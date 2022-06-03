Агросектору поручено расти. Хороший урожай в этом году может обеспечить позитивную динамику в сельском хозяйстве

Shutterstock

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Весной виды на урожай в России были более чем хорошими, несмотря на то что с конца февраля страна живет в условиях жесточайших санкций. Большой урожай — залог позитивной динамики сельхозпроизводства. Как и во все предыдущие кризисы, на АПК возложена роль драйвера и гаранта стабильности с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности

По итогам первого квартала, согласно Росстату, объем сельхозпроизводства в России вырос на 1,9 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 848,9 млрд руб. (последние доступные данные к третьей декаде мая). В том числе производство скота и птицы на убой (в живом весе) во всех хозяйствах за январь — март увеличилось на 5,5 %, тогда как год назад было снижение на 2 %, валовой надой молока прибавил 1,6 % против 1,2 % годом ранее, производство яиц — 2,3 % (минус 2,3 %). Позитивная динамика стала вполне ожидаемой, поскольку цены на сельхозпродукцию повысились. Кроме того, в начале прошлого года отмечался спад в птицеводстве, сейчас же отрасль восстановилась. Так, в марте производство птицы в сельхозорганизациях показало самый активный рост среди всех видов мяса: 556,1 тыс. т, что на 9,1 % больше, чем годом ранее.



Хотя результаты первого квартала малопоказательны и на их основе не стоит строить прогнозы относительно возможной годовой динамики, тем более учитывая новые реалии, связанные со спецоперацией на Украине, в целом ситуация в агросекторе к 20 мая выглядела более позитивной, чем в ряде других секторов экономики.



Проведение весенней посевной изначально не вызывало больших вопросов с точки зрения наличия необходимых средств производства, поскольку в основном аграрии успели закупить все необходимое заранее, до того, как стали ломаться логистические цепочки и еще сильнее выросли цены. Погода в этом году к моменту подготовки материала также в целом благоприятствовала проведению работ. Кроме того, хорошее состояние озимых и их оценочная гибель на уровне всего 3 % (среднемноголетний показатель — 6-7 %) давали основания прогнозировать хороший урожай зерновых, в том числе рекордного сбора пшеницы. А поскольку динамика сельхозпроизводства во многом определяется именно объемом урожая, аналитики ожидают, что отрасль вернется в плюс после снижения на 0,9 % в 2021 году. Правда, если не реализуются погодные риск-факторы.



Среди основных факторов, которые в этом году будут влиять на агросектор, Лидия Илюшина в первую очередь называет вопрос высокой доли импорта отдельных видов семян. Так, доля импортного семенного картофеля и семян гибридов сахарной свеклы составляет соответственно 80% и 90% на российском рынке.

Во-вторых, вследствие действующих ограничений на воздушном и водном транспорте, сложностей с перемещением грузов автомобильным транспортом, увеличивается нагрузка на железнодорожную сеть, что может повлиять как на возможности своевременно доставить необходимые средства производства (в частности, посадочный материал в растениеводстве, генетический материал в животноводстве), так и на стоимость доставки, продолжает эксперт.

В-третьих, из-за нарушения логистических цепочек производители сельскохозяйственной техники столкнулись с нехваткой запчастей, возникли задержки с поставкой техники. «Поэтому в ближайшей перспективе мы увидим снижение выпуска техники, потребители пока также уменьшат покупки из-за неопределенности и волатильности рынков и цен, — считает Илюшина. — Однако, учитывая стратегическую значимость отрасли и ее достаточно неплохое текущее состояние, каких-то критических потрясений ожидать не стоит. Тем более, что с течением времени будут настроены новые цепочки поставок».

В-четвертых, рост мировых цен на сырьевые товары, начало которого обозначилось еще в конце 2021 года, тоже сказался на АПК. «Но здесь нужно отметить, что наряду с ростом мировых цен на сырьевые товары повышались и цены на продовольствие, что позволило российским аграриям получить дополнительный доход, который сегодня в условиях политики импортозамещения может быть направлен на углубление технологических цепочек, повышение эффективности производства и создание экспортного продукта с большей глубиной передела», — рассуждает она.

В-пятых, по словам эксперта, для АПК фактором успеха всегда остается погода. Агрометеорологи прогнозируют хороший урожай зерновых и плодовых культур в этом году. Холодный май — это хороший признак для будущего урожая, главное, что в почве достаточно влаги и не было резких перепадов температур, когда сильная жара сменялась заморозками, заключает Илюшина.

