза ясного понимания отличий органической продукции от имеющих аналогичные по восприятию наименования (фермерское, натуральное и др.).



Для разрешения этих вопросов и обеспечения беспрепятственного обращения органической сельхозпродукции в рамках союза Евразийская экономическая комиссия разработала дорожную карту по формированию общего рынка такой продукции. Документ предусматривает принятие международного договора в рамках союза для сближения национальных законодательств в этой сфере, в том числе в части требований к производству и маркировке органики в соответствии с международными стандартами, что послужит основанием для взаимного признания документов об оценке соответствия такого производства, выдаваемых уполномоченными организациями стран ЕАЭС.



Принятие такого международного договора позволит сформировать необходимую основу не только для развития взаимной торговли такой продукцией, но и для кооперационного сотрудничества производителей органики из государств ЕАЭС, обеспечит основу для формирования в рамках союза цепочек добавленной стоимости при производстве готовой продукции из органического сельхозсырья.



Развитие органического сельского хозяйства требует адаптации агротехнологий, в том числе приемов точного земледелия, разработки специализированных севооборотов с широким использованием сидеральных культур, производства новых форм биоудобрений, эффективных биопрепаратов для защиты растений, внедрения толерантных и устойчивых сортов растений, адаптированных пород животных. Для разработки и внедрения научно-технологических решений в органическое сельское хозяйство также могут быть задействованы потенциал и возможности научно-исследовательских организаций ЕАЭС, что может стать дополнительным импульсом для научно-технического развития.



Важным фактором, который определяет предрасположенность того или иного сегмента сельского хозяйства к переходу на органическое производство, является доля конкурентоспособных фермерских хозяйств и небольших организаций, которые обладают достаточной гибкостью в изменении производственного процесса. Необходимо повышать информированность таких аграриев, а также потребителей о значении органических методов хозяйствования, что также будет способствовать внедрению принципов зеленой экономики в сельском хозяйстве.



Любое добровольное объединение усилий будет способствовать развитию отрасли Сергей Коршунов, председатель правления Союза органического земледелия Сейчас органическое сельское хозяйство в России — это даже еще не ребенок. То, что сейчас есть, это около 1% от потенциала. В то же время отечественный органик-рынок оценивается более чем в €180-190 млн, и более 80% от этой суммы составляет импорт. Хотя доля российской продукции постепенно увеличивается.

Для того чтобы отрасль развивалась активнее, кроме закона, необходима государственная программа развития данного направления с федеральными мерами поддержки, масштабные информационные кампании, чтобы потребители разобрались, что такое органик-продукция и чем она отличается от обычной. Нужны на уровне государства сформулированные цели и задачи — зачем мы развиваем органическое сельское хозяйство, целевые показатели в цифрах и во времени, за какой период мы должны их достичь.

В мире более 80% органической продукции сертифицировано по стандартам стран ЕС, США, Японии. Россия сейчас не признает международные стандарты, также как мир не признает наш. Отечественные производители, которые продают продукцию на внутреннем рынке, проходят сертификацию по ГОСТ 33980–2016 , а это всего 63 компании. Все они внесены в единый государственный реестр производителей органической продукции, который ведет Минсельхоз России, и маркируют свою продукцию единым государственным знаком — белым листком на зеленом фоне. Еще около 50 предприятий находятся в переходном периоде от традиционного в органическое сельское хозяйство, который длится около 3 лет. По международным стандартам в нашей стране сертифицировано 50 компаний.

После вступления в силу федерального закона об органической продукции взрывного роста производства не произошло. Его сдерживают низкий уровень знаний потребителей об органике, отсутствие федеральных мер поддержки производителей и государственной стратегии развития отрасли. Потребители путают органическую продукцию с фермерской, экологической, эко-, био- и т. д. Все эти понятия смешиваются для потребителей в абстрактную здоровую продукцию, пользу которой каждый понимает по-своему. При этом в целом спрос на натуральную продукцию в России постоянно увеличивается. По данным центра социального проектирования «Платформа», 25% потребителей в период пандемии коронавируса стали больше внимания уделять здоровому питанию, 50% считают, что главное правило такого питания — употребление натуральных продуктов без консервантов, добавок, «химии» (данные 2020 года). Однако они пока не связывают такую продукцию с органической.

Следует подчеркнуть, что из всей ЗОЖ-продукции проверки на соответствие дополнительным экологическим преимуществам проходит только органика. Это реальный способ выделить свой продукт среди массовых на полках и получить справедливую надбавку по цене. И в этой связи считаю, что любое добровольное объединение усилий по развитию данного сегмента будет способствовать его развитию. В странах ЕАЭС есть и потенциал, и опыт в органическом сельском хозяйстве, в том числе международный, свои наработки. Но для того, чтобы развитие шло на уровне союза, необходимо учитывать позиции всех сторон, не пытаясь всех участников постричь под российскую гребенку.

Авторы — сотрудники Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии. Статья написана специально для «Агроинвестора».

