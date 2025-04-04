Искоренить фальсификат. Методики проверки, испытаний, идентификации продукции, а также меры контроля за реализацией подделок нужно совершенствовать

Т. Соколовская

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В 2024 году фальсификата в молочной категории стало больше, в мясной, напротив, его доля уменьшилась. В Россельхознадзоре считают, что необходимы более серьезные меры по борьбе с поддельной продукцией, ведь недобросовестные производители обманывают не только потребителя, но и государство, уменьшая налоговые выплаты. В то же время отраслевые эксперты и производители продуктов питания обращают внимание, что зачастую из-за пробелов в законодательстве и не совсем корректных методов контроля фальсифицированными порой называют те товары, которые таковыми не являются, поэтому нужно совершенствование правовой базы и методологии

По информации Россельхознадзора, в прошлом году общий процент фальсификата молочной продукции из всех исследуемых товаров в данной категории составил почти 14,9% против 14,7% в 2023-м. В мясной же категории ситуация улучшилась: в 2024-м показатель снизился примерно до 14,5% против 16,1% годом ранее.

В Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в стране на период до 2025 года отмечается, что фальсификат— это промышленная продукция, сопровождаемая заведомо неполной или недостоверной (ложной) информацией о ее составе и (или) потребительских свойствах, предоставление которой установлено законодательством Российской Федерации и (или) правом Евразийского экономического союза.

Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев ранее тоже говорил «Агроинвестору», что формально тот или иной продукт относят к фальсификату в случае несоответствия его реальных параметров техническому регламенту и/или информации, заявленной на его упаковке. На практике же термин «фальсификат» зачастую трактуется значительно шире. «Важно учитывать еще и то, что аналитические возможности надзорного ведомства постоянно развиваются, поэтому возникает закономерный вопрос: служба просто начала лучше выявлять фальсификат или реально произошли изменения в поведении производителей?» — рассуждает эксперт. По его мнению, в целом по всем категориям тех же молочных товаров доля подделок сейчас составляет около 1%, что существенно меньше, чем десять лет назад, и, безусловно, ведущую роль в «обелении» рынка играет работа Россельхознадзора.

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