Так, Центр экономического прогнозирования Газпромбанка в конце апреля оценивал, что в 2022 году индекс сельскохозяйственного производства составит около 102 %. Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович тогда же говорил, что, хотя фантастических результатов по итогам года не будет, 1-2 % роста вполне вероятны. «Сельское хозяйство точно не провалится: все запасы есть, техника готова, высочайшей зависимости от импорта в этом году нет», — отмечал он.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает возможным рост агросектора в этом году на 3-4 %, что в первую очередь будет связано с погодным фактором. «Вероятно, мы получим хороший урожай зерна, который и создаст общий благоприятный фон, — комментирует эксперт. — Именно за счет зерна ситуация выровняется. В остальных секторах не будет снижения, однако прирост там если и произойдет, то достаточно скромный. Это касается и молочной продукции, и мяса». Кроме того, ожидается небольшое увеличение производства овощей, но здесь многое будет зависеть от погоды. В производстве масличных также не ожидается большого прироста — опять же, если погода будет благоприятствовать, то он будет незначительным, добавляет Рылько.



По прогнозу Института ВЭБ, рост производства продукции сельского хозяйства в текущем году может составить около 2,8%. «Прогноз основан на ожидаемом увеличении сбора зерновых, ускорении темпов роста в производстве свинины и птицы после некоторого замедления в 2021 году. Производство молока также покажет позитивный тренд», — пояснила руководитель направления «Аграрная экономика» Института Внешэкономбанка Лидия Илюшина. Наибольший рост в 2022 году придется на производство зерновых за счет оптимистичных видов на урожай. Также, скорее всего, до конца года сохранится позитивная динамика в производстве скота и птицы на убой.



Динамика развития агроотрасли в этом году будет положительной, оценивает Центр отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка. Суммарные объемы производства масличных и зерновых должны вырасти. При этом цены могут остаться на высоком уровне из-за большого спроса на мировых рынках, считает руководитель центра Андрей Дальнов. На внутреннем рынке спрос на зерновые, масличные и продукты их переработки может увеличиться благодаря приросту поголовья скота и птицы (свиноводство, индейководство и восстановление бройлерного и яичного птицеводства после вспышек гриппа птиц). Также частичное импортозамещение на рынке растительных масел может произойти из-за снижения ввоза пальмового и других масел, добавляет эксперт.



«Рост объемов производства мяса окажет давление на цены (в первую очередь свинины и бройлера), но возможное снижение цен должно быть скомпенсировано ростом объемов, — рассуждает Дальнов. — Прогнозируемое увеличение производства молочных продуктов и отдельных видов овощей может сопровождаться снижением импорта, и данные рынки останутся сбалансированными». Таким образом, преобладающее влияние в этом году будут оказывать рыночные факторы, добавляет он.



В какой-то степени 2022 год можно сравнить с ковидным 2020-м: глобальный рост цен, нарушение логистических цепочек, усиление государственного регулирования, рассуждает директор практики оказания услуг компаниям агропромышленного сектора компании «Технологии Доверия» Надежда Селезнева. «Имея длительный производственный цикл, отрасль АПК одна из немногих смогла показать рост в 2020 году, негативные последствия можно было увидеть в 2021-м, — напоминает она. — Проводя аналогию с 2020 годом и учитывая, что первые потрясения февраля-марта сельское хозяйство в целом прошло успешно, можно говорить о том, что в этом году мы увидим рост сельхозпроизводства».







Логистические проблемы коснулись всех

Однако как будет развиваться ситуация дальше и какой отложенный эффект для российской экономики, в том числе агросектора, дадут санкции Запада — оценить пока невозможно. «Перспективы развития АПК в свете последних событий смешанные, — считает Рылько. — С одной стороны, у нас появляется окно возможностей с точки зрения мировых цен, с другой — есть масса новых проблем, связанных с уходом с рынка ряда игроков, например в логистике».



К посевной и уборочной кампаниям аграрии подготовились заранее: семена, удобрения, запчасти уже закуплены; животноводы и их поставщики также имеют запасы, говорит Селезнева. «Текущая ситуация оголила назревшие и уже давно обсуждаемые на разных уровнях отраслевые проблемы, основная из которых — зависимость от импортных средств производства: генетический материал, техника и комплектующие, кормовые добавки и ветеринария, программное обеспечение, — перечисляет она. — Быстро заместить импортные поставки собственным производством вряд ли получится, однако заменить поставщиков из “недружественных” стран “дружественными”, как правило, возможно, и это уже сделали либо делают большинство игроков».



