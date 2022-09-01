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Аналитика

Будет ли открыт сухопутный экспортный коридор в Китай. Перспективы реализации амбициозного проекта компании НСЗК

Елена Максимова

| Агроинвестор |

НСЗК
НСЗК
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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Группа компаний «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» и китайская госкорпорация China Chengtong International Investment договорились о сотрудничестве, в рамках которого Россия будет поставлять зерно в Китай на сумму 1,9 трлн руб. В перспективе данная коллаборация позволит нарастить площади под зерновыми в Сибири и на Урале в четыре раза, уверена российская сторона соглашения. Однако эксперты и участники рынка настроены скептично


Компания «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» (НСЗК) и China Chengtong International Investment соглашение о стратегическом сотрудничестве и расширении взаимной торговли подписали в июне в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Стороны договорились о развитии инфраструктуры и увеличении производства зерновых, зернобобовых и масличных агрокультур на территории от Южного Урала до Дальнего Востока, а также о поставках зерна на сумму 1,9 трлн руб. с расчетами в национальных валютах. Кроме этого, участники договора планируют организацию поставок с последующей локализацией производства в России технологического оборудования и сельхозтехники на 150 млрд руб., а также совместные инвестиции в размере 50 млрд руб.

Елена Максимова 

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