Вагоны догоняют машины. Доля отправки зерна к портам по ж/д выросла до 40%

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Урожай зерна прошлого года рекордным не был, хотя и оценивается как высокий. Тем не менее экспорт в сезоне-2020/21 шел стремительными темпами. Спрос на перевозки зерна тоже был хорошим, особенно по железной дороге. Доля же автомобилей в прошлом сельхозгоду снизилась сразу на 7% — сказалось принятие меморандума о перегрузах, вылившееся в рост тарифов на транспортировку



По оценкам аналитического центра «Русагротранса», объем перевозок зерна на экспорт по железной дороге в России в сезоне-2020/21 составил 19 млн т. «Это исторический рекорд и в 1,4 раза больше, чем годом ранее, когда отгрузки по ж/д составили около 13,5 млн т, — отмечает руководитель центра Игорь Павенский. — Причем впервые шесть месяцев подряд перевозилось более 2 млн т зерна ежемесячно, на максимуме — 2,3 млн т». Более того, объемы транспортировки зерновых по железной дороге в ушедшем сельхозгоду превысили даже показатель сезона-2017/18 — 18,6 млн т, когда был собран рекордный урожай зерна в 135,5 млн т. В прошлом году, согласно данным Росстата, в стране было собрано 132,9 млн т.