Правда, в этом году аграрии, зависящие от заемного финансирования для пополнения оборотных средств из-за сезонности денежных потоков, жаловались на невозможность получить субсидии и на нехватку средств для закупки расходных материалов из-за их удорожания, тогда как бюджеты и кредиты на посевную кампанию были заложены по старым ценам, напоминает аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова. Общая тенденция повышения ставок по кредитам создает некоторые сложности для работы сельхозпроизводителей во многом из-за их закредитованности, говорит Илюшина. Еще один проблемный вопрос — ограничения для платежей и переводов, а также сложности с проведением расчетов в валюте. «Пищевая промышленность столкнулась с вызовами из-за зависимости от зарубежных производителей упаковки и импортного сырья для ее производства», — добавляет Буйлакова.



Партнер компании «НЭО Центр» Альбина Корягина тоже отмечает зависимость агросектора от импортных средств производства. «В самом фундаменте, основании производственного цикла мы не во всем самостоятельны. Да, многие хозяйства за последние пять лет сделали очень много в этом направлении: зависимость от импорта по основным позициям снизилась с 70-80 до 30-40 %, но нужно сделать еще очень многое», — комментирует она.



При этом, по мнению Корягиной, чтобы иметь устойчивую основу сельхозрынка для реального качественного прорыва, главная цель сейчас — это перевод экономики сельского хозяйства в рублевый контур. Внутренний рынок и производство должны быть изолированы от волатильности мировых цен, а также отвязаны от них. «Мы видим ценовое ралли на мировых рынках зерновых, удобрений и т. д. Наши сельхозпроизводители должны иметь возможность покупать удобрения, ГСМ, отечественную сельхозтехнику не по мировым ценам, — уверена она. — Ведь поставщики всего этого — наши российские производители, имеющие рублевую экономику, а значит, эти товары должны продаваться из парадигмы “издержки плюс”, а не по цене Чикагской биржи». Свои выпадающие сверхприбыли те же производители удобрений с лихвой компенсируют на экспортных рынках, считает Корягина.



Санкции, введенные после 24 февраля, не затронули зерновой сектор, хотя косвенный ущерб отрасли все же причинили: в частности, есть проблемы, связанные с логистикой, поскольку сильно подорожала страховка, обращает внимание президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Также были некоторые трудности с предоставлением транспортных средств, например судов, но эта проблема вполне решаемая. «Что касается производства, то в этом сезоне ситуация сложилась удачно, потому что поставки ресурсов были остановлены уже после того, как все необходимое для ярового сева было на территории страны, поэтому для весенней посевной всего достаточно, — оценивает он. — А вот как сложится ситуация с севом в новом сезоне, сказать сложно — будет понятно, когда начнется озимая кампания. Сейчас главная проблема — это цена, так как себестоимость производства выросла».



Новые вызовы в основном касаются сбоев в логистических цепочках, говорит Дальнов. В частности, их незамедлительно ощутили экспортеры мясной продукции. Временный уход с рынка многих компаний, занятых морскими перевозками, вынудил искать альтернативные пути доставки. Услуги оставшихся перевозчиков резко подорожали, а цены на большую часть ассортимента находились на низком уровне из-за восстановления производства свинины в Китае.



«У экспортеров зерновых, масличных и продуктов их переработки ситуация складывалась по-другому: цены на их продукцию на мировых рынках изначально находились на высоком уровне и сейчас (в начале третьей декады мая) продолжают расти из-за погодных форс-мажоров на территории конкурирующих стран — США, Индии, Франции, — продолжает Дальнов. — Таким образом, рост транспортных издержек при экспорте в этих сегментах в большинстве случаев компенсируется высокими мировыми ценами».



Если говорить о логистических цепочках и импорте, то, по словам эксперта, сохраняются риски недопоставки различных комплектующих и оборудования, генетического материала, семян. Но, скорее всего, это будут относительно быстро разрешающиеся локальные проблемы: в большинстве случаев закупки можно полностью или частично переключить на поставки из стран, занимающих нейтральные или дружественные России позиции, считает он.



Глобальное сообщество всерьез озабочено проблемой роста цен и даже потенциальной нехватки продовольствия, на мировом рынке которого Россия играет очень важную роль, обращает внимание Селезнева. «Поэтому вряд ли стоит ожидать каких-то новых ограничений, направленных против российского АПК, таких как запрет на покупку либо перевозку и транспортировку продукции из России», — полагает она.



