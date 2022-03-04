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Аналитика

Экологический барьер. Допуск на рынок могут ограничить для компаний, не выполняющих требования по утилизации упаковки

Арина Михайлова

| Агроинвестор |

Shutterstock
Shutterstock
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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Законопроект о новой концепции расширенной ответственности производителей планируется рассмотреть в весеннюю сессию Госдумы. Он предполагает повышение нормативов по утилизации упаковки до 100 %, индексацию ставки экосбора, создание общероссийского реестра утилизаторов упаковки с 2023 года. В случае исключения компании из реестра она не сможет осуществлять деятельность на рынке. Эксперты видят в нововведениях риски в виде роста цен на продукты питания, административных барьеров и коррупции


По данным Росстата, суммарный объем отходов пищевых и перерабатывающих производств в России составляет порядка 30 млн т ежегодно. Помимо этого, животноводческая отрасль сельского хозяйства генерирует дополнительно около 40 млн т органических отходов в год при полном отсутствии системы отслеживания жизненного цикла и утилизации в органические удобрения. 

Арина Михайлова 

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Агроинвестор

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