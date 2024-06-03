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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Уменьшать нельзя наращивать. Производство минеральных удобрений увеличилось, но темпы роста объемов их внесения замедлились

| Агроинвестор |

Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

Сокращение рентабельности растениеводства стало сказываться на технологичности агарного бизнеса. Если раньше сельхозпроизводители активно наращивали количество ежегодно вносимых на поля минудобрений, то в последние три года этот показатель просто стагнирует. Сокращать использование полезных для питания почвы и растений элементов аграрии опасаются, ведь это может сказаться на качестве и количестве урожая, но и наращивать их применение им все труднее. Поставщики же удобрений в 2023 году преодолели провал в производстве, который случился в 2022-м. На этот год прогнозы тоже позитивные

По данным экспертов Международной ассоциации производителей удобрений IFA, потребление минеральных удобрений во всем мире в 2023 году возросло на 4%, до 192,5 млн т. Однако это все еще меньше уровня 2020-го, когда был произведен рекордный объем этих питательных элементов — 200,2 млн т. Потребление удобрений в последние годы во всем мире сократилось из-за проблем с доступностью и высоких цен, констатируют аналитики аудиторско-консалтинговой группы «Деловой профиль».

Согласно оценке компании, в России объем выпуска минудобрений в прошлом году достиг почти 60 млн т, что на 9% больше, чем в 2022-м. В пересчете на 100% питательных веществ производство составило 26 млн т — плюс 10,3% к показателю предыдущего года. Аналитики связывают этот рост с несколькими факторами. Во-первых, увеличился спрос со стороны аграриев, во-вторых, отечественные производители удобрений смогли нарастить объемы благодаря модернизации своих предприятий и внедрению новых технологий.

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Агроинвестор

«Агроинвестор»

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