В целом сельское хозяйство в России достаточно устойчивая отрасль, запас прочности которой может составлять от нескольких месяцев до нескольких лет в зависимости от вида деятельности, оценивает Илюшина. По ее словам, одним из основных преимуществ АПК как конкурентного рынка с большим количеством хозяйствующих субъектов является мобильность и высокая скорость адаптации участников к меняющимся условиям ведения бизнеса. «Поэтому в краткосрочной перспективе компании отрасли смогут адаптироваться и решить большую часть вопросов за счет изменения форматов работы, смены контрагентов и т. п. , — уверена эксперт. — При этом для сохранения устойчивости АПК в дальнейшем будет повышаться значимость государственной поддержки».



Потенциал тепличного овощеводства По оценке Андрея Дальнова из РСХБ, потенциал импортозамещения и роста потребления сохраняется в овощеводстве, особенно в сегментах томатов и салатов. Емкость рынка может расти в европейской части страны и за счет удовлетворения спроса локальным производством на множестве географически обособленных рынков за Уралом и на Севере. Потенциал экспорта овощей ограничен из-за нехватки солнца и недостаточно высоких средних температур на большей части территории страны. Тем не менее потенциально досягаемыми остаются приграничные районы Китая и ближайшие европейские страны. Основным конкурентным преимуществом отечественных теплиц могут быть низкие цены на энергоносители, полагает эксперт.

Весь 2022 год пройдет для агросектора в условиях постоянного роста затрат, и без помощи государства решить эту проблему будет очень трудно, считает президент агрохолдинга «ЭКО-культура» Александр Рудаков. По его словам, после начала спецоперации на Украине работать стало сложнее, но на сегодняшний день компании удается сохранять стабильность процессов во всех регионах присутствия, производственная программа полностью выполняется. «Как раз в эти дни в ряде наших теплиц уже началась высадка семян томатов на новый производственный цикл», — добавил он.

По словам Рудакова, главная сложность трех последних месяцев — это скачок цен абсолютно на все: семена, средства защиты растений, материалы и оборудование, транспортировку продукции. Также сказывается разрушение сложившейся системы международной транспортной логистики. «Алгоритмы взаимодействия с иностранными партнерами изменились, маршруты доставки нужной нам продукции стали длиннее и дороже, — комментирует он. — Конечно, мы прорабатываем альтернативы, ищем способы снизить риски, но найти эффективные решения в условиях неопределенности и сильного влияния внешних факторов не всегда возможно».

Еще одной проблемой для тепличной отрасли стала настройка и сервисное обслуживание импортного оборудования. Из-за санкций не могут приехать иностранные специалисты, а проведение этих работ внутренними силами требует дополнительных усилий и затрат, отметил Рудаков. Тем не менее в этом году «ЭКО-культура» планирует запуск новых тепличных площадей и рассчитывает на рост производства.

Растениеводство на пике



В середине мая президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам сказал, что в этом году в России ожидается хороший урожай зерна, по предварительным оценкам, он может составить 130 млн т, в том числе 87 млн т пшеницы. «Если так произойдет, а мы будем рассчитывать именно на это, то это станет рекордом за всю историю России, — подчеркнул глава государства. — Это позволит не только с запасом обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на глобальный рынок для наших партнеров, что очень важно для мировых продовольственных рынков».



Рекордный урожай зерна был собран в 2017 году — 135,5 млн т, сейчас возможен рекорд по пшенице, допускают отраслевые аналитики. Так, аналитический центр «СовЭкон» 19 мая повысил прогноз валового сбора агрокультуры на 1,2 млн т (до 88,6 млн т) на фоне отличного состояния озимых посевов и увеличения площадей под яровой пшеницей. Учитывая прогноз погоды на ближайшие недели, аналитики не исключали возможность дальнейшего повышения оценки урожая. ИКАР тогда же оценивал потенциал урожая зерна на уровне 130,5 млн т, в том числе около 85 млн т пшеницы. Аналитическая компания «ПроЗерно» прогнозировала валовой сбор в 130 млн т, включая 84 млн т пшеницы. «Озимые развиваются хорошо, поэтому, скорее всего, я буду повышать свою оценку производства», — уточнял гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко. Аналитический центр «Русагротранса» в мае повысил прогноз урожая зерна в 2022 году со 132 млн т до более чем 133 млн т, в том числе оценка валового сбора пшеницы была увеличена на 1,3 млн т до 86 млн т. При условии достаточности осадков в следующие два месяца производство пшеницы может достигнуть рекордных 88,5 млн т.



