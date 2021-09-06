На пути к прогрессу. Стоит ли отменять в России запрет на выращивание ГМ-культур

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Тема ГМО не имеет границ, являясь одним из глобальных трендов: в связи с негативными изменениями климата и необходимостью снижения себестоимости производства продукция генной инженерии остается востребованной в мире. В России же с 1996 года действует правительственный мораторий на промышленную генную инженерию, а с 2016-го запрещен ввоз и выращивание ГМ-культур. Однако, несмотря на ужесточение контроля, следы ГМО то и дело находят в исследуемых образцах урожая, поэтому часть экспертов видит смысл в отмене запрета и проведении зонирования пашни на участки с ГМО и без них



Федеральный закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности», регламентирующий процессы в генной инженерии, принят 25 лет назад и с тех пор не менялся. В нем не идет речи о запрете на ввоз и выращивание ГМ-культур в стране, поскольку он регулирует отношения в сфере природопользования, охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и охраны здоровья человека, возникающие в процессе генно-инженерной деятельности. Ограничения же по импорту и севу трансгенных культур документально были закреплены в федеральном законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования в области генно-инженерной деятельности» всего пять лет назад.