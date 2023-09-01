Доходность масличных повышается? В сезоне 2023/24 цены на рынке как сырья, так и продуктов переработки отрасли могут вырасти

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Совокупное производство масличных в России последние несколько сезонов обновляло исторические максимумы. В этом году, вероятно, совокупные объемы снизятся, хотя по четырем основным агрокультурам сбор ожидается высокий — в совокупности около 27,5 млн т. А вот производство и экспорт растительных масел продолжит увеличиваться, чему способствуют в том числе большие переходящие запасы сырья. Масличные останутся лидерами по маржинальности среди других агрокультур, прогнозируют эксперты



По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в этом году впервые за долгое время произошло сокращение посевов масличных — до 17,6-18 млн га с 18,6 млн га в 2022-м. В том числе площади подсолнечника, по оценке ИКАР, уменьшились до 9,6-9,8 млн га (годом ранее — 10 млн га), рапса — до 2,25 млн га (2,34 млн га), масличного льна — до 1,55-1,6 млн га (2,1 млн га). Увеличились только посевы сои — до 3,55 млн га против 3,47 млн га в прошлом году.