В текущем сезоне с погодой нам везет, соглашается Злочевский: озимые перезимовали отлично, в мае их состояние было прекрасным, а значит, фундамент для хорошего урожая заложен. Правда, он обращает внимание, что правительство рассчитывает на рекордные показатели по сбору пшеницы, исходя из посевных площадей. «Минсельхоз заявляет, что озимыми было засеяно 19 млн га, но у РЗС есть сомнения на этот счет: мы полагаем, что площади были несколько меньше, — говорит глава Союза. — К тому же в этом сезоне сев нельзя назвать технологичным, и если бы не везение с погодой, то, наверное, урожайность относительно прошлого года могла снизиться: неблагоприятные погодные условия дают существенные потери, а технологии позволяют от них защищаться». Тем не менее, по мнению Злочевского, в любом случае растениеводческий сектор, особенно зерновой, чувствует себя гораздо лучше, чем животноводство, где есть проблемы с поставками аминокислот, кормовых добавок и прочих компонентов.



Растениеводство определенно находится на пике благодаря рекордным ценам на мировых рынках, отмечает Дальнов. «Обычно после такого выраженного роста происходит коррекция цен вниз. Но из-за накапливающихся форс-мажоров снижение может задержаться и не произойти в наступающем сезоне 2022/23 (до весны следующего года)», — допускает он. При этом в мае погодные условия были благоприятными для ведения сельского хозяйства, что позволяет рассчитывать на хорошую урожайность всех агрокультур, соглашался эксперт.



Лидер отсеялся нормально Подготовка и ход посевной кампании 2022 года в холдинге «Продимекс», одном из крупнейших землевладельцев в стране, велись в плановом режиме. Агропредприятия группы компаний на всех этапах в полном объеме были обеспечены всем необходимым: семенами, удобрениями, средствами защиты растений, топливом, запчастями для сельхозтехники и др., рассказывает представитель компании. К середине мая все хозяйства агрохолдинга в Центрально-Черноземной зоне завершили сев яровых зерновых и основной стратегической агрокультуры — сахарной свеклы.

«Агропредприятия “Продимекса” провели посевную в оптимальные сроки, несмотря на непростые погодные условия: в некоторых регионах поздно сошел снег, и сеять начали на неделю позже, чем в прошлом году, — говорит представитель компании. — Сев задерживали и обильные дожди. В мае в Центрально-Черноземном регионе наблюдались заморозки и сильные ветры, но на всходы сахарной свеклы они не повлияли. Несмотря на незначительное снижение темпов сева в конце апреля, в целом погодные условия не оказали негативного влияния на ход посевной кампании, агротехнические сроки выдерживались».

Среди драйверов — молоко и индейка

Потребление мяса сейчас в целом на рекордном уровне, и рынок близок к насыщению, оценивает Дальнов, поэтому здесь осталось очень мало возможностей для замещения импорта. Дальнейший рост потребления возможен, но может сопровождаться усилением конкуренции и повышением концентрации бизнеса — уходом с рынка малоэффективных игроков. Производителям свинины и бройлера предстоит научиться балансировать рынок за счет экспорта и периодического снижения производства. Цены на мясо в ближайшие годы могут стагнировать, допускает эксперт. «Возможным исключением является индейководство, где сохраняются неудовлетворенный внутренний спрос и хорошие условия для экспорта продукции, — продолжает он. — В ближайший год на мировом рынке может образоваться дефицит из-за распространения гриппа птиц в производящих индейку регионах США и Франции».



По итогам года производство свинины в России может увеличиться на 5 %, прогнозирует гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Согласно Росстату, в январе — марте производство свиней на убой во всех хозяйствах увеличилось на 4,3 %, до 1,3 млн т в живом весе. Прирост в сельхозорганизациях составил 5,8 %, до 1,2 млн т. В 2022 году пандемия остается фоном, однако некоторые тенденции, которые сформировались в 2020—2021 годах, все еще актуальны, отмечает Ковалев. Сюда входит и повышенный спрос, в том числе на продукцию свиноводства, в связи с отсутствием массового туризма. Однако этот спрос хоть и выше, чем в допандемийный период, но не больше, чем в прошлом и позапрошлом годах. «Единственный способ в период растущего спроса избежать серьезного повышения цен — увеличение производства, что сейчас и происходит», — подчеркивает он.



По мнению Ковалева, сейчас, наверное, ни один сектор АПК не чувствует себя комфортно, в том числе свиноводство. «Основная задача производителей — как можно быстрее адаптироваться к новым условиям, приспособиться к новым вариантам, когда приходится резко увеличивать запасы, даже несмотря на цены, приходится выбирать новые логистические маршруты, — комментирует он. — При этом по мере усиления санкционного режима могут возникать новые проблемы — логистические, платежные, может быть давление на иностранные компании, которые не собирались прекращать работу с Россией. Однако свиноводство в этом плане в меньшей степени зависит от импортных поставок, чем некоторые другие отрасли, и пока демонстрирует позитивную динамику».



На рынке молочных продуктов также сохраняются возможности для наращивания потребления и сокращения импорта, продолжает Дальнов. «По нашим оценкам, в первую очередь будет увеличиваться потребление молокоемких продуктов, таких как сыр и сливочное масло. Рост доли отечественных сыров в ассортименте требует более качественного молока, а значит, средняя цена молока-сырья, скорее всего, продолжит повышаться, — рассуждает Дальнов. — Экспорт биржевых (долго хранящихся) молочных продуктов может постепенно возрастать: мировой спрос увеличивается по мере “вестернизации” потребления в африканских и азиатских странах».



Рынок говядины в своей большей части зависит от молочного рынка — основными поставщиками данного вида мяса остаются производители молока, отмечает руководитель ЦОЭ РСХБ. Рост эффективности (увеличение надоев) будет вести к стагнации предложения. «Продукция немногих компаний, специализирующихся на мясном скотоводстве, останется востребованной и внутри страны, и за рубежом, — прогнозирует он. — Спрос на говядину внутри страны будет ограничен наличием относительно дешевой свинины и курицы».



Наиболее стабильным сегментом, по оценке Дальнова, остается рынок столовых яиц, где производство примерно равно потреблению. «Яйца — один из самых доступных источников животного белка, — напоминает он. — Спрос сохраняется на высоком уровне, ежегодный прирост производства составляет доли процента, цены растут незначительными темпами — ниже темпов индексации пенсий и повышения зарплат».



Таким образом, наиболее вероятными драйверами роста АПК в ближайшие годы являются индейководы и производители молочных продуктов, резюмирует Дальнов. А на рынках свинины и бройлера, которые переходят из стадии роста в стадию зрелости, какое-то время может наблюдаться ценовая волатильность.







Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, успешно справляется с новыми вызовами, к которым ей позволяют оперативно адаптироваться налаженные бизнес-процессы, говорит руководитель инновационного аналитического центра компании Рустам Хафизов. Конечно, как и многим другим игрокам, агрохолдингу приходится преодолевать трудности, связанные с прекращением деятельности некоторых иностранных поставщиков, логистические цепочки увеличились и, соответственно, сроки поставки — тоже. «Однако мы ведем работу по налаживанию связей с новыми контрагентами, работающими через страны, которые не вводили санкции в отношении России, — делится Хафизов. — Активно идет работа и в рамках импортозамещения. Мы стараемся использовать все каналы коммуникации для оперативного сотрудничества с новыми поставщиками».



Так, например, компании удалось найти альтернативы компонентам кормов из ЕС. По словам Хафизова, часть из них уже согласована, часть ожидает проведения тестов. По витаминам и вакцинам также найдены многие альтернативы, которые проходят тестирование в лабораториях Научно-испытательного центра группы. «Поиск аналогов оборудования еще не завершен, но некоторые позиции уже закрыты или российскими поставщиками, или с помощью поставок из Китая или Турции», — добавляет аналитик.



«Молвест» делает все возможное, чтобы преодолеть трудности. «Вызовов действительно много. Мы испытываем на себе рост стоимости ингредиентов, ограничения поставок упаковки. Из-за блокировки портов есть трудности с экспортом, — рассказывает гендиректор компании Анатолий Лосев. — Санкции повлекли за собой проблемы с банковской системой. Расчеты с клиентами в КНР мы постепенно переводим в юани». Часть упаковки компания планирует заменить другими форматами, в первую очередь перейдет на пластик, для этого сделаны определенные инвестиции в замену некоторых картонных упаковочных линий. «Пока проблем с упаковкой у нас нет, основные риски мы преодолели. Часть счетов мы открыли в банках, не попавших под санкции, создали запасы упаковки и запчастей, позволяющие обеспечить несколько месяцев устойчивой работы», — комментирует топ-менеджер.



Что касается перспектив роста, то здесь сложно делать прогнозы, признает Лосев. Так, объемы переработки цельномолочной продукции в целом в ближайшие полгода останутся стабильными, считает он, но все будет зависеть от покупательской способности. В случае массового закрытия предприятий международных компаний неизбежен рост безработицы, и может сработать «эффект домино». Объем переработки сухих молочных ингредиентов «Молвест» намерен увеличить на 20 %.



«Экспорт будет расти, но низкий курс доллара, к сожалению, не позволяет нам говорить о серьезной прибыли от международных контрактов, — сожалеет он. — Несмотря на то что, например, сухое молоко на том же рынке Азии подорожало, в пересчете на рубли эта цена составляет около 230 руб./кг, в то время как в конце 2021-го она равнялась 262 руб./кг. Добавляем сюда рост себестоимости и проблемы с логистикой и получаем совсем некомфортные условия для поставок за рубеж».







Цель по росту — минимум 3 % в год

В начале апреля на совещании по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Владимир Путин сказал, что в ближайшие годы отечественное сельское хозяйство, производство продуктов питания и обеспечивающие отрасли промышленности должны выйти на опережающие темпы роста — выше 3 % в год. По словам главы государства, необходимо увеличить выпуск и поставку на внутренний рынок качественных, доступных по цене продуктов питания — это ключевая задача на 2022 год. При этом стратегически важно сокращать зависимость отечественного АПК от импортных закупок по всей цепочке от поля до прилавка, подчеркнул президент.



Традиционно растениеводство развивается гораздо более быстрыми темпами, чем животноводство. То есть для того, чтобы выйти на среднегодовой рост 3 %, животноводство должно прибавлять 1,5-2 %, а растениеводство — 4,5-5 %, оценивает Злочевский. «Достичь таких темпов для растениеводов было бы вполне реально, если бы не политика государства, в частности различные механизмы регулирования цен, — комментирует он. — На данный момент это уже оказывает достаточно мощное давление на отрасль и не дает ей расти. В растениеводстве сейчас скорее наблюдается стагнация, чем рост, поскольку инвестиций нет, денег у бизнеса нет — их вынули через пошлинные ограничения, запреты на экспорт, разорвали внутренние цены на растениеводческую продукцию с мировым рынком». Все это приводит к потере мотивации для инвестиций, резюмирует глава РЗС. А ведь некоторые сектора АПК растут гораздо медленнее, чем растениеводство, например выпуск говядины, где производственный цикл очень длинный. Соответственно, задача, которую поставил президент, при условии сохранения нынешней политики в принципе невыполнима, делает вывод Злочевский. «Для ее реализации нужно менять политику и подходы либо отказываться от этой задачи вовсе», — добавляет он.



Дальнов, напротив, считает цель по динамике АПК на 3 % вполне достижимой. Отрасль может расти благодаря удовлетворению увеличивающегося в отдельных сегментах внутреннего спроса. В среднесрочной и долгосрочной перспективе отличные возможности прослеживаются у всех экспортоориентированных отраслей, поясняет он. «Мировой спрос на продукты питания постоянно повышается: продолжает увеличиваться численность населения и его покупательская способность. А вот мировое производство (предложение) в ряде сегментов стагнирует, —рассказывает Дальнов. — Кроме того, по прогнозам климатологов, вероятность неурожаев из-за экстремальных погодных условий будет постоянно повышаться. Россия с ее рассредоточенным по различным регионам и климатическим зонам сельским хозяйством получит дополнительные возможности для наращивания своей доли на внешних рынках продовольствия».



В этом году отрасль вполне может прибавить, однако уже в 2023-м динамика под вопросом, считает Селезнева. По ее оценке, на рост агросектора будут влиять два основных фактора: необходимость замещения недоступных импортных средств производства аналогами из других стран либо отечественными и рынки сбыта. «Говорить о росте платежеспособного спроса внутри страны пока не приходится, поэтому особенно важным является вопрос, смогут ли российские производители перенаправить свои экспортные потоки, — отмечает она. — Здесь могут быть как сложности с самим выходом на новые рынки, так и логистические/инфраструктурные ограничения. Так, например, зерновая логистика в основном настроена на черноморский бассейн, перенаправить поток в Китай в таком же объеме даже при наличии спроса будет затруднительно». При этом игрокам, не имеющим экспортных доходов, сейчас будет сложнее, поскольку повышение затрат можно компенсировать за счет роста цен на поставляемое за рубеж продовольствие, но сложнее «переложить» на потребителя внутри страны, добавляет Селезнева.



Злочевский обращает внимание, что в нынешних условиях сложно говорить о выстраивании предприятиями АПК во всех секторах каких-либо стратегий и бизнес-планов, так как деньги стали недоступны, а предсказуемости нет. «Мы уже видим резкое снижение инвестиций в аграрную отрасль. Эта тенденция отразится в статистике 2023 года по производству продукции АПК», — уверен он.



Бизнес-стратегии сегодня должны основываться на принятии краткосрочных решений в силу непредсказуемости дальнейших сценариев развития политической и экономической ситуации, считает Дмитрий Рылько. Кроме того, важно решать вопросы логистики, выстраивать новые цепочки поставок, добавляет он.



По мнению Корягиной, упаковка и логистика — самые болевые, но и самые перспективные точки экономики предприятий. Хозяйства научились хорошо производить сельхозпродукцию, следующий шаг по цепочке создания стоимости — стараться продавать не просто сельхозпродукцию, а продукт, максимально приближенный к конечному потребителю. Однако это требует больших вложений, причем не только финансовых, но и управленческих. «Но это и другие деньги. Здесь стоит вспомнить мировой опыт сельхозкооперации: не каждое хозяйство имеет возможность выйти со своей продукцией на конечный рынок, но, объединившись в той или иной форме с другими игроками, они получают возможность продавить рынок совместными усилиями», — говорит она.



Универсального ответа на вопрос, как сейчас корректировать бизнес-стратегии, не существует, уверена Селезнева. «Можно обозначить основные моменты, которые стоит принимать во внимание: поиск поставщиков и рынков сбыта в “дружественных” странах; переориентация инвестиций с расширения производственных площадок на импортозамещающие проекты (например, селекционно-гибридные центры в животноводстве и растениеводстве); поиск отечественных аналогов техники, ПО и т. д.; активная работа по снижению себестоимости и повышению эффективности производства», — перечисляет она. Кроме того, при выстраивании своих стратегий компании АПК обязательно должны учитывать общегосударственные задачи, такие как недопущение роста цен на продовольствие внутри страны и обеспечение продовольственной безопасности, в противном случае бизнес-стратегия может быть нереализуема в условиях активного государственного регулирования отрасли, обращает внимание эксперт.



Правда, рост стоимости заемных средств снизит их доступность и уменьшит рентабельность капитальных инвестиций, а также удлинит срок окупаемости, обращает внимание Буйлакова. Таким образом, производители могут отложить планы по расширению производства, что может оказать негативное влияние на долгосрочные темпы роста АПК, считает она.



В нынешней ситуации что-либо прогнозировать, конечно, очень сложно: слишком большая неопределенность, постоянно появляются новые вводные, которые зачастую противоречат друг другу, комментирует Хафизов. «Сейчас приходится чаще обсуждать планы и более оперативно их корректировать. Долгосрочное прогнозирование представляется бесполезным», — добавляет он.



При этом, кроме новых вызовов, остаются актуальными и те, которые традиционно стоят перед компаниями агросектора, обращает внимание аналитик. «В животноводстве сохраняется сложная эпизоотическая ситуация, в растениеводстве возможны засухи, которые могут повлиять на количество урожая. В числе других факторов — продолжающийся рост себестоимости по основным статьям затрат и дефицит кадров, — рассказывает Хафизов. — Западные санкции, разумеется, добавляют сложностей, с которыми приходится сталкиваться российским агрохолдингам. Тем не менее группа “Черкизово” продолжает вести инвестиционную деятельность, заключать новые сделки. Последней стала покупка у финской Atria компании “Сибилла Рус” — бизнеса быстрого питания, работающего в формате shop in shop на заправках и в местах проведения досуга».



Говорить о перспективах роста в условиях постоянно меняющихся вводных сложно, соглашается Лосев. В данный момент основная цель «Молвеста» — обеспечить устойчивую работу предприятий с сохранением трудового коллектива на ближайшие месяцы. «Надеемся, что ситуация все же изменится в лучшую сторону», — заключает он.



В подготовке статьи участвовала Елена Максимова

